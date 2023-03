Lähes 4 miljoonalla suomalaisella tileillä käyttämätöntä bonusrahaa

Moni kuluttaja vilauttaa bonuskorttiaan kassalla säännöllisesti, mutta unohtaa hyödyntää bonusrahat.

Noin 4,9 miljoonalla suomalaisella on käytössään S-etukortti, joko oma tai rinnakkaiskortti.

S-ryhmä kertoo tiedotteessaan, että vuonna 2022 sen asiakasomistajat saivat keskimäärin 193 euroa bonusta ja muita rahana maksettavia etuja vihreää S-etukorttia käytettyään ostosten yhteydessä. Yhteensä S-ryhmän asiakasomistajille kertyi bonuksia viime vuonna lähes 500 miljoonalla eurolla.

Bonusprosentti kasvaa, mitä enemmän bonuskorttia hyödyntävä asiakas ostoksia tekee. Jos asiakasomistajaperhe kuluttaa kuukaudessa vihreää korttia vilauttamalla vähintään 900 euron verran, bonusta maksetaan viisi prosenttia.

Säännöllisesti asiointinsa keskittävät asiakasomistajat saavat tililleen vuosittain bonuksena ja muina rahana maksettuina etuina tyypillisesti yli 1 000 euroa. Lisäksi asiakasomistajat hyötyvät hinta-alennuksista ja saavat vielä muita taloudellisia etuja

Jokaiselle asiakasomistajalle avataan liittymisen yhteydessä S-Pankkiin tili, jolle maksetaan asiakasomistajan omasta ja mahdollisista rinnakkaiskorteista kertyvä bonus ja muut edut kerran kuussa.

Moni vilauttaa vihreää korttiaan kassalla säännöllisesti, mutta unohtaa hyödyntää bonusrahat: asiakasomistajien tileillä S-Pankissa tällä hetkellä käyttämättömiä rahoja jopa 470 miljoonaa euroa.

”Kannustamme asiakkaitamme ottamaan nämä rahat hyötykäyttöön. Tarjoamme kaikille asiakasomistajille ja heidän perheenjäsenilleen maksutta tilin lisäksi myös kortin ja pankkitunnukset, joiden avulla tiliä pääsee käyttämään”, S-Pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell kertoo.

Kätevimmin oman bonussaldon pääsee tarkistamaan S-Pankin ja S-ryhmän palvelut yhdistävästä S-mobiili-sovelluksesta, johon voi kirjautua kaikkien pankkien pankkitunnuksilla.

S-ryhmän kilpailijalla Keskolla on myös kanta-asiakkailleen tarkoitettu bonusohjelma.

Kauppaketjun Plussa-jäsenet saavat ostoksistaan Plussa-pisteitä jokaista käytettyä euroa kohden. Lisäksi asiakas voi ansaita palkintopisteitä kuukauden aikana tekemistään ruokaostoksista. Kuukauden lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja muutetaan Plussa-rahaksi. Edellisen kuukauden Plussa-raha on käytettävissä seuraavan kuukauden alussa kaupan maksupäätteellä.

Myös Lidlillä on oma bonusmallinsa nimeltään Lidl Plus. Se on digitaalinen asiakaskortti, jonka avulla asiakas voi kasvattaa plus-saldoa ostosten yhteydessä. Kännykkään ladattavasta Lidl Plus -sovelluksesta löydät viikoittain vaihtuvia etukuponkeja, jotka aktivoimalla asiakas voi lunastaa itselleen tuotteita etuhintaan.