KL: Salkunhoitaja Mika Heikkilä näkee Nokiassa ison yritysjärjestelyn mahdollisuuden

Voiko Nokian edessä olla sen liiketoimintojen pilkkominen? Yhtiöstä on tullut nyt otollinen yritysostokohde.

Nokian mobiiliverkkoliiketoiminta koki kovan takaiskun, kun amerikkalainen teleoperaattorijätti AT&T teki 14 miljardin dollarin sopimuksen ruotsalaisen Ericssonin kanssa ohi Nokian.

Yhtiö ennakoi, että sen matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihto AT&T:n osalta laskee seuraavan 2–3 vuoden aikana. AT&T:n osuus Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on ollut vuoden 2023 alusta tähän asti noin 5–8 prosenttia.

Nokia ennustaa, että matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä pysyy kannattavana seuraavien vuosien aikana, mutta tämän päätöksen myötä kaksinumeroiseen liikevoittomarginaaliin yltäminen viivästyy enintään kahdella vuodella.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark myöntää, että AT&T:n päätös on pettymys. Kuitenkin yhtiön matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä on uudistunut merkittävästi viime vuosina ja lisännyt markkinaosuuttaan radioverkoissa sekä vahvistanut teknologiajohtajuuttaan, hän vakuuttaa.

Proprius Partnersin salkunhoitaja Mika Heikkilä nostaa esiin kaksi tekijää Kauppalehden Markkinaraati-ohjelmassa.

Ensimmäinen tekijä on Nokian markkina-arvon romahdus, mikä saattaa lisätä kiinnostusta Nokian tai sen ostamisen mielenkiintoa.

Heikkinen laskee, että Nokian arvosta katosi kaksi miljardia vain parissa päivässä, mikä lisää ostajan intressiä siinä mielessä, että hinta on halventunut.

Nokian osake on laskenut roimasti viime vuoden ja tämän vuoden aikana.

Toiseksi tekijä on Heikkilän mukaan se, että Nokian rakenne on muuttumassa selkeämmäksi, kun tähän saakka se on ollut kenelle tahansa aika monimutkainen hahmottaa.

Yhtiön liiketoimintayksiköt voivat tehdä aiempaa itsenäisemmin strategisia ja operatiivisia päätöksiään. Lisäksi jokaisella yksiköllä on oma myyntiorganisaatio. Yksiköiden itsenäisyys voi tehdä mahdolliselle ostajalle yritysjärjestelyn houkuttelevammaksi.

”Nokia muuttaa vuoden alusta jakoansa niin, että se on enemmän neljä yksikköä, joista olisi osia helpommin irrotettavissa”, Heikkilä sanoo Markkinaraadissa.

Myös Inderesin Atte Riikola pitää yrityskauppaa mahdollisena.

”Olen miettinyt, kannattaako matkapuhelinverkoissa välttämättä pidemmällä aikavälillä olla, kun tuntuu, että siellä on niin vaikeaa tehdä kannattavaa bisnestä”, Riikola pohtii Kauppalehden haastattelussa.