Scanfil kiihdyttää panostuksia kasvutoimialalla

Elektroniikan sopimusvalmsitaja Scanfil kertoo saattaneensa päätökseen italialaisen elektroniikan sopimusvalmistaja MB Elettronican oston.

MB tuo mukanaan neljä tehdasta Italiassa, noin 500 työntekijää ja vahvan aseman Etelä-Euroopassa.

Asiakkuuksissa ei ole päällekkäisyyksiä Scanfilin kanssa, mikä hajauttaa Scanfilin mukaan sen asiakaskuntaa ja luo kasvumahdollisuuksia ristiinmyynin kautta. MB on erityisen vahva suunnittelussa ja matalan volyymin, vaativan elektroniikan valmistuksessa.

MB:n strateginen yritysosto nopeuttaa Scanfiin kasvua erityisesti ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, mikä oli 40 prosenttia MB:n liikevaihdosta vuonna 2025. MB;llä on vahva asema kotimaisilla ja eteläeurooppalaisilla markkinoilla sekä Industrial- ja Medtech & Life Science -asiakasryhmissä.

Kaupan toteutumisen jälkeen Scanfil muodostaa neljännen asiakassektorin, Aerospace & Defense (ilmailu- ja puolustusteollisuus) ja sen osaamis-, valmistus- ja tuotekehityskeskus tulee sijaitsemaan Italiassa.

“MB tuo Scanfilille uusia osaajia sekä uskomattoman määrän asiantuntemusta vaativien asiakkaiden palvelemisessa muun muassa ilmailu- ja puolustusteollisuudessa sekä Medtech & Life Science -segmentissä”, toteaa Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut.

Euroopan puolustusteollisuudella on erittäin vahvat kasvunäkymät vuoteen 2030 ja sen yli.

Geopoliittinen epävarmuus, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kasvavat huolet EU:n omaehtoisesta puolustuskyvystä ovat johtaneet puolustusinvestointien historialliseen kasvuun lähes kaikissa EU-maissa. Yhdessä nämä tekijät ovat nostaneet sekä julkisia panostuksia että puolustusteollisuuden liikevaihtoa ennätystasolle.

Vuoden 2024 aikana EU:n puolustusbudjetit nousivat arviolta 326 miljardiin euroon, mikä vastaa noin 1,9 prosenttia unionin BKT:stä. Nousu on yli 30 prosenttia reaalisesti vuodesta 2021 – ja nykyisten päätösten sekä alan odotusten mukaan kasvu tulee jatkumaan vähintään vuoteen 2027, jolloin puolustusmenoja ollaan kasvattamassa vähintään sadalla miljardilla eurolla nykyisestä.

MB:n vuoden 2025 alustavan tilinpäätöksen mukainen liikevaihto nousi vertailukauden 98 miljoonasta eurosta 120 miljoonaan euroon, eli kasvua oli lähes 22 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 6,8 miljoonasta eurosta 10,3 miljoonaan euroon, joten kasvua oli lähes 50 prosenttia vuodesta 2024.

MB:n ostohinta vastaa enintään 123 miljoonaa euroa yritysarvoa, josta 91 miljoonaa euroa liittyy kaupanteon toteuttamiseen. Enintään 32 miljoonan euron lisäkauppahinta maksetaan MB:n 2026 ja 2027 taloudellisen tuloksen perusteella. Kauppa rahoitettiin Scanfilin olemassa olevilla luottojärjestelyillä.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi, että MB Elettronican vahvat alustavat talousluvut vuodelta 2025 oli positiivinen uutinen.

”Pidämme MB:n suoritusta erinomaisena ja se oli myös selvästi odotuksiamme vahvempi. Kasvu oli myös laaja-alaisesti vahvaa, sillä ilmailu- ja puolustussektorin toimitukset kasvoivat viime vuonna laskelmiemme mukaan reilut 30 prosenttia ja muutkin sektorit (ts. teollisuus ja terveysteknologia) ylsivät räväkkään yli 15 prosentin kasvuun”, Viljakainen toteaa.

MB:n kannattavuus ylitti vuonna 2025 varsin selvästi Scanfilin oman konsernitason kannattavuuden, Viljakainen muistuttaa.

Pääanalyytikon arvion mukaan Scanfilille lähivuosille ennustamaamme kasvuun ja tuloskasvuun liittyvät riskit vähintäänkin laskevat kaupan myötä. Myös konsernitasolla lievät liikevaihto- ja tulosennusteiden ja lisäkauppahintaodotusten nousupaineet ovat mahdollisia MB:n odotettua parempien vuoden 2025 numeroiden jäljiltä.

Inderesin suositus Scanfilin osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 10,5 euroa. Osake noteerattiin perjantaina 10,1 euron hintaan.

