S&P 500:n jättiläiset valtaistuimella – uhka vai mahdollisuus?

Indeksin keskittyminen heikentää sen hajautushyötyä.

Kuvio 1 Viisi suurinta yhtiötä muodostaa peräti 23 prosenttia S&P 500 -indeksin kokonaismarkkina-arvosta. Lähde: Yardeni Research.

S&P 500 -indeksin kehitys on ollut vahvaa tänä vuonna. Indeksi on kallistunut 8,2 prosenttia vuoden alusta. Suurin osa noususta selittyy markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden vahvalla kurssikehityksellä. 15 yhtiötä selittää peräti 90 prosenttia indeksin kuluvan vuoden tuotosta.

Tuottojen keskittymisen markkina-arvoltaan suurimpiin yhtiöihin huomaa, kun tarkastelee tasapainotetun S&P 500 -indeksin tuottokehitystä suhteessa markkina-arvopainotettuun indeksiin. Tasapainotettu S&P 500 on tuottanut 1,3 prosenttia vuoden alusta eli 6,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin markkina-arvopainotettu.

Tuottojen keskittyminen on tuttu tilanne muun muassa vuodelta 2021. Sen aikana S&P 500 -indeksin osakkeiden mediaanituotto oli -18 prosenttia, mutta indeksi kallistui 31 prosenttia suurimpien yhtiöiden korkeiden tuottojen ansiosta.

Viime vuoden aikana tuottokehitys kääntyi. Markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeet tuottivat vähemmän kuin indeksi. Indeksin viiden markkina-arvoltaan suurimman yhtiön paino indeksissä laski noin seitsemällä prosenttiyksiköllä, mutta oli vuoden lopussa edelleen historiallisesti korkea, noin 19 prosenttia.

Tänä vuonna tilanne on jälleen kääntynyt ja viiden suurimman paino indeksissä on kasvanut 23 prosenttiin. Se on riski osakesijoittajan näkökulmasta. Historiallisesti indeksin markkina-arvon keskittyminen harvojen harteille ei ole ollut kestävä tilanne, vaan markkina-arvot ovat keskiarvoistuneet suhteessa indeksin markkina-arvoon.

Amerikkalaispankki Goldman Sachs tutki tilanteita, joissa yksittäisten yhtiöiden osuus indeksissä oli merkittävästi keskimääräistä korkeampi. Pankin laskelmien mukaan S&P 500 -indeksin tulevat tuotot olivat kyseisissä tilanteissa matalampia ja kurssilasku oli jyrkempi huipuista.

Historian saatossa viiden markkina-arvoltaan suurimman yhtiön paino indeksissä oli korkea muun muassa teknokuplan aikana vuonna 2000 sekä finanssikriisin aikana vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Kyseisinä ajankohtina viiden suurimman paino oli silti merkittävästi nykyistä matalampi.

Huhtikuun tilanteen perusteella S&P 500 -indeksin osakkeiden mediaanituotto oli viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 93 prosenttia. Indeksin osakkeiden keskimääräinen tuotto oli 390 prosenttia. Mediaanituoton ja keskimääräisen tuoton suuri ero kuvaa sitä, että pieni osa indeksin osakkeista on tuonut erittäin korkean tuoton.

Se on ollut tyypillistä historian saatossa osakemarkkinoilla, sillä akateemisen tutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia amerikkalaisosakkeista tuotti elinikänsä aikana 1990-2019 välillä vähemmän kuin Yhdysvaltain kuukauden valtionlaina.

Viimeisen 20 vuoden aikana parhaiten tuottaneet osakkeet ovat löytyneet aiempaa useammin markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden joukosta. Vielä 1900-luvulla markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeiden tuotto oli merkittävästi korkeampi kuin suurten.