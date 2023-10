Seitsemän teknojättiä eli ”Magnificent Seven” on menettänyt jättimäisen 1,2 biljoonaa dollaria markkina-arvostaan

Edes USA:n teknojätit eivät ole immuuneja korkojen nousulle.

Viime vuosina sijoittaja on saanut loistavan korvauksen riskinotolle sijoittamalla amerikkalaisiin teknojätteihin. Apple, Microsoft, Tesla ja muutamat muut ovat olleet huikeita menestystarinoita finanssikriisin jälkeisinä vuosina.

Menestystarina on tuonut teknojäteille mairittelevan nimityksen ”Magnificent Seven”, mikä on viittaus kuuluisaan lännenelokuvaan. Nämä seitsemän yhtiötä ovat Alphabet (Googlen emoyhtiö), Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Meta ja Nvidia.

Sijoitusmaailmassa mikään ei ole kuitenkaan pysyvää.

Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon huikean kurssirallin jälkeen seitsemän teknojättiä on Refinitivin tietojen mukaan menettänyt heinäkuun lopun jälkeen peräti 1,2 biljoonan dollaria markkina-arvoistaan.

Pelkästään Applen markkina-arvo on Business Insider -sivuston laskelmien mukaan romahtanut lähes puoli biljoonaa dollaria viimeisten kolmen kuukauden aikana. Yhtiön osakkeiden arvo on laskenut 15 prosenttia, kun sijoittajat pelkäävät Kiinan talouden hidastumisen vaikuttavan negatiivisesti Applen tulokseen.

Teslan osakkeet ovat puolestaan menettäneet lähes 200 miljardia dollaria – vajaa neljänneksen koko markkina-arvostaan – viime viikolla syventyneen alamäen jälkeen, kun toimitusjohtaja Elon Musk varoitti talouden hidastumisesta ja Cybertruckin tuotannon viivästymisestä kolmannen vuosineljänneksen tulospuhelussaan.

Alphabetin osake rysähti tällä viikolla 9,6 prosenttia, kun yhtiön osavuosikatsaus paljasti sen pilvipalveluliiketoiminnan odotettua huonommat tulosluvut. Yhtiön Google Cloud -yksikön liikevaihto kasvoi vajaat 22 prosenttia vertailukaudesta. Kasvu oli hitaampaa kuin kilpailija Microsoftilla, jonka Azuren ja muiden pilvipalveluiden kasvuvauhti oli 29 prosenttia.

Myös muut Magnificent Seven -osakkeet ovat olleet vaikeuksissa heinäkuun lopun jälkeen.

Osakkeet ovat kärsineet siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve on ilmoittanut pitävänsä korkotason korkeana vuoteen 2024 asti pyrkiessään hillitsemään korkeana pysyvää inflaatiota. Myös joukkovelkakirjojen korkotuottojen nousu on aiheuttanut paniikkia Wall Streetillä.

Analyysiyhtiö Morningstarin Yhdysvaltain päämarkkinastrategi David Sekera huomauttaa, että USA:n 10-vuoden joukkovelkakirjalainan tuotot alkoivat nousta heinäkuussa – suunnilleen samaan aikaan kun teknojättien tuotot alkoivat pysähtyä.

Kesään 2023 mennessä Magnificent Sevenin osakkeiden arvostuskertoimet olivat muuttuneet huomattavasti vähemmän houkutteleviksi kuin aiemmin tänä vuonna. Sekeran mukaan tämä on suuri muutos puolen vuoden takaiseen, jolloin kuusi osaketta seitsemästä teknojätistä oli Morningstarin analyytikoiden mukaan aliarvostettuja.

Sijoittajat ovat vähemmän innostuneita kalliista osakkeista, ja tämä muutos vaikutti suuresti Magnificent Sevenin vauhtiin.

Nyt Amazon, Microsoft ja Alphabet osaavat Morningstarin osakearvioissa neljä tähteä, mikä tarkoittaa, että Morningstarin analyytikot pitävät niitä aliarvostettuina.

Tähän mennessä kukin Magnificent Seven -osakkeista on silti tarjonnut sijoittajille joko kaksi- tai jopa kolminumeroisia tuottoja vuodesta toiseen ja ryhmän osuus S&P 500:n koko markkina-arvosta on noin peräti 30 prosenttia.