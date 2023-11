Työelämäprofessori: Mitä paremmin hyödynnämme kvanttiteknologiaa, sitä parempi on elintasomme

Kansanedustaja Limnell peräänkuuluttaa poliittista johtajuutta kehittyville teknologioille.

Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell nostaa esiin teknologisen kehityksen merkityksen Suomen yhteiskunnallisessa kehityksessä.

Limnellin mukaan erityisesti kvanttilaskennan vaikutukset tulevat lähivuosina koskettamaan jokaisen suomalaisen arkea vähintään yhtä paljon kuin tekoälyn kehitys viime vuosina. Siksi hän peräänkuuluttaa teknologisen kehityksen poliittista ohjausta.

Ehdotuksellaan Suomen teknologiastrategiasta Limnell pyrkii tuomaan konkretiaa hallitusohjelmakirjauksiin. Varsinkin kvanttimekaniikan hyödyntämisessä on tulevina vuosina valtava potentiaali.

”Kansainvälisesti kvanttiteknologian tutkimus on jo palkittu Nobelin palkinnolla, mutta Suomessa törmää edelleen toivomuksiin ‘uudesta Nokiasta’. Todellisista tulevaisuudenteknologioista puhutaan valitettavan vähän”, sanoo Limnell.

Kvanttilaskennan merkitys tulee olemaan suunnaton – niin hyvässä kuin pahassa

Maailmanlaajuisesti kvanttiteknologian kehitykseen käytetään tällä hetkellä 10 kertaa enemmän valtiollisia investointeja kuin yksityisiä investointeja. Limnellin mukaan se kertoo kaksi asiaa.

“Ensinnäkin teknologian suurvallat Kiina ja Yhdysvallat ovat havainneet kvanttiteknologian potentiaalin. Toiseksi se kertoo myös siitä, ettei kvanttiteknologiaa voi kehittää ilman merkittäviä kansallisia resursseja. Siksi sitä pitää Suomessakin ohjata poliittisesti.”

”Mitä paremmin osaamme kvanttiteknologiaa hyödyntää, sitä parempi elintasomme tulee olemaan”, Limnell korostaa.

EU on määritellyt kvanttilaskennan yhdeksi neljästä kriittisestä teknologiasta. Kriittisillä teknologioilla tarkoitetaan sellaisia teknologioita, joilla on mahdollisuus merkittävästi muuttaa yhteiskuntaamme – mutta joiden väärinkäyttöön meidän on myös varauduttava. Limnell muistuttaa, että näitä innovaatioita olisi syytä tarkastella myös kansallisella tasolla.

”Haluammeko ainoastaan varautua uhkiin ja tyytyä kansainväliseen sääntelyyn niiden torjumiseksi, vai haluammeko hyödyntää uuden teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet ja tehdä sen mukaista suomalaista teknologiapolitiikkaa?”, Limnell kysyy.

Globaalisti kvanttiteknologiainvestoinnit olivat viime vuonna jo 30 miljardia dollaria, eli yhtä paljon kuin tekoälyinvestoinnit viisi vuotta aiemmin.

“Mitä paremmin osaamme kvanttiteknologiaa hyödyntää, sitä parempi tulee elintasomme olemaan. Teknologiset innovaatiot kun eivät ole itseisarvo, vaan väline. Ja sillä välineellä tehdään ihmisistä terveempiä ja onnellisempia, sekä yhteiskunnista sivistyneempiä ja turvallisempia”, Limnell päättää.

Mitä on kvanttilaskenta?

Kvanttilaskenta perustuu kvanttimekaniikan periaatteisiin, jotka kuvaavat aineen ja energian käyttäytymistä hyvin pienessä mittakaavassa, kuten atomien ja subatomisten hiukkasten tasolla.

Kun perinteisessä tietojenkäsittelyssä informaation perusyksikkö on bitti, joka voi olla joko 0 tai 1, käytetään kvanttilaskennassa sen sijaan käytetään qubitteja eli kvanttibittejä. Ne voivat edustaa samanaikaisesti sekä 0 että 1, mikä tunnetaan superpositiotilana. Tämän ominaisuuden ansiosta kvanttitietokoneet voivat suorittaa tietyntyyppisiä laskutoimituksia paljon nopeammin kuin perinteiset tietokoneet.

Toinen tärkeä osa kvanttilaskentaa on niin sanottu. kietoutuminen. Sillä tarkoitetaan ilmiötä, jossa kaksi hiukkasta voi liittyä toisiinsa siten, että yhden hiukkasen tila vaikuttaa toisen hiukkasen tilaan riippumatta siitä, kuinka kaukana ne ovat toisistaan.