Tulosvaroitus sulatti Puuilon markkina-arvosta lähes viidenneksen

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos tuo haasteita halpakauppaketjulle.

Puuilo julkisti keskiviikkona tulosvaroituksen, jossa se ilmoitti heikentävänsä ohjeistustaan tilikaudelle 2022. Puuilon tilikausi alkoi helmikuun alussa 2022 ja päättyy tammikuun loppuun 2023.

Puuilo on suomalainen myymäläketju, joka on keskittynyt erityisesti tee-se-itse-, kodintarvike- ja lemmikkien ruokaan ja -tuotteisiin. Puuilolla on eri puolilla Suomea yli 30 myymälää ja verkkokauppa, joka on tärkeä osa Puuilon monikanavaista liiketoimintamallia.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on tarkoituksella kasvattanut varastotasoja varmistaakseen tavaroiden saatavuuden Puuilon myymälöissä. Varasto on pysynyt kuitenkin suunniteltua suurempana ja se on kasvattanut varastointi- ja kuljetuskustannuksia.

Lisäksi kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, myöhäinen kevät ja inflaation myötä nousseet tavaroiden hankintahinnat, ovat vaikuttaneet Puuilon alkuvuoden taloudelliseen suorituskykyyn.

Yhtiö on hyötynyt korona-ajan tilanteesta, jossa kuluttajat ovat panostaneet aiempaa enemmän asumiseen liittyviin tuotteisiin. Yhtiö ei kuitenkaan kerro, onko koronatilanteen hellittäminen syynä sen arvioon ostokäyttäytymisen muutoksesta.

Uusi ohjeistuksen mukaan Puuilo ennustaa liikevaihdon kasvavan. Liikevaihdon kasvun yhtiö ennustaa kuitenkin jäävän kuluvalla tilikaudella pitkän aikavälin vuotuisen kasvutavoitteen alapuolelle. Kasvutavoitteessa liikevaihto kasvaa orgaanisesti yli 10 prosenttia vuosittain.

Euromääräisen oikaistun liikevoiton Puuilo ennustaa olevan 35–45 miljoonaa euroa.

Viime tilikaudella liikevaihto oli 270 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli 48 miljoonaa euroa.

Ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä koronapandemian kehittymisen, Ukrainan sodan, korkojen nousun, inflaatiokehityksen ja siitä johtuvan ostovoiman alenemisen johdosta.

Aiemman tilinpäätöstiedotteen yhteydessä maaliskuun lopussa julkaistussa ohjeistuksessa Puuilo oli ennustanut tilikauden 2022 liikevaihdon ja euromääräisen, oikaistun liikevoiton kasvavan verrattuna tilikauteen 2021.

Jo maaliskuun lopussa Puuilo varoitti, että ennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä koronapandemian kehittymisen ja geopoliittisen tilanteen aiheuttamien vaikutusten johdosta.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi, että analyysitalon tulosennusteissa on nyt selvää laskupainetta.

Vilpon mukaan iuden ohjeistuksen keskikohdalla tilikauden 2022 P/E-luku on noin 19x, mikä ei vielä nouse kovin korkeaksi kasvuyhtiölle.

”Epävarmuutta liittyy kuitenkin siihen, kuinka kauan erityisesti heikentynyt kuluttajakysyntä jatkuu ja koska yhtiö palaa jälleen vahvaan tuloskasvuun”, analyytikko toteaa.

Puuilo oli keskiviikkona Helsingin pörssin jyrkin romahtaja, kun osakekurssi laski 18,1 prosenttia.

Yhtiö julkistaa tilikauden 2022 ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksensa 14.6.2022.