Tesla ottaa käyttöön Grok-tekoälyavustajan autoissaan

Sähköautovalmistaja tuo xAI:n kehittämän Grok-tekoälyavustajan osaksi valikoituja ajoneuvojaan 12. heinäkuuta alkaen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Elon Muskin tekoäly-startup xAI:n teknologia integroidaan näin suoraan Teslan kuluttajatuotteisiin.

Grok on keskusteleva tekoälyavustaja, joka on suunniteltu erityisesti luonnollisen kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen. Sen voitteena on tarjota käyttäjälle mahdollisuus käydä vapaamuotoista, ihmismäistä keskustelua tekoälyn kanssa.

Grokia on aiemmin voinut käyttää esimerkiksi X-palvelussa (entinen Twitter), mutta heinäkuusta 2025 lähtien se on integroitu suoraan Tesla-autoihin ensimmäisenä laajamittaisena kuluttajaratkaisuna.

Grok tarjoaa kuljettajille mahdollisuuden hyödyntää keskustelevaa tekoälyä täysin kädet vapaana. Ominaisuuden odotetaan muuttavan tapaa, jolla autoilijat ovat vuorovaikutuksessa ajoneuvonsa ja ympäristönsä kanssa.

Teslan ratkaisu pystyy ymmärtämään ja tuottamaan luonnollista kieltä, vastaamaan kysymyksiin, antamaan suosituksia sekä auttamaan kuljettajaa esimerkiksi reittivalinnoissa, säätilan seurannassa tai viihteen hallinnassa.

Grokin erityispiirre on sen kyky käydä vapaamuotoista keskustelua ja tarjota ajankohtaista tietoa, mikä tekee siitä enemmän kuin perinteisen komentopohjaisen avustajan. Kuljettaja voi esimerkiksi kysyä Grokilta tietoa matkakohteesta, pyytää suosituksia taukopaikoista tai keskustella ajankohtaisista uutisista, samalla kun kädet pysyvät ratissa ja katse tiessä. Tällainen handsfree-toiminnallisuus parantaa sekä ajomukavuutta että turvallisuutta.

Grok ei kuitenkaan vielä toistaiseksi pysty suorittamaan varsinaisia auton toimintoja, kuten ilmastoinnin tai navigaation säätöä, vaan nämä hoidetaan edelleen perinteisillä äänikomennoilla.

Grok hyödyntää xAI:n uusinta kielimallia (Grok 4), joka on saanut huomiota sekä teknisestä edistyksellisyydestään että persoonallisesta, joskus provosoivastakin tyylistään. Käyttäjä voi valita Grokin persoonallisuuden ja äänen, ja keskustelut prosessoidaan xAI:n palvelimilla ilman, että niitä yhdistetään suoraan auton tai Tesla-tilin tietoihin, ellei käyttäjä itse halua synkronoida keskusteluhistoriaa eri laitteiden välillä

Taustalla on Elon Muskin strateginen tavoite yhdistää yhtiöidensä osaaminen ja luoda saumattomia teknologisia ekosysteemejä. xAI:n ja Teslan yhteistyö mahdollistaa tekoälyn nopean kehityksen hyödyntämisen suoraan kuluttajille.

Grokin käyttöönotto on myös osa laajempaa trendiä, jossa auton ohjelmistot ja tekoälypalvelut nousevat yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi autoalalla.

Grokin laajentuminen Teslan ajoneuvoihin ei ainoastaan tarjoa kuljettajille uudenlaista käyttökokemusta, vaan se voi myös kiihdyttää tekoälyn arkipäiväistymistä liikenteessä.

Grokin käyttöönotto on merkittävä askel sekä Teslalle että koko autoalan digitalisaatiolle. Tekoälyavustajat ovat viime vuosina yleistyneet älypuhelimissa ja kodin laitteissa, mutta autoissa niiden käyttökokemus on ollut tähän asti rajallista.