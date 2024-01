Tuloskausi käyntiin – Ennuste: pörssiyhtiöiden tulostaantuma jatkuu Suomessa ja Euroopassa

Vuoden 2023 viimeinen vuosineljännes näyttää vielä synkältä, mutta tänä vuonna voi tulla positiivinen tuloskäänne Euroopassa ja Suomessa.

Vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen tuloskausi käynnistyi viime viikolla perinteisesti Yhdysvalloissa suurten pankkien johdolla. Amerikkalaisyhtiöiltä odotetaan kohtuullista tuloskasvua tuloskaudella, mutta vanhalla mantereella tilanne näyttää hieman synkemmältä tulostaantuman jatkuessa.

Tuoreet tutkimuslaitos Factsetin kokoamat analyytikkoennusteet ennustavat Euroopan EuroStoxx 600 -osakeindeksiyhtiöiden tulosten laskevan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä 6,4 prosenttia edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo kertoo viikkokirjeessään, että vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulosennusteita on laskettu voimakkaasti viime syksyn aikana, sillä vielä lokakuun lopulla tulosten ennustettiin viimeisellä neljänneksellä laskevan noin 2,5 prosenttia.

Ennusteiden muutoksessa iso vaikutus on energiasektorilla.

”Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulokset laskevat 1,8 prosenttia, jos energia sektorin yhtiöitä ei huomioida ennusteessa”, Angervuo toteaa.

Jos ennusteet pitävät paikkansa, vuoden 2023 ensimmäinen neljännes jäi ainoaksi tulosparannuksen tuoneeksi kvartaaliksi viime vuonna.

Kasvua ei ole odotettavissa myöskään myyntiluvuissa. Energiasektorin yhtiöt pois lukien liikevaihdot kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä ennusteen mukaan vain 0,4 prosenttia.

Positiivinen tuloskäänne vuonna 2024

Factsetin mukaan koko vuodelta 2023 analyytikkoennuste lupaa tulosten laskeneen 0,4 prosenttia. Heikko tuloskehitys jatkuu ennusteiden mukaan myös vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin ennusteissa on 6,6 prosentin lasku.

Analyytikot odottavat kuitenkin tuloskäännettä Euroopassa, sillä toisella neljänneksellä tulokset kääntyvät ennusteen mukaan nousuun +4,4 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä tulokset nousevatkin ennusteissa sitten selvästi reippaammin eli 11,4 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä jo +33,8 prosenttia.

Angervuo käy läpi myös sektorikohtaisia ennusteita.

”Sektoreittain analyytikkoennusteet uskovat tulosten kasvaneen vuonna 2023 rahoituksen yhtiöillä (+23,6 %), teknologian yhtiöillä (+15,3 %), teollisuudessa (+9,1 %), kiinteistöyhtiöllä (+6,6 %) ja syklisessä kulutuksessa (+5,1 %). Pahimmat vuoden 2023 tulosheikennykset ovat ennusteen mukaan osuneet perusteollisuuteen (-39,5 %) ja energiayhtiöihin (-30,6 %)”, hän summaa.

Maittain Factsetin keräämät vuoden 2023 viimeisen neljänneksen tulosennusteet lupaavat tuloskasvua Itävallassa (+13,2 %), Ruotsissa (+7,8 %), Saksassa (+4,8 %) ja Tanskassa (+1,1 %). Tulopudotukset vuoden viimeisellä neljänneksellä nähtiin ennusteiden mukaan Irlannissa (-44,4 %), Norjassa (-33,0 %), ja Puolassa (-31,1 %).

Ovatko analyytikot liian optimistisia kotimaisten pörssiyhtiöiden tuloskäänteen suhteen?

Helsingin pörssiyhtiöiden tilanne näyttää neljännellä vuosineljänneksellä useimpia Euroopan maita synkemmältä. Suomalaisille yhtiöille miinusta ennusteen mukaan on kertynyt -13,3 prosenttia viimeisellä neljänneksellä.

Analyytikot odottavat kuitenkin positiivista tuloskäännettä myös Suomeen. Angervuo kertoo, että vuodelle 2024 analyytikoiden tulosennuste lupaa kotimaisille pörssiyhtiöille noin kahdeksan prosentin nettotulosten parannusta vuoden 2023 verrattuna.

Vuonna 2024 toimialoista analyytikoiden ennusteen mukaan kotimaisten perusmetallien valmistajien tulokset laskevat jyrkästi, noin 35 prosenttia. Metsäyhtiöiden tulokset nousevat sen sijaan kuluvana vuonna 270 prosenttia.

Konepajojen yhteenlaskettu tulos kasvaa analyytikkoennusteiden mukaan tänä vuonna noin viisi prosenttia.

”Tilastokeskus kertoi viikolla Suomen teollisuuden tilausten laskeneen vuoden 2023 kymmenen perättäistä kuukautta ja marraskuussa uusien tilausten lasku oli melkein 19 prosenttia. Yleensä konepajayhtiöillä tilauksesta toimitukseen on 6-12 kuukauden viive, joten optimismia analyytikoiden vuoden 2024 tulosennusteissa varmasti on. Erityisesti kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloskontrasti on suuri, koska vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulokset olivat vielä hyvin korkeita”, Angervuo järkeilee.

Alkava tuloskausi näyttää Euroopan ulkopuolella lupaavammalta.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava kertoo pankin viikkokatsauksessa, että pankki odottaa Yhdysvalloissa tulosten odotetaan kasvavan tänä vuonna peräti 11 prosenttia, mutta voimakkainta, lähes 20 prosentin tuloskasvua Nordea odottaa kehittyviltä markkinoilta.