Valmet myllää rakenteitaan – yli 1100 työpaikkaa liipasimella

Kuten Valmetin vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteessa 13. helmikuuta 2025 kerrottiin, Valmet on käynnistänyt työn strategian uudistamiseksi. Tämän työn tavoitteena on määritellä tulevaisuuden kasvualueet, kiihdyttää olemassa olevan liiketoiminnan kasvua ja lisätä toiminnan tehokkuutta koko organisaatiossa yksinkertaistamalla toimintatapoja.

Ensimmäisenä tätä tukevana toimenpiteenä konepajayhtiö suunnittelee toimintamallinsa uudistamista palvellakseen asiakkaitaan paremmin elinkaarilähestymistavan avulla sekä lisätäkseen toimintansa tehokkuutta

”Olemme kasvaneet sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Luomme parhaillaan strategiaa seuraavan uudistumisen aallon käynnistämiseksi. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä tämän tukemiseksi suunnittelemme muuttavamme toimintamalliamme”, sanoo Valmetin toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Hinnerskovin mukaan ehdotettu toimintamalli on suunniteltu tuottamaan enemmän arvoa Valmetin asiakkaille heidän asennetun laitekantansa koko elinkaaren läpi ja mahdollistamaan työntekijöille selvemmän vastuunjaon, joka johtaa nopeampaan päätöksentekoon, selkeämpiin rooleihin ja parempiin toimintatapoihin.

”Odotamme tämän puolestaan johtavan viime vuosina tasaantuneiden keskeisten taloudellisten tunnuslukujen, kuten orgaanisen kasvun, vertailukelpoisen EBITA:n ja sitoutuneen pääoman tuoton, parantumiseen.”

Koska sellu- ja paperiteollisuuden markkina-aktiviteetti on edelleen vähäistä, Valmetin on toimitusjohtajan mukaan varmistettava, että toimintamalli toimii tehokkaasti myös haastavissa markkinatilanteissa.

Myös yhtiön yleiskustannukset ovat kasvaneet suhteessa liikevaihtoon viime vuosina. Valmet halua parantaa sekä kustannustehokkuutta ja kustannuskilpailukykyä koko toiminnassaan.

”Olen varma, että näiden muutosten myötä olemme paremmassa asemassa tulevaisuutta varten”, Hinnerskov vakuuttaa.

Valmet suunnittelee luovansa liiketoiminta-alueet, jotka vastaavat sekä laitteiden että niihin liittyvien palveluiden kannattavuuden ja kasvun edistämisestä. Nämä ehdotetut liiketoiminta-alueet ovat Automaatioratkaisut; Virtauksensäätö; Sellu, energia ja kiertotalous; Pakkausmateriaalit ja paperit; sekä Pehmopaperit.

Suunniteltu yksinkertaistettu organisaatiorakenne mahdollistaa Valmetille optimoidun resurssien allokaation, selkeämmän vastuunjaon ja varmistaa selkeyden sekä nopeuden päätöksenteossa.

Valmet suunnittelee integroivansa nykyiset maantieteelliset alueensa näihin ehdotettuihin liiketoiminta-alueisiin, mikä mahdollistaa vahvan paikallisen tietotaidon lähellä liiketoimintaa.

Liiketoiminta-alueita tukisivat erilliset Latinalaisen Amerikan yksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa Araucon projektin onnistunut toteutus, ja Kiinan edustaja, joka on asetettu varmistamaan johdon riittävä paikallinen läsnäolo alueella.

Lisäksi Valmet suunnittelee tehokkuuden lisäämiseksi perustavansa Globaali toimitusketju -yksikön ja uudistavansa konsernitoimintonsa.

Globaali toimitusketju -yksikkö tukee kustannuskilpailukyvyn parantamista optimoimalla ja hyödyntämällä Valmetin maailmanlaajuista mittakaavaa hankinnassa ja tuotannossa.

Valmet odottaa, että toimintamallin muutos johtaisi enintään 1 150 roolin vähennykseen sen yli 19 000 roolista maailmanlaajuisesti. Nämä vähennykset vaikuttavat vain toimihenkilöihin.

Vähennysten odotetaan olevan Suomessa enintään 395 työntekijää noin 4 800 toimihenkilöstä ja muissa maissa enintään 755 työntekijää noin 9 200 toimihenkilöstä.

Vastaavien vuotuisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 80 miljoonaa euroa. Säästöjen oletetaan toteutuvan täysimääräisesti vuoden 2026 alusta.

Ehdotettu organisaatiorakenne ja mahdolliset vähennykset ovat ehdollisia neuvotteluille useissa Valmetin toimintamaissa.

Valmet työstää parhaillaan uudistettua strategiaansa, josta on määrä tiedottaa 5. kesäkuuta mennessä, jolloin Valmetin pääomamarkkinapäivä on suunniteltu pidettäväksi. Ehdotetun toimintamallin on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2025 alkaen.