Kulta säihkyy entistäkin kirkkaammin – jalometallin hinnannousulle useita syitä

Monet makrotalouden tekijät antavat tukea kullan hinnalle. Keskuspankeilla on iso rooli kullan hinnanmuutoksissa.

Kullan hinta dollareissa kolmen vuoden ajanjaksolla.

Kullan hinta on noussut reilusti viime lokakuusta, jolloin jalometallin futuurihinnat kävivät vain hieman yli 1800 dollarissa. Sen jälkeen nousu on ollut kiivasta varsinkin 10. marraskuuta jälkeen. Nyt hinta on kivunnut jo yli 2100 dollariin.

Kullan spot-hinta nousi maanantaina uuteen ennätykseen toisena päivänä peräkkäin.

Jyrkkää hintanousua on jatkunut kaksi kuukautta peräkkäin Israelin ja Palestiinan konfliktin lisättäessä turvasataman kysyntää. Lisäksi odotukset korkojen leikkauksista ovat antaneet lisätukea. Kullalla on taipumus menestyä hyvin taloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden aikana, koska se on luotettava arvosäilyttäjä.

Markkinat reagoivat Lähi-idän jännitteiden kärjistymiseen, mikä tukee kullan hintaa, arvioi DHF Capitalin toimitusjohtaja ja varainhoitaja Bas Kooijman markkinakommentissaan. Aiheesta kertoo MarketWatch. Alueen tulitauon päättyminen voisi ”edelleen ruokkia riskien välttelyä ja sijoittajien huolia”.

Odotukset rahapolitiikan keventymisestä tukevat kullan hintaa

Kooijmanin mukaan eskaloituminen on auttanut kullan kahden viime kuukauden nousutrendin jatkoa, kun treidaajat ottavat huomioon rahapolitiikkaa koskevat muuttuvat odotukset.

”Treidaajat ovat lyöneet vetoa koronnostosyklin päättymisestä ja mahdollisista koronlaskuista ensi vuoden alkupuoliskolla, mikä voi edelleen tukea kullan nousua keskipitkällä aikavälillä”, Kooijman toteaa.

Myös dollarin heikentyminen nostaa luonnollisesti kullan hintaa dollareissa.

”Sekä Yhdysvaltain dollarin että korkojen odotettu lasku vuonna 2024 ovat keskeisiä positiivisia tekijöitä kullalle”, UOB:n globaalin talouden ja markkinatutkimuksen markkinastrategiapäällikkö Heng Koon How kertoo uutistoimisto CNBC:lle sähköpostitse. Hän ennustaa kullan hinnan nousua 2 200 dollariin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Keskuspankit kasvattavat kultavarantojaan

Keskuspankeilla on vaikutusta kullan hintaan muutoinkin kuin korkopolitiikan kautta.

TD Securitiesin hyödykestrategioiden johtaja Bart Melek kertoo puolestaan CNBC:lle, että keskuspankkien voimakkaat ostot toimivat keskeisenä katalysaattorina hintojen nousussa.

World Gold Councilin hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan 24 prosenttia kaikista keskuspankeista aikoo kasvattaa kultavarantojaan seuraavien 12 kuukauden aikana, koska ne suhtautuvat yhä pessimistisemmin Yhdysvaltain dollariin varantovälineenä.

USA:n keskuspankki Fedin mahdollinen rahapolitiikan käänne vuonna 2024 voisi myös olla ajankohtainen. Alhaisemmat korot yleensä heikentävät dollaria, ja dollarin heikkeneminen tekee kullasta halvempaa kansainvälisille ostajille, mikä lisää kysyntää.