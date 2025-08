Ruotsalaiset Essity ja Meko: Välttämättömyystavarat vaikeuksissa

Kun maailmantalous on asettumassa uuteen asentoon, hitaasti muuttuvat, välttämättömät ja paikalliset tuoteryhmät sekä liiketoiminnot ovat sijoittajalle usein turvasatamia. Vallitsevassa markkinatilanteessa nekään eivät ole selvinneet ilman haasteita.

Tukholmaan listatut pörssiyhtiöt, Essity ja Meko, ovat markkinajohtajia, joiden kurssikehitys on ollut viime viikkoina mollivoittoista. Niiden myynti ja kannattavuus eivät yltäneet odotuksiin toisen vuosineljänneksen aikana.

Pidemmälle historiaan katsottaessa molemmat ovat kasvaneet kannattavasti. Niiden perusliiketoiminta on lähes muuttumattonta. Kärsivälliselle sijoittajalle heikkous voi näin näyttäytyä ostopaikalta.

Essityn ja Mekon osakkeen tuotto viimeisen viiden vuoden aikana.

Essity: Vessapaperia Nokialta

Ruotsalainen Essity on tunnettu päivittäistavaroista kuten Libresse, Lotus ja Libero. Essityn Nokian tehtaalla valmistetaan Lotus Soft Emboa, Nessu nenäliinoja ja Torkia kodin ulkopuolelle. Essity on tasainen kuluttajatuoteyhtiö, jonka tuotteet ovat välttämättömiä jokaisen arkipäivässä. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 14 miljardia euroa.

Toisella vuosineljänneksellä Essityn myynti laski lähes seitsemän prosenttia valuuttakurssivaikutusten vuoksi. Vertailukelpoisin valuutoin myynti kasvoi noin 2 prosenttia. Volyymin hyvin matala kasvu ei riittänyt kompensoimaan kasvaneita raaka-aine- ja myyntikuluja sekä kauppatulleja. Liikevoitto laski 12 prosenttia.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Essityn liikevaihto laski 3,2 prosenttia ja liikevoitto 4%. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia. Kahden vuosineljänneksen perusteella liiketoiminta vaikuttaa menevän heikompaan suuntaan, ja se näkyy Essityn osakekurssissa.

Essity tuli pörssiin, kun se irrotettiin omaksi yhtiökseen paperiyhtiö SCA:sta vuonna 2017. Siitä lähtien osakekurssi on seilannut 210-320 kruunun välimaastossa. Tällä hetkellä osakekurssi on jälleen matkalla kohti vaihteluvälin alalaitaa.

Kolmannes yhtiön liikevaihdosta tulee vessapaperista ja neljännes Torkin myynnistä. Sen tuotteiden kysyntä ei heittele osakekurssin tapaan. Se valmistaa tuotteet pääosin paikallisesti, jolloin tullien suorat vaikutukset ovat vähäiset.

Yhtiö arvioi sen markkinoiden kasvavan 2-3 prosentin vuosivauhtia. Terveystuotteissa, kuten haavan hoidossa, se aikoo kasvaa yli neljä prosenttia vuosittain. Toinen kasvualue on kuukautisalushousut, joiden markkina kasvaa arviolta 20 prosentin vuositahtia. Yhtiö on tehnyt tuotealueella myös yritysostoja viimeisen kahden vuoden aikana.

Lisäksi sen tuoteportfoliossa on virtsankarkailuun tarkoitettu tuotemerkki Tena, joka hyötyy väestön vanhenemisesta. Tena toimii 13 miljardin euron markkinalla ja sen liikevaihto on 2,5 miljardia euroa.

Essityn kannattavuus on ollut vahvaa sen listautumisesta lähtien. Sen liikevoittomarginaali on yltänyt keskimäärin liki 14 prosenttiin. Keskeinen huoli on se, ettei Essityn liikevaihto ole silminnähtävästi kasvanut muutamaan vuoteen, vaikka se on tehnyt useita yritysostoja ja monet sen uusista lanseerauksista on kasvanut vauhdilla useita vuosia. Perälauta vuotanee.

Viime vuonna Essity myi yli 50 prosentin omistusosuuden Aasiassa toimivasta vessapaperivalmistaja Vindasta. Kauppa puolitti sellun kulutuksen vähentäen herkkyyttä pääraaka-aineen hinnan vaihteluille. Divestointi paransi Essityn liiketoimintaprofiilia tehden siitä vakaamman ja mahdollistaen korkeammat marginaalit.

Myynti vapautti pääomaa, jota se käytti velan lyhentämiseen. Essity onkin velat huomioivaan yritysarvoon suhteutettuna historiallisesti edullisempi kuin markkina-arvoon suhteuttavin kertoimin. Vuoden 2024 alusta Essityn markkina-arvo on laskenut neljä prosenttia, kun yritysarvo on laskenut 17 prosenttia. Essityn nettovelka on vain 1,3-kertainen suhteessa käyttökatteeseen.

Essityn liikevaihto on kasvanut kuuden prosentin vuosivauhtia viimeisen vuosikymmenen ajan ja liikevoitto lähes yhdeksän prosentin tahtia. Yhtiön oman pääoman tuotto liikkuu 15 prosentin tuntumassa.

Näitä lukuja vasten Essityn eteenpäin katsova P/E-luku 12,6 vaikuttaa matalalta. Sen amerikkalainen kilpailija Kimberly-Clark arvostetaan lähes 18-kertaisesti tulokseen nähden.

Osake tarjoaa noin 3,4 prosentin osinkotuoton ja yhtiöllä on käynnissä omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma, joka vastaa 1,8 prosenttia Essityn markkina-arvosta. Essity on kasvattanut osinkoa reilun viiden prosentin tahtia vuodesta 2018 saakka.

Heinäkuussa Swedbank laski Essityn tavoitehinnan 274 kruunuun. Pankin mukaan Essityn arvostus on linjassa eurooppalaisten kuluttajatuoteyhtiöiden kanssa. Nykyhinnalla Essity on kuitenkin houkutteleva pitkäjänteiselle sijoittajalle, Swedbank toteaa.

Morningstarin mukaan Essity on ahtaalla kilpailussa eikä sillä ole kilpailullisia vallihautoja. Sitä vastassa ovat suuret bränditalot ja kauppaketjujen omat tuotemerkit. Sen tuotteet on helppo vaihtaa toiseen merkkiin. Se lienee totta, mutta Essityn markkinaosuudet ovat siitä huolimatta säilyneet varsin tasaisina.

Essityn ja Mekon arvostuskertoimien kehitys.

Meko: Autohuoltojen markkinajohtaja

Meko on Itämeren alueen yksi suurimmista autojen jälkimarkkinoilla toimivista yrityksistä. Sen pääasialllinen liiketoiminta on autovaraosien tukkukauppa. Suomessa sen liiketoimintaan lukeutuu tukkukauppa Koivunen ja Fixus-autohuoltoketju, joka huoltaa joka viidennen auton maassamme.

Sen liikevaihto tulee lähes kokonaisuudessaan tarvike- ja varaosamyynnistä yrityksille. Meko hallinnoi eri korjaamoketjuja kuten Mekonomen, MECA, Fixus ja BilXtra. Niiden alaisuudessa toimii 4700 korjaamoa. Näiden lisäksi Meko palvelee tuhansille itsenäisiä korjaamoja.

Mekon osakekurssi romahti liki 20 prosenttia toisen vuosineljänneksen tuloksen jäljiltä. Vuoden toisella neljänneksellä Mekon myynti laski neljä prosenttia. Lisääntyneen hintakilpailun ja vaimean kysynnän takia takia liikevoitto puolittui. Puolivuotiskaudella liikevaihdon kehitys pysyi vielä viime vuoden tasolla, mutta osakekohtainen tulos oli 80 prosenttia viime vuotta alhaisempi.

Meko on investoinut useimmissa toimintamaissa uusiin automatisoituihin keskusvarastoihin, jotka tuovat tehokkuutta jatkossa. Päällekkäisten keskusvarastojen pyörittäminen onkin tuonut lisäkuluja tämän vuoden aikana. Meko ilmoitti vastikään uudesta 100 miljoonan kruunun kustannussäästöohjelmasta, jonka vaikutukset näkyvät ensi vuonna.

Historiallisesti Mekon liikevoittomarginaali on ollut tukkuliikkeelle kohtuullisessa 5-7 prosentin haarukassa. Heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen analyytikot odottavat Mekon osakekohtaisen tuloksen laskevan tänä vuonna lähes 30 prosenttia.

Odotuksissa on huomattava tulosparannus ensi vuonna. Vuoden 2026 tulosennusteella Mekon P/E-luku olisi 8,3. Vielä viime vuoteen saakka Meko on kasvattanut liikevaihtoa sekä osakekohtaista tulosta 11 ja 13 prosentin keskimääräistä tahtia.

Meko maksaa osinkoa kahdesti vuodessa. Tänä vuonna osinko on noin neljä kruunua osakkeelta. Näin osinkotuotto yltää 4,7 prosenttiin. Sen osinkopolitiikkana on jakaa puolet nettotuloksesta osinkona.

Monia sijoittajia epäilemättä huolestuttaa autokannan sähköistyminen ja sen vaikutus varaosamyyntiin. Mekolla on 25 prosentin markkinaosuus Norjassa, joten se näkee tarkasti muutoksen vaikutukset. Vaikka sähköautojen osuus huolloista on vielä matala, Meko luonnollisesti näkee muutoksessa mahdollisuuden. Vaikka sähköautot tarvitsevat harvemmin huoltoa, varaosat ovat huomattavasti kalliimpia.

Mekon suurin omistaja on amerikkalainen LKQ 27 prosentin omistusosuudella. LKQ on 14 miljardin dollarin liikevaihdolla merkittävä autovaraosien toimija. Myös LKQ:n osakekurssi romahti toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen. Suuri osa sen liikevaihdosta tulee Euroopasta. Myös LKQ:n liikevaihto ja tulos laskivat voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä.

Viime vuoden elokuussa LKQ myi puolalaisen Elit Polskan Mekolle. Yrityskauppa kasvatti Mekon markkinaosuuden viidestä prosentista kahdeksaan. Kauppa teki siitä Puolan kolmanneksi suurimman toimijan erittäin kilpailulla markkinalla, jossa sen kannattavuus on ollut matala. Kilpailulliset uhat ovatkin ehkäpä tärkein riski sijoitusta harkitsevalle.