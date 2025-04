Kemira jäi selvästi alle tulosodotusten – osake syöksyy

Kemiran pakkausliiketoiminnan kannattavuus on heikentynyt selvästi. Epävarmuutta luova tulliympäristö luo kysymysmerkin liiketoiminnan näkymiin.

Kemiran osakekurssin kehitys vuoden 2025 aikana. Kuva: Koyfin.

Kemira julkisti perjantaiaamuna tammi-maaliskuun tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski seitsemän prosenttia vertailukaudesta.

Markkinoiden pehmeys heijastui Packaging & Hygiene Solutions -liiketoimintayksikköön, jonka orgaaninen liikevaihto laski kuusi prosenttia. Myyntimäärät kokonaisuudessaan pysyivät vakaina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja sekä Water Solutions- että Fiber Essentials -liiketoimintayksiköiden myyntimäärät kasvoivat.

Kaikkien liiketoimintayksiköiden myyntihinnat laskivat hieman. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Edelliseen neljännekseen verrattuna myyntimäärät laskivat pehmeän markkinaympäristön vuoksi, kun taas myyntihinnat pysyivät vakaina.

Yhtiön operatiivinen käyttökate laski 136 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella luku oli 159 miljoonaa euroa. Selvimmin operatiivinen käyttökate heikkeni pakkausliiketoiminnassa, jonka operatiivinen käyttökate jäi 27 miljoonaa edellisvuotta heikommaksi.

Liikevoitto jäi 85 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella se oli 106 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensus odotti 96 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuloskehitys jäi selvästi odotuksista.

Kuva: Kemira Oyj.

Kemiran toimitusjohtaja Antti Salminen kertoo, että maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt vuoden alusta lähtien, kun maailmanlaajuisen kauppasodan uhka on kasvanut. Epävarmuus saattaa heijastua erityisesti pakkausliiketoimintaan.

”Water Solutions -liiketoimintayksikkö kestää suhdannevaihteluita hyvin, kun taas Packaging & Hygiene Solutions -liiketoimintayksikkö on niille alttiimpi. Jatkuvasti muuttuva tulliympäristö luo epävarmuutta osalle asiakkaitamme erityisesti pakkausalalla, mikä vaikuttaa negatiivisesti myös meidän tuotteidemme kysyntään”, Salminen toteaa.

Lisääntyneen epävarmuuden myötä Kemiran toimintaympäristö oli vaihteleva vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Salmisen mukaan vedenkäsittelymarkkinan hienoinen kasvu jatkui, kun taas pakkaus-, hygieniatuote- ja sellumarkkinat pysyivät neljänneksen aikana pehmeinä erityisesti APAC -alueella ja Pohjois-Amerikassa.

Salmisen mukaan ensimmäisen neljänneksen taloudellinen tuloksemme oli kaksijakoinen: kannattavuus pysyi vakaana, kun taas heikko kysyntä pakkausmarkkinoilla vaikutti liikevaihtoon.

”Kokonaismyyntimäärämme pysyivät melko vakaina. Myyntihinnat taas laskivat hieman edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.”

Pakkausliiketoiminnan liiketoiminnan orgaaninen lasku oli kuusi prosenttia, mikä johtui toimitusjohtajan mukaan Kiinan heikkona jatkuneesta markkinasta ja Pohjois-Amerikan pehmeämmästä markkinaympäristöstä. L

Kemiran liiketoimintayksikön operatiivinen käyttökateprosentti oli 12 prosenttia, mikä on selvästi alle koko konsernin 18-21 prosentin taloudellisen tavoitteen.

”Tämän vuoksi etsimme keinoja, joilla voimme parantaa liiketoimintayksikön kannattavuutta”, Salminen lupaa.

Toimitusjohtaja kertoo, että Kemiran tavoitteenamme on kaksinkertaistaa Water Solutions -liiketoimintayksikön liikevaihto. Packaging & Hygiene Solutions -liiketoimintayksikön tavoitteena on muuttaa liiketoiminnan painotusta kohti pakkaus- ja pehmopaperiliiketoimintaa ja samalla parantaa kannattavuutta. Fiber Essentials -liiketoimintayksikkö puolestaan keskittyy kassavirran maksimoimiseen ja valikoitujen kasvumahdollisuuksien löytämiseen.

Kemira on muodostanut IFF:n kanssa yhteisyrityksen, joka valmistaa uusiutuvia tuotteita kaupallisessa mittakaavassa.

”Tämä ainutlaatuinen kokonaisuus vahvistaa uusiutuvien tuotteiden tarjontaamme ja markkina-asemaamme, ja se on tärkeä osa uusiutuvien ratkaisujen strategiaamme. Kokonaisinvestointi on noin 130 miljoonaa euroa, ja meidän omistusosuutemme yhteisyrityksestä on 50 prosenttia”, Salminen kertoo.

Kemira pitää vuotta 2025 koskevat näkymänsä ennallaan.

Yhtiö odottaa liikevaihdon odotetaan olevan 2,8 ja 3,2 miljardin euron välillä vuonna 2025, kun vuoden 2024 raportoitu liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa.

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen olevan 540 ja 640 miljoonan euron välillä vuonna 2025. Vuoden 2024 raportoitu operatiivinen käyttökate oli 585 miljoonaa euroa.

Yhtiö on päivittänyt näkymiensä taustaoletukset.

Maailmantalouden lisääntyneen epävarmuuden odotetaan heikentävän Kemiran loppumarkkinoiden kysyntää myyntimäärissä mitattuna. Epävarmuuden odotetaan vaikuttavan erityisesti pakkausmarkkinoihin, kun taas vedenkäsittelymarkkinan odotetaan kasvavan kaikilla alueilla.

Heikentyneessä makrotaloudellisessa tilanteessa raaka-aineympäristön odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan melko vakaana.

Näkymien taustalla on oletus, että Kemiran tuotantotoiminnoissa, toimitusketjussa tai Kemiran energiantuotantolaitoksissa Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Näkymien taustalla on oletus, että dollari heikkenee jonkin verran verrattuna vuoden lopun tilanteeseen.

Kemiran odotettua heikompi tulosraportti sai osakkeen 9,3 prosentin laskuun Helsingin pörssissä.