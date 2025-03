Analyytikolta ostosuositus seitsemälle bitcoinin louhintayhtiölle

Bitcoinin louhintayhtiöt kohtaavat vastatuulta, mutta se on vain väliaikaista, uskoo analyytikko.

CleanSparkin nestejäähdytteinen bitcoin-louhintalaitos Norcrossissa, Yhdysvaltojen Georgian osavaltiossa. Kuva: CleanSpark.

New Yorkissa sijaitsevan investointipankki H.C. Wainwrightin analyytikko Mike Colonnese toteaa, että viimeaikainen myyntiaalto bitcoin-louhintayhtiöissä on luonut ”erittäin houkuttelevan ostopaikan”. Maaliskuun 4. päivänä päivätyssä sijoittajille suunnatussa analyysiraportissa Colonnese esittää, että Bitcoinin ja louhintayhtiöiden osakkeiden jyrkkä lasku on väliaikainen.

Hänen mukaansa makrotaloudelliset tekijät varjostavat edelleen positiivisia kryptovaluuttoihin liittyviä uutisia ja ovat lyhyellä aikavälillä suurin digitaalisten omaisuuserien hintakehitystä ohjaava tekijä.

Yhtiön mukaan tullit, inflaatio, Yhdysvaltain keskuspankin haukkamainen linja sekä hallinnon tehokkuutta valvova virasto ovat luoneet osakkeille ja kryptovaluutoille ”riskinkarttamiseen painottuvan ympäristön”.

Colonnese pitää myyntipainetta kuitenkin makrotaloudellisista tekijöistä johtuvana eikä kryptosektorin perustavanlaatuisista heikkouksista johtuvana.

Tästä syystä H.C. Wainwrigh on muuttanut lyhyellä aikavälillä suositustaan bicoinista ”neutraalista varovaisempaan” kunnes talouden vastatuulet hellittävät. Pitemmällä aikavälillä Mike Colonnese kuitenkin uskoo bitcoinin arvonnousuun.

Bitcoinin louhintayhtiöiden arvostustasot houkuttelevat

Vaikka investointipankki uskoo, ettei louhintayhtiöiden osakekurssien pohjaa ole vielä välttämättä saavutettu, on pohjakosketus silti jo aika lähellä.

Louhintayhtiöiden osakkeiden heikko kehitys tarjoaakin nyt houkuttelevan ostopaikan sijoittajille, analyytikko uskoo.

Bitcoin-kaivosyhtiöt hinnoitellaan hänen mukaansa ”kohtuuttoman alhaisilla” arvostustasoilla. Näiden yhtiöiden keskimääräinen hinta suhteessa vuoden 2025 ennustettuun liikevaihtoon, eli P/S-kerroin, on vain 3,5x. Se on heikko taso ”tässä syklin vaiheessa”, analyytikko kirjoittaa.

Vaikka kaivosyhtiöiden osakkeet saattavat edelleen kohdata laskupainetta, nykyinen taso tarjoaa merkittävää nousupotentiaalia sijoittajille, jotka hakevat vipuvaikutusta Bitcoiniin ennen sen seuraavaa nousuvaihetta.

Analyytikko pitää ennallaan vuoden 2025 Bitcoin-hintaennusteensa 225 000 dollarissa, mikä tarkoittaisi merkittävään nousupotentiaaliin sekä Bitcoinille että louhintayhtiöiden osakkeille.

Colonnese antaa ostosuosituksen seitsemälle louhintayhtiölle.

Bitfarms

Kanadalainen Bitfarms on globaali Bitcoin-louhintaan ja datakeskusten ylläpitoon keskittyvä yritys. Se operoi useita louhintakeskuksia Pohjois-Amerikassa ja muualla maailmassa.

Yrityksen pääasiallinen toiminta on Bitcoin-louhinta, mutta se on laajentamassa toimintaansa myös suurteholaskennan (HPC) ja tekoälyn infrastruktuurin tarjoamiseen.

Bitfarmsin kasvustrategia perustuu louhintatehon aggressiiviseen kasvattamiseen sekä yritysostojen että orgaanisen kasvun kautta. Merkittävä osa tätä strategiaa on Stronghold Digital Miningin hankinta, jonka odotetaan lisäävän huomattavasti yrityksen louhintatehoa ja energiakapasiteettia. Samalla Bitfarms on myymässä 200 megawatin datakeskuksensa Paraguayssa, mikä on osa yrityksen pyrkimystä keskittää toimintaansa Pohjois-Amerikkaan ja parantaa energiaportfoliotaan.

Yhtiön kasvun ajureina toimivat Bitcoin-louhinnan skaalaetujen tavoittelu, energiatehokkuuden parantaminen sekä laajentuminen HPC- ja tekoälymarkkinoille.

Bitfarmsin tavoitteena on kasvattaa operatiivista hashrate-kapasiteettiaan merkittävästi lähitulevaisuudessa. Hashrate tarkoittaa Bitcoin-verkon kokonaislaskentatehoa, joka mittaa kuinka monta arvausta tai laskutoimitusta verkon louhijat pystyvät tekemään sekunnissa ratkaistakseen matemaattisen yhtälön ja luodakseen uuden lohkon lohkoketjuun.

Yritys on kuitenkin joutunut tarkistamaan tavoitteitaan alaspäin joidenkin louhintalaitteiden alisuoriutumisen vuoksi. Bitfarms keskittyy nyt ratkaisemaan näitä suorituskykyongelmia ja optimoimaan toimintaansa kaikissa louhintakeskuksissaan.

Bitdeer

Bitdeer Technologies Group on Singaporessa päämajaansa pitävä Bitcoin-louhintaan erikoistunut yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti. Se hallinnoi useita louhintakeskuksia eri maissa, kuten Yhdysvalloissa, Norjassa ja Bhutanissa, ja sen kokonaiskapasiteetti on lähes 900 megawattia. Yritys hyödyntää itse kehittämiään ASIC-louhintakoneita ja tarjoaa myös hosting-palveluita asiakkailleen.

Bitdeerin kasvustrategia keskittyy vertikaaliseen integraatioon, joka kattaa louhintakoneiden valmistuksen, datakeskusten infrastruktuurin ja energian tuotannon. Yritys pyrkii hallitsemaan koko arvoketjua vähentääkseen kustannuksia ja parantaakseen tehokkuutta.

Yhtiö investoi merkittävästi uusiin datakeskuksiin esimerkiksi Bhutanissa ja Kanadassa, sekä kehittää omaa teknologiaa, kuten SEAL-sarjan louhintasiruja.

Bitfamsin tavoin Bitdeer laajentaa toimintaansa tekoälyn ja suurteholaskennan (HPC) alueille tarjoten palveluita, jotka ovat riippumattomia Bitcoinin hinnasta.

Kasvuajureina toimivat alhaiset louhintakustannukset, strategiset kumppanuudet energiahankkeissa sekä innovaatio louhintateknologiassa. Esimerkiksi Kanadassa yritys rakentaa 99 megawatin kaasukäyttöistä voimalaitosta Bitcoin-louhintaa varten ja aikoo ottaa käyttöön hiilidioksidin talteenottoteknologian vähentääkseen ympäristövaikutuksia.

Lisäksi Bitdeer hyödyntää markkinoiden syklisyyttä siirtymällä hosting-palveluihin Bitcoinin hinnan laskusuhdanteessa ja panostaa oman louhintakapasiteettinsa kasvuun.

CleanSpark

CleanSpark on amerikkalainen Bitcoin-louhintaan erikoistunut yritys, joka operoi useita louhintakeskuksia Yhdysvalloissa. Yritys keskittyy tehokkaaseen ja vastuulliseen Bitcoin-louhintaan, hyödyntäen uusiutuvia energialähteitä kuten vesivoimaa toiminnoissaan.

CleanSparkin kasvustrategia perustuu aggressiiviseen laajentumiseen sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta. Yritys on laajentanut toimintaansa uusiin osavaltioihin, kuten Mississippiin, Tennesseehen ja Wyomingiin, kasvattaen merkittävästi operatiivista kapasiteettiaan.

Yhtiö panostaa vahvasti omistettuun infrastruktuuriin, mikä muodostaa sen liiketoiminnan perustan.

Kasvun ajureina toimivat tehokas laitteisto, strateginen sijoittuminen alhaisten energiakustannusten alueille sekä jatkuva teknologinen kehitys. Yritys on onnistunut kasvattamaan hashrate-kapasiteettiaan huomattavasti. CleanSpark on myös parantanut laitekannan tehokkuutta.

Yrityksen kasvustrategiaan kuuluu myös Bitcoin-varantojen kasvattaminen. Maaliskuussa 2025 CleanSparkin Bitcoin-varanto lähestyy 10 000 Bitcoinia, mikä on merkittävä kasvu edellisvuodesta.

IREN

IREN Limited on vertikaalisti integroitunut Bitcoin-louhintaan erikoistunut yritys, joka operoi useita louhintakeskuksia hyödyntäen edullisia energialähteitä ja strategista sähköinfrastruktuuria. Myös IREN on laajentamassa toimintaansa myös tekoälyn ja suurteholaskennan infrastruktuurin tarjoamiseen.

Yhtiön kasvustrategia perustuu Bitcoin-louhinnan kapasiteetin aggressiiviseen kasvattamiseen sekä laajentumiseen tekoäly- ja suurteholaskennan markkinoille. Yritys tavoittelee noin kuuden prosentin markkinaosuutta globaalista Bitcoin-louhintaverkostosta. Merkittävä osa tätä strategiaa on Childressin laitoksen laajentaminen Texasissa.

Kasvun ajureina toimivat tehokas laitteisto, alhaiset energiakustannukset ja jatkuva teknologinen kehitys. IREN:n louhintalaitteisto on yksi toimialan tehokkaimmista. Yritys hyödyntää edullista sähköä, mikä mahdollistaa korkean laitteistokatteen.

Yhtiö investoi myös suoraan siruun liitettyyn nestejäähdytysteknologiaan datakeskuksissaan vastatakseen kasvavaan kysyntään skaalautuvasta, korkean suorituskyvyn laskentainfrastruktuurista.

IREN suunnittelee 75 megawatin nestejäähdytettyä datakeskusta, joka on suunniteltu tukemaan sirujätti Nvidian tulevia Blackwell-grafiikkaprosessoreita.

Lisäksi IREN kehittää uutta 600 megawatin Sweetwater 2 -laitosta, joka yhdessä olemassa olevan Sweetwater 1 -projektin kanssa muodostaisi kahden gigawatin datakeskuskeskittymän. Tämä laajentuminen vahvistaa yrityksen asemaa sekä Bitcoin-louhinnassa että myös tekoälyn ja suurteholaskennan markkinoilla.

Cipher Mining

Yhdysvaltalainen Cipher Mining on Bitcoin-louhintaan erikoistunut teknologiayritys, joka keskittyy teollisen mittakaavan datakeskusten kehittämiseen Yhdysvalloissa. Yritys operoi useita louhintakeskuksia.

Yrityksen kasvustrategia perustuu aggressiiviseen infrastruktuurin laajentamiseen ja teknologiseen kehitykseen. Cipher Mining on hankkinut Stingray-datakeskuksen, joka tarjoaa 100 megawatin kapasiteetin. Cipher neuvottelee myös 500 megawatin suurteholaskennan datakeskuksen rakentamisesta nykyisen kohteensa viereen.

Cipher Miningin tavoitteena on kasvattaa kokonaiskapasiteettiaan 2,8 gigawattiin, mikä mahdollistaa joustavan laajentumisen sekä Bitcoin-louhintaan että suurteholaskentaan.

Kasvun ajureina toimivat strategiset yritysostot, teknologinen innovaatio ja kustannustehokas energianhankinta.

Cipher Mining hyödyntää patentoitua teknologiaansa louhintaoperaatioiden tehostamiseen ja on jättänyt useita patenttihakemuksia turvatakseen kilpailuetunsa. Yritys on solminut edullisia sähkönhankintasopimuksia, kuten Odessan laitoksen 2,7 sentin kilowattituntihinnan sopimuksen, mikä parantaa sen kustannuskilpailukykyä.

Hut 8

Kanadalainen Hut 8 Corp. on energiainfrastruktuurialusta, joka integroi sähköntuotantoa, digitaalista infrastruktuuria ja suurteholaskentaa Bitcoin-louhintaan ja muihin energiaintensiivisiin käyttökohteisiin. Yritys operoi useita louhintakeskuksia Kanadassa, hyödyntäen erilaisia energialähteitä kuten vesivoimaa ja ydinvoimaa.

Yritys keskittyy suuriin projekteihin sekä tekoälyn että Bitcoin-louhinnan alueilla. Merkittävä osa tätä strategiaa on 205 megawatin Vega-projekti, jonka odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Vega-projekti hyödyntää suoraan siruun liitettyä nestejäähdytysteknologiaa ja mahdollistaa korkean louhinnan kapasiteetin ja tehokkuuden.

Kasvun ajureina toimivat tehokas laitteisto, strategiset kumppanuudet ja kustannustehokas energianhankinta.

Hut 8:n kehitysputkessa on 12 300 megawatin edestä projekteja, joista 2 800 megawattia on yksinoikeudella yrityksen käytössä joulukuun 2024 lopussa.

Kanadalaisyhtiö pitää hallussaan strategista 10 171 Bitcoinin reserviä.

Hive Digital

Hive Digital Technologies on alun perin kanadalainen yritys, joka on siirtänyt pääkonttorinsa Vancouverista San Antonioon, Texasiin.

Yhtiö keskittyy kestävän lohkoketju- ja tekoälyinfrastruktuurin kehittämiseen vihreällä energialla. Yritys louhii Bitcoinia ja tarjoaa suurteholaskentapalveluja. Hive Digital operoi datakeskuksia Kanadassa, Ruotsissa ja pian myös Paraguayssa.

Yrityksen kasvustrategia perustuu aggressiiviseen louhintakapasiteetin laajentamiseen ja teknologiseen kehitykseen. Hive Digital on hankkinut Bitfarmsilta 200 megawatin vesivoimalla toimivan Bitcoin-louhintakeskuksen Paraguaysta, minkä odotetaan nostavan yrityksen louhintakapasiteettia moninkertaiseksi nykyisestä.

Kasvun ajureina toimivat tehokas laitteisto, strategiset kumppanuudet ja kustannustehokas energianhankinta. Hive Digital on hankkinut uusia Avalon-louhintakoneita Canaan Inc:ltä parantaakseen toimintojensa tehokkuutta ja kapasiteettia.

Yritys on myös varmistanut erittäin kilpailukykyisen energian hinnoittelun Ruotsissa, alle kaksi senttiä kilowattitunnilta.

Yrityksellä oli tammikuun 2025 lopussa lähes 2 700 Bitcoinia, joiden arvo oli yli 270 miljoonaa dollaria.