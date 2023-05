Konecranesilta odotetaan vahvaa tuloskasvua, mutta onko osake jo liian kallis?

Konecranes asettaa kovat kasvu- ja tulostavoitteet. Osakkeen hinta on kuitenkin lähes kaksinkertaistunut viime syyskuun pohjilta.

Konecranesin ja kilpailija Cargotecin osakekurssien kehitys. Molempien kurssit ovat kivunneet vahvasti, mutta Cargotecin selvästi enemmän.

Konepajat ovat takoneet alkuvuonna kovia tuloslukuja. Kotimaisista konepajayhtiöistä nosturivalmistaja Konecranes on ponnistanut ykköseksi noin 176 prosentin parannuksellaan alkuvuoden tuloksessa rahoituserien jälkeen.

Ei siis ihme, että yhtiö asettaa nyt kunnianhimoiset tulostavoitteet.

Konecranes järjesti kuluvan viikon torstaina pääomamarkkinapäivän ja julkisti uudet taloudelliset tavoitteensa. Yhtiö kertoo rakentavansa materiaalinkäsittelyn seuraavaa sukupolvea tavoitteenaan turvallisempi, älykkäämpi ja parempi maailma.

“Koko maailman haasteena on varmistaa välttämättömien materiaalien ja tavaroiden riittäminen kaikille tilanteessa, jossa pitää säästää niukkoja luonnonvaroja ja rajoittaa päästöjä. Yrityksillä on keskeinen rooli tämän haasteen ratkaisemisessa. Alansa johtajana Konecranesilla on täydelliset edellytykset haasteen ratkaisemiseen”, sanoo Konecranesin toimitusjohtaja Anders Svensson hehkuttaa.

Svenssonin mukaan Konecranes haluaa olla materiaalinkäsittelyalan ratkaisujen maailmanlaajuinen johtaja, joka luo arvoa kaikille.

“Tuleva menestyksemme perustuu viiteen strategiseen avaintekijään, jotka rakentuvat Konecranesin yli sadan vuoden kokemukseen alansa johtajana: asiakaskeskeisyyden syventäminen, tehokkuusparannusten nopeuttaminen, teknologiainnovaatioiden skaalaaminen, vastuullisen liiketoiminnan edistäminen, sekä voittamiseen tähtäävän yrityskulttuurin vahvistaminen”, hän sanoo.

Tavoitteena kannattava kasvu markkinoita nopeammin

Vastatakseen kestävien materiaalinkäsittelyratkaisujen kysynnän globaaliin kasvuun, Konecranes on määritellyt taloudelliseksi tavoitteekseen liikevaihdon markkinoita nopeampi kasvu ja kannattavuudessa 12-15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali.

Viime vuonna vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 9,5 prosenttia, joten kannattavuudessa haaste on kova. Tosin kolmen viimeisimmän vuosineljänneksen keskiarvo on ollut 11 prosenttia, joten suunta on oikea.

Näihin tavoitteisiin yhtiö pyrkii pääsemään mahdollisimman pian, viimeistään vuonna 2027.

Markkinoita nopeampaa kasvua Konecranes tavoittelee kunnossapidossa, teollisuuslaitteissa liikevaihdon kasvussa tavoitteena on markkinoiden mukainen kasvu ja satamaratkaisuissa selvästi markkinoita nopeampi kasvu.

Kovinta kannattavuutta yhtiö tavoittelee kunnossapidossa, jossa vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin (EBITA eli liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja) tavoite on 20-24 prosenttia. Tällä hetkellä kunnossapito yltää noin 19-20 prosentin liikevoittomarginaaliin.

Kasvun Konecranes odottaa tapahtuvan pääasiassa orgaanisesti. Vertailukelpoisen liikevoittokateprosentin tavoitehaarukka on tarkoitus saavuttaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuonna 2027.

Konecranes noudattaa osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on maksaa vakaata tai kasvavaa osinkoa osaketta kohden, yli suhdanteen.

Yhtiön sitoumus ohjata materiaalinkäsittelyalaa kohti vastuullisempaa tulevaisuutta on yhtiön kaiken toiminnan ytimessä. Konecranes pyrkii nyt saavuttamaan omien toimintojensa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja jatkaa työtään ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen sekä hiilineutraalien toimitusketjujen luomiseksi.

Handelsbankenin analyytikot Mattias Häggblom ja Rickard Anderkrans kertovat pankin aamukatsauksessa, että muutaman vuoden negatiivisen näkemyksen jälkeen Handelsbanken muutti näkemystä Konecranesista vuosi sitten.

”Väitämme, että Konecranes on selkeästi aiempaa laadukkaampi yhtiö, ja sen pyrkimykset kannattavuuden parantamiseen ovat tuottaneet tulosta”, analyytikot toteavat.

Kannattavuuden lisäksi kasvussakin on kiihtymistä.

”Tilauskanta on vahva, ja siksi myös liikevaihto kasvaa 2023 – 2024. Tietenkin, jos taantuma iskee, lähtevät tilaukset laskuun. Pitkän ajan näkymä on tästä huolimatta aiempaa valoisampi.”

Onko kasvu jo hinnoiteltu osakkeeseen?

Analyytikot muistuttavat kuitenkin, että yhtiön osake on noussut huimat 90 prosenttia lokakuun pojilta, mikä rajoittaa nousupotentiaalia lyhyemmällä tähtäimellä.

”Olemme siksi laskeneet suositustamme, vaikka pidämmekin yhtiön tarinasta ja uskomme vahvoihin näkymiin”, analyytikot toteavat.

Handelsbankenin kolmen kuukauden suositus Konecranesin osakkeelle on pidä ja kolmen vuoden tavoitehinta on 45 euroa. Osake noteerataan tällä hetkellä 39,5 euron hintaan.

Handelsbankenin lisäksi pidä-suosituksen konepajalle antaa tällä hetkellä SEB-pankki. Kolmen analyytikon suositus on osta. Konsensuksen mukainen tavoitehinta on 40 euroa.

Odotukset vahvalle tuloskasvulle ovat kovat.

Analyytikoiden konsensusodotus tämän vuoden vertailukelpoiselle liikevoitolle on 413 miljoonaa euroa, kun viime vuonna lukema oli 318 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle odotuksissa on jo lähes 420 miljoonan euron vertailukelpoinen liikevoitto.

Jos kuitenkin analyytikoiden odotukset tuloskasvusta toteutuvat, ei konepajayhtiön arvostuskertoimet näytä kohtuuttoman korkeilta. Analyytikoiden konsensuksen mukaisilla tulosennusteilla kuluvan vuoden oikaistu P/E-kerroin on kasvuyhtiölle kohtuullisen maltillinen, 12x. Oikaistu EV/EBITDA-kerroin on 7,1x.

Odotettu osinkotuotto tältä vuodelta on 3,4 prosenttia.