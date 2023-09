Nightingale Healthin teknologia Terveystalon käyttöön – osake liitää

Nightingale Healthin osake on saanut nostetta Terveystalon päätöksestä.

Nightingale Health on kasvuyhtiö, jolla on kunnianhimoiset tavoitteet. Yhtiön pitkän aikavälin strategia on tuoda kehittämäänsä verianalyysiteknologiaan perustuvia ennaltaehkäisevän terveyden palveluja kansainvälisesti kuluttajien saataville.

Nightingalen terveystietoalusta pystyy tunnistamaan kuluttajan yksilölliset sairauksien ennaltaehkäisyn tarpeet noin tuhannen yleisen sairauden osalta yhdestä verinäytteestä ja yhdistämään kyseisen kuluttajan hänelle sopiviin terveysratkaisuihin sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Torstaina Nightingale julkisti pörssin sulkeuduttua tiedotteen, joka sai osakkeen lähes kahdeksan prosentin nousuun perjantaina noin kello 17 mennessä.

Syy kurssinousuun on se, että Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys Terveystalo ottaa käyttöön Nightingale Healthin verianalyysiteknologian työterveydessä säännöllisesti tehtävissä terveystarkastuksissa.

Nightingalen ja Terveystalon sopimuksen myötä yhtiöiden välinen yhteistyö laajenee kattamaan Terveystalon työterveyspalvelut. Nightingale julkaisi yhteistyön laajennusta koskevan aiesopimuksen kesäkuun lopussa, ja nyt tehty sopimus tuo yhtiön verianalyysiteknologian osaksi Terveystalon työterveydessä säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia.

Nightingalen terveysriskiennusteet ja veriarvot tulevat osaksi terveystarkastusten laboratoriokokeita ja ne tullaan integroimaan osaksi Terveystalon työterveyslääkäreiden, -hoitajien sekä laboratorioiden päivittäistä työtä.

Verianalyysi ensi kertaa laajempaan käyttöön

Nightingalen mukaan sopimus on merkittävä, koska se on ensimmäinen sopimus, jossa yhtiön verianalyysiteknologia otetaan käyttöön osana säännönmukaista työterveystoimintaa kansallisesti laajassa mittakaavassa.

Terveystalo on Suomen suurin työterveyspalveluiden tarjoaja ja se tuottaa työterveyspalveluita yli 27 000 yritykselle ja muulle organisaatiolle. Terveystalo pitää Suomessa huolta yli 700 000 työntekijästä, mikä kattaa merkittävän osan suomalaisesta työvoimasta.

Käyttämällä Nightingale Healthin terveysriskiennusteita työterveydessä säännöllisesti tehtävissä terveystarkastuksissa voidaan mahdollistaa sairauksien ennaltaehkäisy yhteiskunnallisesti merkittävässä mittakaavassa.

Nightingalen veren merkkiaineisiin perustuvilla riskiennustemalleilla on kyky havaita useiden keskeisten kroonisten sairauksien sairastumisriskit yhdestä verinäytteestä yhdellä testillä.

Terveystalon lääketieteen asiantuntijat ovat valinneet riskikartoituksen kohteeksi seuraavat kahdeksan keskeistä kansantautia: sydäninfarkti, sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 2 diabetes, maksan fibroosi ja kirroosi, krooninen munuaistauti, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä ja alkoholimaksasairaus​.

Tunnistamalla sairastumisriskit yhdestä verinäytteestä yhdellä kertaa voidaan tarjota parannuksia riskiarviointiin, joka nykyisin tehdään suppeammin yksittäisten laboratoriotulosten, kliinisen tutkimisen ja asiakkaan haastattelun perusteella. Tuomalla Nightingale Healthin terveysriskiennusteet osaksi säännöllisesti tehtäviä terveystarkastuksia voidaan tunnistaa sairastumisriskit hyvissä ajoin ja aloittaa toimenpiteet sairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaa tullaan hyödyntämään myös seurantatutkimuksissa, joilla voidaan arvioida terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamien Käypä hoito -suositusten mukaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Ennaltaehkäisevän terveyden huollon parempaa vaikuttavuutta

”Teknologiamme löytää monet hyvin tunnetut kansantaudit nykyisin terveydenhuollon käytössä olevia ratkaisuja laaja-alaisemmin, pienemmällä työllä ja tunnistustarkkuudesta tinkimättä mahdollistaen nykyistä helppokäyttöisemmät sekä edistyksellisemmät työvälineet terveydenhuollon ammattilaisille. Kun terveydenhuollon ammattilaisten työvälineet paranevat, voidaan sairauksia ennaltaehkäistä paremmin ja näin lopulta uudistaa koko terveydenhuoltojärjestelmää toimimaan ennakoivammin sekä tehokkaammin”, Teemu Suna, Nightingalen toimitusjohtaja ja perustaja kertoo.

Sunan mukaan Nightingale Healthin laaja-alainen sairastumisriskien tunnistus lisää merkittävästi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vaikuttavuutta ja hyötyjä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että asiakkaille.

Nightingale Healthin verianalyysi on helppo ottaa käyttöön osaksi Terveystalon säännönmukaisesti tehtäviä terveystarkastuksia, sillä terveysriskiennusteet analysoidaan yhdestä tavanomaisesta verinäytteestä ja ne toimitetaan käyttäjäystävällisessä muodossa terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat vaivattomasti ottaa ne osaksi päivittäistä työtään Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Terveysriskiennusteiden lisäksi työterveyslääkärit ja -hoitajat saavat käyttöönsä myös heille jo entuudestaan tutut diagnosointiin käytettävät veriarvot.

”Työterveyden ammattilaistemme työhön Nightingale Healthin verianalyysiteknologia tuo lisää selkeyttä ja paremman mahdollisuuden keskittyä vastaanotolla asiakkaaseen, kun kliinisen työn tukena ammattilaisella on aina käytössään yksilöllinen aineenvaihdunnan merkkiaineisiin perustuva arvio henkilön riskistä sairastua kyseisiin kansantauteihin”, kertoo Terveystalon työterveyden ylilääkäri Jukka Pitkänen.

Nightingale Healthin verianalyysin käyttöönoton Terveystalon työterveyden terveystarkastuksissa odotetaan käynnistyvän tammikuussa 2024.