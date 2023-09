Kiinan osakkeiden arvostus alhainen – Onko pelko ”Lehman-hetkestä” aiheeton?

Osakkeet ovat laskeneet Kiinassa viime vuosina rajusti.

Peking, Kiina. Kuva: Magda Ehlers.

Kiinan osakemarkkinat ovat kehittyneet heikosti vuoden 2021 huippulukemien jälkeen. Esimerkiksi CSI 300 -indeksi kävi helmikuussa 2021, ennen koronakriisin puhkeamista lähes 5800 pisteessä, mutta sen jälkeen se on laskenut alle 3800 pisteen.

Kiinan markkinoihin perehtyneen Nordean sijoitusstrategi Hertta Alavan mukaan Kiinan osakeindeksin laskun taustalla on useita tekijöitä, kuten sääntelyaalto, koronatoimet, kiinteistösektorin haasteet sekä geo- ja kauppapoliittiset riskit. Nämä kaikki ovat painaneet sijoittajien luottamusta kiinalaisosakkeisiin.

Jotain positiivistakin Kiinan markkinoilla kuitenkin tapahtuu.

”Epävarmuutta on rutkasti jäljellä, mutta tilanne on sikäli parantunut, että korona on jo historiaa ja yritysten sääntelyaalto on hellittänyt. Analyytikot ennustavat kiinalaisten pörssiyhtiöiden tulosten kasvavan noin 19 prosenttia tänä vuonna ja 15 prosenttia ensi vuonna”, Alava kertoo.

Kiinan CSI 300 -osakeindeksi.

Kiinalaisyhtiöiden tulosennusteet ovat korkeita mutta realistisia, sillä pörssin suuret teknoyhtiöt ovat raportoineet varsin vahvasta tuloskasvusta parin vaikean vuoden jälkeen, Alava toteaa. Myös yhtiöiden liikevaihdot ovat kääntynyt jälleen kasvuun, ja kulusäästöt parantavat kannattavuutta.

Kiinalaisten osakkeiden arvostus onkin nyt houkutteleva, Alava toteaa. Seuraavan 12 kuukauden tulokseen perustuva PE-kerroin on Kiinan osakemarkkinoilla vain 10x, kun se vuoden 2021 alussa oli yli 17x. Kiinalaisosakkeet ovat yleensä P/E-kertoimilla mitaten edullisempia kuin osakkeet maailmalla, mutta nyt ero on kasvanut entisestään.

”Pitkällä tähtäimellä sijoittavalle markkinoiden hermoilu voikin avata mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, Alava toteaa.

Kiinan markkinaan liittyy kuitenkin edelleen iso maariski. Maan suurin huolenaihe tällä hetkellä on yhä kiinteistömarkkinoiden heikkous.

Alavan mukaan kiinteistöinvestoinnit vastaavat suoraan noin 14 prosentista Kiinan bruttokansantuotteesta, mutta liitännäiset sektorit mukaan lukien osuus on jopa 20-30 prosenttia. Tammi-heinäkuussa kiinteistöinvestoinnit laskivat 8,5 prosenttia viime vuodesta.

Markkinoilla on povattu viime viikkoina Kiinaan niin sanottua ”Lehman-hetkeä”, kun Kiinan suurin yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistöyhtiö Country Garden jätti maksamatta kahden dollarimääräisen lainansa korot elokuun alussa.

Lehman-hetkellä viitataan amerikkalaisen investointipankki Lehman Brothersin kaatumiseen vuonna 2008, mikä oli vähällä romahduttaa koko finanssijärjestelmän.

Alavan mukaan vielä ei ole varmaa, saako Country Garden lopulta rahat kokoon kuukauden armonajan kuluessa. Lähikuukausina erääntyvistä velanlyhennyksistä selviytyminen edellyttänee kuitenkin joko omaisuuden myyntejä tai lisärahoitusta, hän arvioi.

”Onkin todennäköisintä, että yhtiö ajautuu velkajärjestelyyn. Country Gardenin kokonaisvastuut ovat noin 200 miljardia dollaria.”

Alavan mukaan tapahtuma on jossain määrin yllättävä, mutta tavallaan myös vain jatkumoa viime vuosien tapahtumille.

Evergranden jälkeen ainakin 70 kiinalaista kiinteistöyhtiötä on ajautunut maksuhäiriöihin. Dollarimääräisistä kiinteistöyhtiöiden joukkolainoista lähes puolet on jo jäänyt korkojen tai pääoman maksun osalta hoitamatta. Velkaongelmiin ovat joutuneet suurehkoista yrityksistä myös Sunac, Greenland ja Shimao”, hän toteaa.

Nordea suosittelee sijoittamaan Kiinaan ensisijaisesti hajautetun kehittyvien maiden rahaston kautta. Tällaisessa rahastossa Kiinan paino on tyypillisesti noin 30 prosenttia.