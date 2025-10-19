GRK Infra on vahvassa tikissä – julkisti jo toisen positiivisen tulosvaroituksen

Positiivinen tulosvaroitus on jo toinen tälle vuodelle, sillä alkuvuoden hyvin vahvasta kehityksestä johtuen GRK antoi kesäkuussa positiivisen tulosvaroituksen.

Yhtiön mukaan sen liikevaihdon ja liikevoiton myönteinen kehittyminen on jatkunut heinä-syyskuussa.

Loppuvuodelle tuloutuva tilauskanta on kasvanut oletettua voimakkaammin loppukesän ja syksyn aikana. Samoin GRK:n loppuvuoden projektiennusteet ovat tarkentuneet.

Tulosohjeistuksessa on oletettu isojen projektien etenevän pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti sekä kaikkien projektien tuloutuvan tilauskannan katteen mukaisesti vuonna 2025.

Päivitetyssä vuoden 2025 tulosohjeistuksessa GRK arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2025 on 820–870 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto on 57–64 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 729 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 45,6 miljoonaa euroa.

Aiemmin kesäkuussa GRK oli odottanut koko vuodelle 730-800 miljoonan euron liikevaihtoa ja 45-55miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

Yhtiön vahvan alkuvuoden jälkeen hyvä tuloskehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi noin 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna 406 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi noin 365 prosenttia 25 miljoonaan euroon.

GRK:n toimitusjohtaja Juha Toimelan mukaan yhtiön projektit ovat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edenneet ennakoitua nopeammin ja niiden kannattavuus on kehittynyt positiivisesti. Sen sijaan toisaalta vertailukaudella kannattavuutta laskivat joidenkin projektien kateheikennykset.

”Infrarakentamisen markkina kokonaisuutena kasvaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa tänä vuonna. Suomessa aktiviteetti on ollut poikkeuksellisen vilkasta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja olemme saaneet paljon tarjouspyyntöjä”, Toimela kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Toimelan mukaan Väylävirastolta on tulossa useita isoja väylähankkeita tarjottavaksi loppuvuoden aikana. Ruotsissa suurempien hankkeiden tarjouspyynnöt ovat puolestaan siirtyneet vuoden toiselle puolikkaalle.

Virossa markkina on Tuomelan mukaan siirtymässä uuteen vaiheeseen, kun Rail Baltican merkittävimmät maarakennusurakat on kilpailutettu, ja valtio on tauon jälkeen käynnistämässä valtatierakennushankkeita.

Kokonaisuutena kilpailu on alalla kuitenkin kaikilla markkinoilla kireää, Tuomela muistuttaa.

”Tästä huolimatta olemme onnistuneet voittamaan hyvin lisää projekteja tavoitteiden mukaisella katetasolla.”

Kesäkuun lopussa GRK:n tilauskanta oli noin 789 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 866 miljoonaa euroa. Yhtiön ensi vuoden arvioitu tilauskanta on samalla tasolla kuin se oli viime vuonna vastaavaan aikaan koskien vuotta 2025.

”Vaikka tilauskantamme on jonkin verran laskenut, vahvan kysynnän lisäksi positiivista näkymää tukevat voitetut ja kehitysvaiheessa olevat isot allianssiprojektit, jotka kirjautuvat tilauskantaan hankkeen siirtyessä kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Saimme katsauskauden aikana merkittävän uuden sopimuksen Virosta, jossa Rail Baltica -allianssiurakan kehitysvaihe on käynnistynyt”, toimitusjohtaja kertoo.

GRK:lla on voitettuja tai kehityssopimuksin sidottuja, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita noin 410–470 miljoonan euron arvosta. Näitä ovat katsauskaudella voitetun Viron Rail Baltica -ratahankkeen lisäksi myös Turun ja Vantaan raitiotiehankkeet.

Yhtiö on onnistunut voittamaan myös Ruotsissa ensimmäisiä pienempiä allianssihankkeita.

GRK Infra julkistaa osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2025 torstaina 30. lokakuuta.