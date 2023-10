Björn Wahlroos: Suomi vaurastuu, kun riskinottajat voivat vaurastua

Mikään maa ei voi vaurastua ilman että varallisuuserot kasvavat, Björn Wahlroos väittää.

Talousvaikuttaja ja useiden suomalaisten suurten pörssiyhtiöiden hallituksien puheenjohtajana toiminut Björn Wahlroos kertoo Sanna Ukkolan haastattelussa haluavansa Suomeen ”veret seisauttavan verouudistuksen”.

Tällaisen radikaalin verouudistuksen avulla hän haluisi elvyttää Suomen taloutta ja kilpailukykyä. Wahlroosin mukaan Suomi tarvitsee verouudistuksen, joka kannustaa ihmisiä työhön, sijoittajia tuomaan rahansa takaisin Suomeen ja teollisuutta ja kauppaa investoimaan.

Hän uskoo myös, että verotuksen keventäminen ja yksinkertaistaminen olisivat tehokkaita keinoja saada aikaan kasvun sykäys.

Wahlroos ilmaisee huolensa Suomen talouden tilasta ja sen suunnasta. Suomella ei ole mennyt hyvin pitkään aikaan, eikä mitään talouskasvua ole ollut käytännössä viiteentoista vuoteen. Wahlroos kutsuu tilannetta “hitaaksi kitumiseksi”.

Wahlroos esittänyt veroajatuksia aiemminkin

Wahlroos ei Ukkolan haastattelussa tarkemmin määritellyt, millainen verouudistus hänen mielestään olisi tarpeen, mutta hän on aiemmin puhunut yhteisöveron alentamisesta nykyisestä 20 prosentista. Hän on myös kritisoinut Suomen korkeaa pääomaverotusta ja perintöverotusta, jotka hänen mukaansa haittaavat sijoittamista ja yrittäjyyttä.

Ylen Ykkösaamun haastattelussa viime toukokuussa Wahlroos totesi, että Suomesta lähtee pääomaa ja osaajia, koska se ei ole kilpailukykyinen muiden Euroopan maiden kanssa. Hänen mukaansa tällä verotuksella ei maa lähde kasvuun.

Verokevennyksiä on kohdennettava, jotta se olisi tehokkaampaa kuin laveampi keventäminen.

Wahlroosin mukaan ansiotuloveron alentaminen on kallista, mutta korkeampien veroasteiden leikkaaminen on halpaa. Suomen tämän hetken 20 prosentin yhteisöveroa pitäisi hänen mukaansa alentaa 3–4 prosenttiyksikköä.

Lisäksi Wahlroos on vaatinut työmarkkinoiden joustavoittamista ja sosiaaliturvan uudistamista, jotta työnteko olisi kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen.

Wahlroosin ajama verouudistus on herättänyt paljon keskustelua ja vastustusta Suomessa. Monet ovat pitäneet sitä epäoikeudenmukaisena, epärealistisena ja vaarallisena. Esimerkiksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on sanonut, että Wahlroosin ehdotus johtaisi valtiontalouden romahdukseen, eriarvoisuuden kasvuun ja hyvinvointipalveluiden heikkenemiseen.

Toisaalta jotkut ovat myös puolustaneet Wahlroosin näkemyksiä ja pitäneet niitä rohkeina ja uudistushaluisina. Esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että Wahlroosin ehdotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät riittäviä.

Myös jotkut yrittäjät ja sijoittajat ovat kannattaneet Wahlroosin ajamaa verouudistusta, sillä he uskovat sen parantavan Suomen houkuttelevuutta liiketoiminnan kannalta.

Riskinottajat tuovat vaurauden

Wahlroosin mukaan Suomen vaurastuminen edellyttää, että hyväksytään varallisuuserojen kasvu.

”Kaikki halutaan nähdä tällaisten vaaleanpunaisten tulonjakolasien kautta. Mikään maa ei ole koskaan vaurastunut ja mikään kansa ei ole koskaan laajasti vaurastunut ilman että jotkut ovat vaurastuneet vähän enemmän kuin toiset. Semmoista tasapäistä vaurastumista, jossa kaikille tulee sama pikkainen osa – sellaista ei maailmanhistoriassa ole koskaan ollut”, hän toteaa.

Sellaista tasapäistä vaurastumista, jossa kaikille tulee jokin pieni osa, ei ole koskaan ollut, hän esittää.

Wahlroosin mukaan vaurastuminen syntyy siitä, että riskinottajat, yrittäjät ja sijoittajat uskovat talouteen ja laittavat rahojaan likoon. Sen seurauksena syntyy liiketoimintaa.

Aiemmin Wahlroos on kertonut, että olemme myös siirtyneet maailmaan, jossa teknologian digitaalisen talouden taitajien työn tuottavuus on jotain aivan muuta kuin ”meidän tavallisten tramppaajien”. Digitalisaatio johtaa hänen mukaansa tavallaan väistämättä siihen, että tuloerot kasvavat.

”Bill Gatesin ja muiden kontribuutio maailmantalouteen on vain ollut niin valtavaa, että se on tuottanut käsittämättömiä vaurauksia. Siihenkin on yksinkertainen vastaus: Bill ja Melinda Gatesin säätiö lahjoittaa pois pääosan niistä rahoista. Sekin on siksi ihan turha huoli”, Wahlroos muistuttaa.