Inflaatio ajanut keskituloiset ahtaalle – tonnin menoyllätys vie vaikeuksiin

Inflaatio kiristää keskituloisen kykyä selvitä yllättävistä menoista, kertoo LähiTapiolan kysely.

Inflaatio eli yleinen hintojen nousu ajaa ahtaalle erityisesti keskituloisia, ilmenee LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.

Vaikka valtaosa suomalaisista sanoo varautuneensa vähintään kohtalaisesti yllättäviin lisämenoihin, selviytymisen kipuraja on laskenut.

Tällaisia yllättäviä lisämenoja on moneen lähtöön. Niitä voivat olla vaikkapa jääkaapin hajoaminen tai odotettua suuremmat käytetyn auton korjauskulut. Yllättävät lisämenot ovat ongelmallisia monelle suomalaiskotitaloudelle.

Arjen katsaus -kyselyn mukaan etenkin 35 000 – 50 000 euroa vuodessa ansaitsevilla kyky selviytyä yllättävistä menoista on kaventunut. Tuloluokan vastaajien arvioista lasketun painotetun keskiarvon mukaan nämä taloudet kestäisivät vielä hetkellisen, noin 1 100 euron menolisäyksen. Mutta sitä ylittävältä osalta ongelmia olisi jo tiedossa.

Vaikka keskimääräinen kipuraja kulkee yli tuhannessa eurossa, isolle osalle vastaajista sekin on liikaa. Kyselyn 35 000 – 50 000 euroa vuodessa ansaitsevista 75 prosenttia sanoi, ettei selviäisi tonnin lisämenoista.

Inflaatio laskee keskiluokan talouden kipurajaa

Tuhannen euron yllättävä lisämeno tuo ongelmia nyt useammalle keskituloiselle kuin aiemmin.

”Selvästi useampi keskituloinen sanoo olevansa koettujen kriisivuosien jälkeen vaikeuksissa tonnin yllättävien lisämenojen kanssa. Syksyllä 2019 teettämässämme vastaavassa kyselyssä vaikeuksia sanoi kokevansa 55 prosenttia tuloluokan vastaajista, mutta alkukevään kyselyssä ongelmia ilmenee jo 75 prosentilla vastaajista. Varautumisen tarve on lisääntynyt”, LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Nummiaron mielestä syy nimenomaan keskituloisten talousvaikeuksiin löytyy korkeasta inflaatiosta. Inflaation vuoksi elämisen hinta on noussut huomattavasti palkkoja enemmän. Ekonomistin mukaan inflaatio rokottaa eniten keskiluokan elintasoa.

”Pienituloisten toimeentuloon vaikuttava sosiaaliturva nousee usein hintojen mukana ja suurituloisille on todennäköisemmin kertynyt oman talouden puskureita, joten keskituloisen suhteellisen aseman heikentyminen koetussa inflaatioympäristössä on odotettu tulos.”

Kyselyssä kaikkien vastaajien keskimääräinen selviytymisraja oli hieman alle 1 500 eurossa. Yksinelävien keskimääräinen kipuraja kyselyn mukaan on kolmisen sataa euroa matalampi kuin lapsiperheillä.

Suomalaiset yrittävät varautua yllättäviin menoihin

Suomalaiset sanovat olevansa varautunut yllättäviin menoihin. Arjen katsaus –kyselyssä jopa 76 prosenttia kyselyn yli tuhannesta vastaajasta sanoi varautuneensa vähintäänkin hiukan yllättävien menojen varalta.

Arkimenojen, kuten ruuan ja energian hinnat ovat kallistuneet selvästi vuoden aikana.

”Maaliskuussa inflaatio oli Suomessa 7,9 prosenttia, mikä tarkoittaa viimeisimmän vuoden aikana tapahtuvaa hintojen nousua. Inflaatioshokin pitkittyessä hintojen nousu alkaa kuitenkin kertautua. Inflaatio alkoi kiihtyä heti koronavuoden 2020 päätettyä ja siitä lähtien kuluttajahintaindeksi on ehtinyt nousta 15 prosenttia”, Nummiaro sanoo.

Elintarvikkeiden hinnat ovat kokonaisuudessaan nousseet jo 23 prosentti ja asuminen kallistunut 21 prosenttia. Palkat eivät ole kuitenkaan nousseet samaa tahtia, Nummiaho muistuttaa.

”Kotitalouksien osuus, joilla tulot ovat pienemmät kuin menot, on yli tuplaantunut viime vuosikymmenen normaalista. Hintojen nousu työntää monen oman talouden ahtaalle ellei liikkumavaraa tuovia säästöjä löydy.”

Finanssialan uusimman Säästäminen ja luotonkäyttö –tutkimuksen mukaan monien arkikulujen kasvusta huolimatta suomalaisten menoseurannan aktiivisuus on hieman laskenut. Tutkimuksen mukaan menojaan seuraa säännöllisesti 61 prosenttia vastaajista. Se on pienin osuus seitsemän aiemman tutkimuksen tuloksiin verrattuna. Sen sijaan satunnaisesti menojaan seuraavien määrä on kasvanut (5 prosenttiyksikköä vuoden 2021 tutkimuksesta).

Arjen kasvaneet menot korkojen nousun ja inflaation seurauksena näkyvät myös suomalaisten piensijoittajien arjessa, kertoo OP Ryhmän teettämä kysely.

Kyselytutkimuksen mukaan 33 prosenttia suomalaissijoittajista on viimeisen vuoden aikana vähentänyt sijoittamiseen käyttämiään summia. Lisäksi joka seitsemäs on joutunut myymään sijoituksiaan arjen kasvaneiden menojen vuoksi.