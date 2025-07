Scanfil laajentaa toimintaansa ilmailu- ja puolustusteollisuuteen

Scanfil on allekirjoittanut sopimuksen ostaakseen italialaisen elektroniikan sopimusvalmistajan MB Elettronican. Yhtiöllä on noin 500 työntekijää ja neljä strategisesti sijoitettua tehdasta Italiassa, joista suurin tehdas ja pääkonttori sijaitsee Cortonassa Toscanassa.

Strategisesti tärkeä yrityskauppa antaa Scanfilille vahvan aseman Etelä-Euroopassa ja nopeuttaa kasvua ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, joka on 37 prosenttia MB:n liikevaihdosta.

Ilmailu- ja puolustusteollisuuden lisäksi, MB palvelee teollisuuden ja terveysteknologian sekä biotieteiden asiakkuuksia.

Asiakkuuksissa ei ole päällekkäisyyksiä Scanfilin kanssa, mikä hajauttaa Scanfilin mukaan sen asiakaskuntaa ja luo kasvumahdollisuuksia ristiinmyynin kautta. MB on erityisen vahva suunnittelussa ja matalan volyymin, vaativan elektroniikan valmistuksessa.

Viime vuonna MB:n liikevaihto oli 98,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 6,9 prosentin liikevoittomarginaalia. Italialaisyhtiöllä on ilmailu- ja puolustusteollisuuden kysynnän tukemana hyvät tulevaisuuden näkymät, Scanfil arvioi.

Kaupan velaton yritysarvo on vähintään 73 miljoonaa euroa. Lisäksi myyjät ovat oikeutettuja enintään 50 miljoonan euron lisäkauppahintaan, joka määräytyy vuosien 2025 ja 2026 taloudellisen tuloksen perusteella. Kauppa maksetaan käteisenä ja rahoitetaan Scanfilin olemassa olevilla luottolimiiteillä.

“Yhdistämällä voimamme MB:n kanssa rakennamme eurooppalaisen elektroniikan sopimusvalmistuksen suuryhtiön, jolla on vahva asema Etelä-Euroopassa sekä ilmailu- ja puolustusteollisuudessa. MB:n työntekijöille suuri yhtiö luo uusia ura- ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia. MB:n asiakkaille suurempi yritys merkitsee entistä laajempaa palveluvalikoimaa sekä parempia valmistus- ja toimitusmahdollisuuksia maailmanlaajuisesti”, sanoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut.

MB:n perusti Francesco Banelli vuonna 1961, ja myyjänä on Banellin perhe. Nykyiset omistajat sekä muu johtoryhmä ovat sitoutuneet jatkamaan yhtiön johtamista osana Scanfilia.

“Scanfililla on perhetausta ja MB on perheyritys. Toimintakulttuureissa on samanlaista dynamiikkaa ja arvomaailmoissa arvostetaan yrittelijäisyyttä. Meidän työntekijämme ovat erittäin osaavia ja motivoituneita, mikä elektroniikan sopimusvalmistajalle keskeinen menestystekijä”, kommentoi MB:n toimitusjohtaja Roberto Banelli.

Kaupan toteutuminen edellyttää Italian viranomaisten hyväksyntää ja avainasiakkaan hyväksyntää määräysvallan vaihtumiselle. Viranomaisten hyväksynnän odotetaan saatavan vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen aikana.

Kaupan toteutumisen jälkeen Scanfil muodostaa neljännen asiakassektorin, Aerospace & Defense (ilmailu- ja puolustusteollisuus) ja sen osaamis-, valmistus- ja tuotekehityskeskus tulee sijaitsemaan Italiassa.

Euroopan puolustusteollisuudessa vahvat kasvunäkymät

Euroopan puolustusteollisuudella on erittäin vahvat kasvunäkymät vuoteen 2030 ja sen yli.

Geopoliittinen epävarmuus, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kasvavat huolet EU:n omaehtoisesta puolustuskyvystä ovat johtaneet puolustusinvestointien historialliseen kasvuun lähes kaikissa EU-maissa. Yhdessä nämä tekijät ovat nostaneet sekä julkisia panostuksia että puolustusteollisuuden liikevaihtoa ennätystasolle.

Vuoden 2024 aikana EU:n puolustusbudjetit nousivat arviolta 326 miljardiin euroon, mikä vastaa noin 1,9 prosenttia unionin BKT:stä. Nousu on yli 30 prosenttia reaalisesti vuodesta 2021 – ja nykyisten päätösten sekä alan odotusten mukaan kasvu tulee jatkumaan vähintään vuoteen 2027, jolloin puolustusmenoja ollaan kasvattamassa vähintään sadalla miljardilla eurolla nykyisestä.

Useat jäsenmaat, erityisesti Itä- ja Pohjois-Euroopassa, ylittävät jo nyt Naton 2 prosentin menotavoitteen, ja suosituimmat skenaariot tähtäävät jopa 2,5 prosenttiin BKT:stä lähivuosina.

Koko Euroopan puolustusmarkkinan arvo on yli 130 miljardia dollaria vuonna 2025, ja alan odotetaan kasvavan yli viiden prosentin vuosivauhtia seuraavan viiden vuoden aikana.

EU:n tavoitteena on kasvattaa puolustushankintojen kotimaisuusastetta ja tiivistää jäsenmaiden välistä teollista yhteistyötä sekä tutkimusta.

Euroopan puolustusteollisuuden kasvunäkymiä tukevat lisäksi EU:n valmistelemat uudet tukipaketit ja puolustuspoliittiset ohjelmat, joiden tavoitteena on varmistaa sekä osaamisen että tuotantokapasiteetin kasvu. Uusimman valkoisen kirjan mukaan puolustusteollisuuden koko investointitarve vuoteen 2034 on vähintään 100 miljardia euroa, mutta alan omat arviot pitävät tätä summana minimivaatimuksena tasapainoisen kasvu-uran turvaamiseksi.

Kauppahinta neutraali

Indersin pääanalyytikko Antti Viljakainen ja analyytikko Kaisa Vanha-Perttula arvioivat artikkelissaan, että Scanfilin tavoin vaativassa teollisuuselektroniikassa operoiva MB vaikuttaa istuvan paperilla oivasti Scanfilin profiiliin.

Scanfililla ei ole tehtaita Italiassa, joten yhtiön tuotantokoneen maantieteellinen peitto paranee kaupan myötä. Suurin hyöty tulee kuitenkin mahdollisesti kasvusta ja ristiinmyynnistä.

”Odotamme Scanfilin saavan järjestelyn myötä pieniä ostosynergioita volyymien kasvaessa, mutta näkemyksemme mukaan järjestelyn selkein arvonluontipotentiaali riippuu etenkin MB:n kannattavan kasvattamisen (ml. puolustussektorin hyvien näkymien ulosmittaaminen) sekä ristiinmyynnin onnistumisesta”, Viljakainen ja Vanha-Perttula toteavat.

Kauppahinta ilman lisäkauppahintaa vastaa MB:n toteutuneesta tuloksesta laskettuna EV/S-kerrointa 0,7x ja EV/EBIT-kerrointa 11x. Kauppahinta ei ole Inderesin analyytikoiden mielestä halpa eikä kallis.

”Molemmat kertoimet ovat suunnilleen linjassa Scanfilin oman arvostuksen kanssa. Siten kauppahinta ei ole erityisen halpa listaamattomasta sopimusvalmistajasta, vaan se vaikuttaa parhaimmillaan neutraalilta Scanfilin vinkkelistä.”

Kuitenkin lisäkauppahinta on varsin suuri suhteessa kauppahintaan, Viljakainen ja Vanha-Perttula toteavat.

”Lisäkauppahinnan realisoituminen voi muuttaa kaupan arvostuskuvaa merkittävästi, joskin lähtökohtaisesti korkea lisäkauppahinta on arviomme mukaan positiivinen ongelma”, he arvioivat.

Yrityskauppa otettiin markkinoilla myönteisesti vastaan, sillä Scanfilin osake nousi maanantaina 11,4 prosenttia.