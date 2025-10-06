Helsingin pörssin osakevaihto laskee, ulkomaalaisomistus vakaa

Euroclear sai torstaina julkistettua pörssiyhtiöiden markkina-arvot ja ulkomaisen omistuksen määrän syyskuussa. Syyskuussa ulkomainen omistus laski yhteenlasketusta yhtiöiden markkina-arvosta 53,49 prosenttiin, kun elokuun lopussa se oli 53,66 prosenttia.
Ulkomainen omistus on pysynyt varsin vakaana noin 53 prosentin tasolla koko kuluvan vuoden ajan. Ulkomainen omistus nousi vuoden 2024 marraskuusta saakka jokaisena kuukautena, mutta katkesi kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa.
Ulkomaisen omistuksen arvoon vaikuttaa, jos ulkomaiset omistajat muuttavat yhtiökohtaisia omistuksia. Ulkomaisen omistuksen markkina-arvoon vaikuttaa myös osakkeiden kurssimuutoksen kuukauden aikana.
Syyskuussa ulkomaisen omistuksen markkina-arvo oli 151 miljardia euroa, jossa oli nousua edellisestä kuukaudesta 2,4 miljardia euroa. Kuitenkin koko pörssin markkina-arvo nousi syyskuussa 5,5 miljardia euroa, mikä painoi ulkomaisen omistuksen 53,49 prosenttiin koko pörssin markkina-arvosta laskettuna.
Helsingin pörssin kurssitaso saavutti kaikkien aikojen huipun syyskuun 6. päivänä vuonna 2021. Sen jälkeen pörssikurssit laskivat aina lokakuuhun 2023, eli runsas pari vuotta. Lasku pohjalle ulkomaalaisomistus oli 32,8 prosenttia.
Syyskuussa vähän suuria muutoksia ulkomaisessa omistuksessa
Syyskuussa useimpien suhdannesyklisten yhtiöiden ulkomainen omistus jatkoi pientä laskua. Tällaisia yhtiöitä olivat muun muassa Neste, Kemira, Metsä Board, Stora Enso ja UPM-Kymmene.
Konepajoista ulkomaista omistusta syyskuussa kasvattivat Kalmar, Konecranes, Metso ja Wärtsilä.
Syyskuun suurimmat ulkomaisen omistuksen menettäjät olivat Metsä Board (-0,94 prosenttiyksikköä), Qt Group (-0,77 prosenttiyksikköä) ja Kemira (-0,71 prosenttiyksikköä).
Outokumpu on kasvattanut ulkomaista omistusta kuluvan vuoden alusta laskettuna jo 7,56 prosenttiyksikköä. Outokummun osake on ollut lainatuimpia osakkeita pörssissä.
Orionin ulkomainen omistus on kasvanut vuoden alusta 5,02 prosenttiyksikköä, mikä ainakin osittain johtuu useista positiivisista tulosvaroituksista.
Vuoden 2023 pohjalta osakekurssit ovat nyt nousseet syyskuun 2025 loppuun mennessä 24,6 prosenttia. Uuteen kaikkien aikojen huippuun eli yli 6. syyskuuta 2021 päätösindeksin, on vielä noustava noin 19 prosenttia.
Euroopan yleisindeksi Stoxx 600 on kirjannut viimeksi 1. lokakuuta 2025 uuden kaikkien aikojen ennätyksen lähinnä Saksan ja Britannian voimakkaan kurssinousun merkeissä. Tuorein kaikkien aikojen ennätys Stoxx 600-indeksillä on 564,62 pistettä.
Osakevaihto nousussa
Syyskuussa Helsingin pörssin päämarkkinan osakevaihto nousi 6,7 prosenttia edellisvuoden syyskuuhun verrattuna ja oli 8,8 miljardia euroa. Keskimääräinen päivävaihto oli 402 miljoonaa euroa.
Syyskuussa First North Helsinki markkinapaikan osakevaihto oli 65,1 miljoonaa euroa ja keskimääräinen päivävaihto oli 3,0 miljoonaa euroa.
Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli syyskuun lopussa 2283 miljardia euroa, jossa oli nousua elokuun loppuun verrattuna 5,6 miljardia euroa. First North Helsinki markkinapaikan yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli syyskuun lopussa 3,2 miljardia euroa.
Syyskuussa ei ollut uusia listautumisia. Lähiviikkoina päälistalle on listautumassa Posti Group, jolla on osakemyynti sijoittajille käynnissä.