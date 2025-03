Työeläkevaroille viime vuonna yli 12 prosentin reaalituotto osakkeista

Työeläkevarat jatkoivat kasvuaan myös viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin varoja tuli lisää neljän miljardin euron verran.

Kaikkiaan suomalaisten työeläkkeiden rahoitukseen käytettäviä eläkevaroja oli vuoden lopussa yhteensä 271 miljardia. Tiedot käyvät ilmi Työeläkevakuuttajat Telan tuoreista tilastoista.

Työeläkevarojen nimellistuotto viime vuodelta oli 9,5 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 8,7 prosenttia.

Pidemmän aikavälin reaalituotto vuodesta 1997 alkaen on ollut 4,0 prosenttia vuodessa, joten viime vuosi oli poikkeuksellisen tuottoisa eläkeyhtiöille.

”Vuosi 2024 oli hyvä sijoitusvuosi työeläkevakuuttajille. Inflaation hidastuminen ja keskuspankkien koronlaskut tukivat sijoitusmarkkinoiden kehitystä, ja lähes kaikki omaisuusluokat kehittyivät suotuisasti”, kertoo Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen.

Osakesijoituksille hulppea reaalituotto

Parhaimman tuoton viime vuonna tarjosivat osake- ja osaketyyppiset sijoitukset 12,3 prosentin reaalituotolla. Korkosijoitusten reaalituotto oli sekin hyvä, mutta selvästi osakkeita alhaisempi eli 4,9 prosenttia.

Vaihtoehtoisten sijoitusten reaalituotto oli 11,6 prosenttia, mutta kiinteistösijoitusten reeaalituotto jäi puhtaaseen nollaan prosenttiin.

Kuva: Työeläkevakuuttajat Tela.

Mäkisen mukaan maantieteelliset erot eläkeyhtiöiden osakesijoituksissa olivat suuria.

”Euroopassa ja etenkin Suomessa osakemarkkinoiden tuotot kalpenivat Yhdysvaltain dynaamiselle taloudelle. Näillä alueilla talouskasvun edellytysten parantaminen olisi tärkeää”, Mäkinen toteaa.

Vahvaa kasvua työeläkevaroille tarjonneen vuoden 2024 jälkeen näkymät alkaneesta vuodesta eivät ole yhtä valoisat.

”Maailmantilanne on tällä hetkellä melko synkkä, ja vuoden 2025 sijoitusnäkymiä varjostavat erityisesti geopoliittisten jännitteiden kasvu sekä kauppasodan kiristyminen”, Mäkinen pohtii.

Eläkeuudistus lisää mahdollisuuksia riskisijoituksiin

Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät tammikuun lopussa sopuun eläkeuudistuksesta, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö on jo käynnistänyt lainvalmistelun. Keskeinen osa uudistusta koskee yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaan liittyvän sääntelyn ja rahoitustekniikan muuttamista.

Tavoitteena on saada eläkevaroille hieman nykyistä parempia sijoitustuottoja, mikä vahvistaisi työeläkejärjestelmän rahoitusta pitkällä aikavälillä.

”Korkeampien sijoitustuottojen tavoittelun myötä tuottojen vuosittainen vaihtelu tulee todennäköisesti kasvamaan. Hyvinä aikoina tuotot voivat olla hieman nykyistä parempia ja huonoina aikoina päinvastoin. Työeläkevakuuttajien sijoitushorisontti on kuitenkin useiden vuosikymmenten pituinen, jolloin tuottojen vaihtelu pitkällä aikavälillä tasoittuu”, Mäkinen muistuttaa.

Toisaalta pitkä aikaväli mahdollistaa sen, että pienelläkin riskinoton lisäämisellä saadaan korkoa korolle -ilmiön ansiosta työeläkesijoituksille parempia tuottoja, mitkä auttavat työeläkemaksun nousupaineen alentamisessa.

Mäkinen nostaa esille myös kääntöpuolen, jos työeläkevakuuttajat pidättäytyisivät käyttämään hyvin maltillista sijoitussalkkua.

”Tällöin potentiaalinen riski olisi tuottojen jääminen liian alhaiseksi johtuen liian matalasta riskitasosta. Se voisi puolestaan johtaa tulevaisuudessa työeläkemaksun korotuspaineeseen”, Mäkinen huomauttaa.

On myös hyvä muistaa, että vaikka sijoitusriskin lisäämisen mahdollisuuksia nostetaan, on eläkevarat edelleen sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Lisäksi työeläkevakuuttajilla on jatkossakin oltava eläkevastuisiin aina riittävästi pääomaa.