Yrittäjäjärjestö: Mikroyrittäjiä kuritetaan nyt monelta suunnalta

Mikro- ja yksinyrittäjät ry MYRY:n toiminnanjohtaja Liisa Hanén. Kuva. Leena Louhivaara.

Tilastokeskuksen mukaan tammi–maaliskuussa 2025 Suomessa aloitti lähes 11 000 yritystä, mutta lopetti yli 21 400.

Mikro- ja yksinyrittäjät ry (MYRY) muistuttaa tiedotteessaan, että tilanne on järkyttävä erityisesti alle 10 henkilöä työllistävien yksin- ja mikroyritysten näkökulmasta, joita on lopettanut eniten.

Lopettamistrendi alkoi jo vuoden 2024 viimeisellä vuosineljänneksellä. Tilastokeskuksen mukaan viimeisen kuuden kuukauden aikana toimintansa on lopettanut jo 38 500 yritystä, kun tavallisena vuonna vastaava määrä on noin 30 000 koko vuoden aikana.

Yritysten sulkemisaaltoa on selitetty lähinnä arvonlisäveron alarajahuojennuksen poistumisella. MYRY:n näkemyksen mukaan se on osa ongelmaa, mutta todellinen syy on paljon syvempi ja laajempi.

“Alv-alarajahuojennuksen poistuminen ei mitenkään yksinään aiheuta tätä romahdusta. Etenkin pieniä yrittäjiä kurittavat nyt todella monet asiat: alv-korotukset, kotitalousvähennyksen leikkaus, kohonneet YEL-maksut, epäoikeudenmukainen positiivinen luottorekisteri, heikot rahoitusmahdollisuudet ja heikentynyt ostovoima”, MYRY:n toiminnanjohtaja Liisa Hanén kertoo.

Hanénin mukaan kaikki nämä iskut osuivat yhtä aikaa vuodenvaihteessa etenkin pieniin työvoimavaltaisiin asiantuntija-, kulttuuri- ja palvelualan yrityksiin.

Lopettamisbuumi kohdistuu selvästi pieniin mikroyrityksiin, joille jokainen euro ja asiakas on tärkeä. Erityisesti asiantuntijayrittäjissä on paljon niitä, jotka koittavat työllistää itsensä, kun työpaikkoja ei ole.

Kun yritystoiminta kaatuu, vaikutukset ulottuvat laajalle.

“Erityisesti moni yksinyrittäjä luopuu nyt yrityksestään, koska tilanne on käynyt mahdottomaksi. Eivätkä mitkään merkit viittaa siihen, että tilanne kohenisi pian. Tällä on aivan suora hintalappu myös valtion taloudelle, jos aiemmin plusmerkkinen yrittäjä siirtyy nyt miinusmerkkiseksi tuensaajaksi, ja paikalliset palvelut hupenevat samalla”, Hanén varoittaa.

MYRY vaatii tärkeitä toimenpiteitä hallitukselta, jotta lopettamiskierre katkaistaan ja käännetään kasvuun.

Järjestö vaatii esimerkiksi avonlisäveron alarajan merkittävää nostoa, kotitalousvähennyksen leikkauksen perumista, yrittäjien työttömyys- ja sosiaaliturvan kohentamista, positiivisen luottorekisterin pikaista korjausta.

Lisäksi järjestö vaatii YEL-lain uudistaminen niin, että eläkemaksut vastaisivat yrittäjän todellisia tuloja. Järjestö haluaa myös yrittäjämyönteistä veropolitiikkaa, joka huomioi aidosti pienimmät yritykset ja itsensätyöllistäjät. Lisäksi mikroyrityksille tulee tarjota kannustavia rahoitusmahdollisuuksia ja TKI-tukea.