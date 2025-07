Finnair peruu noin 100 lentoa lakkojen vuoksi

Finnairin laivastossa on kahdeksan Airbus A330 -konetta. Istumapaikkoja niissä on 279 ja koneen matkanopeus on 890 km/h. Kuva: Finnair, kuvaaja SEK

Suunnitellut työtaistelutoimet vaikuttavat toteutuessaan kaikkiin Finnairin lentojen kannalta olennaisiin maapalvelutoimintoihin, joten Finnair joutuu perumaan maanantailta 7. heinäkuuta noin 100 lentoa. Peruutuksilla on vaikutusta noin 7200 asiakkaan matkasuunnitelmiin.

Ilmailualan Unioni IAU kertoo, että lentoliikenteen palveluja koskevaan työriitaan on haettu edelleen ratkaisua viime viikon lopun ja tämän viikon alkupuolen sovittelutapaamisissa. Lähinnä keskinäisten keskustelujen merkeissä edenneissä tunnusteluissa ei ole löytynyt ainuttakaan etenemistietä, jolta pohjalta molemmat osapuolet olisivat voineet hyväksyä lähtevänsä neuvottelemaan mahdollisen neuvottelutuloksen yksityiskohdista.

Asiakkaat, joilla on lento maanantaina, saavat Finnairilta tänään tiedon, mikäli heidän lentonsa peruuntuu. Lentojen peruutukset aloittiin lauantaina 5. heinäkuuta ja Finanir on asiakkaisiin yhteydessä sitä mukaa, kun peruutukset on järjestelmissä tehty. Tämän jälkeen asiakkaille tarjotaan uusi reititys, josta asiakas saa viestin siihen sähköpostiin ja matkapuhelinnumeroon, jonka hän on varausta tehdessään antanut.

Uusi reititys tulee näkyviin myös Finnairin Varaukseni-palveluun sekä mobiilisovellukseen. Tarjottua reititystä on mahdollisuus lentojen saatavuuden puitteissa vaihtaa Varaukseni-palvelun tai asiakaspalvelun kautta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi perua matkan ja hakea lipun hinnan takaisinmaksua.

Finnair on jo aiemmin mahdollistanut maanantaina 7. heinäkuuta matkustaville asiakkailleen lennon ajankohdan vaihdon ilman ylimääräisiä kuluja.

IAU on ilmoittanut työtaistelutoimista myös 16., 18., 21. ja 23. heinäkuuta. Näiden työtaistelutoimien vaikutusten arviointi on vielä kesken, mutta Finnair ennakoi niiden olevan pienemmät kuin heinäkuun alun päivien.

Vuoden 2025 työtaistelut ovat aiheuttaneet Finnairille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, jotka näkyvät sekä liikevaihdon että kannattavuuden heikkenemisenä. Työtaisteluiden seurauksena yhtiö on joutunut perumaan satoja lentoja, mikä on heikentänyt yhtiön operatiivista kapasiteettia ja aiheuttanut suoria tulonmenetyksiä sekä lisäkustannuksia asiakaspalvelun, uudelleenreititysten ja hyvitysten muodossa

Finnairin mukaan vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä työtaistelutoimet heikensivät liikevaihtoa noin 31 miljoonaa euroa ja vertailukelpoista liiketulosta noin 22 miljoonaa euroa. Siten vaikutus liikevaihtoon oli kohtuullisen pieni, koska yhtiön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 694 miljoonaa euroa. Sen sijaan tulosvaikutus on merkittävä, kun vertailukelpoinen liiketappio oli -63 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa yhtiö arvioi työtaistelutoimien heikentävän liikevaihtoa noin 15 miljoonaa euroa ja vertailukelpoista liiketulosta noin 10 miljoonaa euroa. Lisäksi tiedossa on, että Finnair joutuu työtaistelutoimien kestosta riippumatta perumaan kesäkaudelta 230 lentoa työtaistelutoimia seuranneen tilapäisen resurssivajeen takia, minkä yhtiö arvioi heikentävän liikevaihtoa noin 30 miljoonaa euroa ja vertailukelpoista liiketulosta noin 10 miljoonaa euroa.

Finnair odottaa työtaistelutoimilla olevan tiedossa olevien peruutusten myötä olevan noin viiden prosentin negatiivinen vaikutus vuoden 2025 kokonaiskapasiteettiin tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi, että huhtikuun loppuun mennessä pilottien työtaistelutoimet ovat heikentäneet tiedossa olleiden peruutusten vuoksi Finnairin liikevaihtoa 76 miljoonaa euroa ja oikaistua liikevoittoa 42 miljoonaa euroa.

”Työrauhan saavuttaminen olisi Finnairille erittäin tärkeää, mutta samalla liian kalliit ratkaisut olisivat yhtiön pidemmän aikavälin kilpailukyvyn sekä kannattavuuskehityksen kannalta haitallisia”, Viljakainen toteaa.

Kaikesta huolimatta Finnairin osake on noussut vuoden alusta 21 prosenttia.