Onko tämä pelitalo käänneyhtiö? Ruotsalaisyhtiö saa pankilta ostosuosituksen

Peliyhtiö Embracerilla on synkkä viikko takana. Yhtiöllä saattaa olla kuitenkin hihassaan jokeri, joka voi tuoda merkittävästi kassavirtaa lähivuosina.

Dead Island 2 -peli.

Ruotsalainen peliyritys Embracer Group on maailmanlaajuinen ryhmä peli- ja viihdeteollisuuden yrittäjiä. Hajautetun toimintamallin avulla se tarjoaa yrittäjille ja tiimeille resursseja, joita he tarvitsevat menestyäkseen ja vapauttaakseen täyden potentiaalinsa. Embracerin kasvava ekosysteemi luo synergiaa jaetun tiedon ja yhteistyön kautta.

Embracer Groupin pääkonttori sijaitsee Karlstadissa, Ruotsin Värmlandin maakunnassa, ja sen palveluksessa on yli 16 500 ihmistä yli 40 maassa.

Pelitalo paljasti viime viikolla, että se oli tehnyt suullisen kehityssopimuksen, joka oli kuuden vuoden ja kahden miljardin dollarin arvoinen. Valitettavasti vastapuoli kuitenkin vetäytyi sopimuksesta juuriennen yhtiön tulosta.

Yhtiöllä on muitakin haasteita, kun sen vapaa kassavirta on painunut negatiiviseksi. Se oli markkinoille shokki, ja Embracerin osakekurssi on tippunut vuodessa jo lähes 72 prosenttia Tukholman pörssissä. Osake noteerataan nyt 25 kruunun hintaan, kun huhtikuussa 2021 kurssi kävi yli 125 kruunussa.

Jatko saattaa kuitenkin olla valoisampaa, uskoo Handelsbankenin analyytikko.

”Onneksi kaikki ei ole kuitenkaan sysimustaa. Kokonaiskustannukset putosivat ja kehitteillä olevien projektien määrä väheni, joten yhtiö´on alkanut priorisoida tiettyjä pelejä, mikä on mielestämme hyvä strategia”, Handelsbankenin analyytikko Rasmus Engberg toteaa pankin aamukatsauksessa.

Käynnissä olevalla kvartaalilla Embracer myi yli kaksi miljoonaa kopiota Dead Island 2 -pelistä, mikä luo Engbergin mukaan merkittävänä määrän kassavirtaa. Hänen mukaansa lisäksi ensimmäisen tuloskvartaalin jälkeen saatavat julkistukset vaikuttavat huomattavasti vahvemmilta kuin vuosi sitten, jolloin saatiin vain huonosti menestynyt peli Saints Row.

”Nyt putkessa on tulossa payday 3, Space Marine 2, Remnant 2 sekä lukuisia merkittäviä, mutta vielä nimettömiä pelejä”, Engberg toteaa.

Embracerin suurin kasvu tulee mobiilipelimarkkinoista. Se on analyytikon mukaan nyt kääntymässä nousuun ja ja Dead Island 2 on suurin menestys vuosiin.

Lisäksi Embracerin osakkeen arvostus on nyt edullinen. Analyytikot odottavat yhtiön osakekohtaisen tuloksen nousevan tänä vuonna 2,3 kruunuun viime vuoden tappiollisesta -4,2 kruunusta. Konsensusennusteella tämän vuoden P/E-kerroin on 11x. EV/Ebitda-kerroin on vain 4,2x, mikä ylittää selvästi viime vuosien keskimääräisen arvostustason.

Matalien tuotto-odotuksien myötä Handelsbanken laski osakkeen kolmen vuoden tavoitehintaa selvästi 60 kruunuun, mutta myös pitkän ajan suositus pysyy positiivisena. Pankki antaa siis edelleen peliyhtiölle ostosuosituksen.