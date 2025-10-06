Suomalaissijoittajat löysivät yllättävän uuden osakesuosikin

Helsingin pörssin osakkeet kiinnostivat sijoittajia neljän kuukauden tauon jälkeen, kertoo Nordnet tiedotteessaan.

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen kertoo, että syyskuun selvänä kohokohtana oli suomalaisten yksityissijoittajien paluu Helsingin pörssin ostolaidalle.

”Kotimaista osakepainoa nostettiin kuukauden aikana ensimmäistä kertaa huhtikuun jälkeen. Touko-elokuussa ostoinnostus oli laimeampaa johtuen alkuvuoden erittäin vahvasta pörssikehityksestä, mikä kannusti monia keventämään sijoitusastettaan alkuvuoden tuottoja kotiuttamalla”, Tuppurainen kertoo.

Syyskuussa suomalaiset yksityissijoittajat tekivät rahasto- ja ETF-sijoituksia elokuuta vilkkaammin. Tuppuraisen mukaan ostopuolella kiinnostuksen kohteina olivat kansainvälisen hajautuksen rahastot laajalla skaalalla puolustussektoria myöten.

Tuttuun tapaan suomalaissijoittajia kiinnostivat Helsingin pörssin isot osinkoyhtiöt.

”Helsingin pörssin ostokohteiden valinnassa pääpaino oli suurissa suomalaisissa osinkoyhtiöissä, joiden osakekurssit ovat viime aikoina joko laskeneet tai kehittyneet verrattain vaatimattomasti. Kiinnostus kohdistui niin osakekohtaista osinkoaan viime vuosina trendinomaisesti kasvattaneisiin yhtiöihin kuin myös korkeasta osinkotuottoprosentistaan tunnettuihin yhtiöihin”, Tuppurainen kertoo.

Ennätystasoilleen syyskuun aikana kohonnutta Nordeaa kevennettiin osingosta huolimatta, taustoittaa Tuppurainen.

IREN on uusi ulkomaisten osakkeiden suosikki

Ulkomaisissa osakkeissa ostojen kärkeen nousi kurssikomeetta Iris Energy eli IREN, joka tuskin on vielä laajasti Suomessa tunnettu. Yhtiö rakentaa ja operoi datakeskuksia uusiutuvan energian lähteillä, joissa se louhii Bitcoinia ja tuottaa laskentatehoa tekoälylle.

”Kesän ja kuluvan syksyn kurssiraketti Iris Energy loikkasi näyttävästi ulkomaisten osakkeiden selvään ostokärkeen todellisena yllätysnimenä. Yhtiön osakekurssin nopeat vaihtelut tuntuvat kiinnostavan erityisesti lyhyellä aikajänteellä liikkeellä olevia treidaajia”, Tuppurainen kertoo.

Iris Energyn osake on noussut tänä vuonna jo yli 380 prosenttia.

Todennäköisesti moni suomalaissijoittaja on löytänyt yhtiön sijoittaja Jarmo Frimanin ansioista. Hän on aktiivisesti pitänyt yhtiötä esillä viestipalvelu X:ssä.

”Yhtiöllä on hyvät näytöt siitä, että kapasiteettia pystytään rakentamaan edullisesti, laadukkaasti ja nopeasti. Yhtiö omistaa datakeskukset, niiden alla olevat maa-alueet ja edulliset sähkösopimukset. Yksi alan suurimmista pullokauloista on nimenomaan sähkökapasiteetti. Tämän asian suhteen yhtiö on edellä muita”, Friman kertoo Kauppalehdelle.

Friman esittää kuitenkin varoituksen. Hänen mielestään sijoittajan ei pitäisi ikinä ottaa liian isoa positiota tämänkaltaiseen yhtiöön, jonka tulot ovat kaukana tulevaisuudessa ja jonka osake on jo moninkertaistunut.

Mikä on IREN?

Kyseessä on Yhdysvalloissa listattu australialainen yhtiö, joka on erikoistunut ympäristöystävälliseen Bitcoin-louhintaan ja suurteholaskentaan (HPC), erityisesti tekoälypilvipalveluihin. Iris hallinnoi datakeskuksia pääasiassa Kanadan British Columbiassa ja Yhdysvaltojen Texasissa, missä se käyttää 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa, enimmäkseen vesivoimaa.

Yhtiö on pystynyt hallitsemaan koko arvoverkostoaan käyttäen omaa maa-alueita, sähköinfrastruktuuria ja datakeskuksia, mikä antaa sille merkittävän kustannus- ja skaalausetulyöntiaseman.

Iris Energyn liiketoiminta koostuu kahdesta pääsegmentistä: Bitcoin-louhinnasta ja AI-pilvipalveluista.

Bitcoin-louhinnassa yhtiö tuottaa Bitcoin-lohkopalkkioita ja siirtomaksuja käyttäen huomattavia laskentatehoja, jotka on rakennettu uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Vuonna 2025 Bitcoin-louhinta tuotti yhtiölle noin 184 miljoonaa dollaria ja sen tuotantokapasiteetti kasvoi merkittävästi.

AI-pilviliiketoiminta kasvaa nopeasti, ja se tarjoaa tekoälysovelluksia varten laskentatehoa useilla kymmenillä tuhansilla huippuluokan GPU-yksiköillä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa AI-pilviliiketoiminnassa yli 500 miljoonan dollarin vuotuinen liikevaihto vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

IRENin keskeiset kilpailuedut löytyvät vertikaalisesti integroidusta liiketoimintamallista, joka sisältää datakeskusten suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin omalla maalla uusiutuvan energian lähistöltä, sekä jatkuvasta panostuksesta huipputeknologiaan kuten nestejäähdytettyihin liittymiin ja uusiin NVIDIA- ja AMD-GPU-malleihin.

Yhtiö on myös saavuttanut NVIDIA:n Preferred Partner -statuksen, mikä tukee sen asemaa tekoälyinfrastruktuurin toimittajana. Näin IREN on asemoitunut kestävän Bitcoin-louhinnan markkinajohtajaksi samalla kun se nopeasti kasvaa tekoäly- ja HPC-pilvipalveluiden saralla.

Kasvu on ollut huimaa.

IREN raportoi viimeisimmällä vuosineljänneksellä liikevaihdokseen 187 miljoonaa dollaria, kun viime vuoden vastaavalla jaksolla liikevaihto oli noin 57 miljoonaa dollaria. Liikevaihto kasvoi siis vuoden takaiseen verrattuna lähes 230 prosenttia.

Yhtiön liiketulos nousi 62 miljoonaan euroon edellisvuoden tappiollisesta -3,9 miljoonasta eurosta.

Taulukko 1. Nordnet Suomen 5 ostetuinta ja myydyintä kotimaista osaketta – syyskuu 2025

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Huhtamäki Nordea Kesko B Outokumpu UPM-Kymmene Fortum Stora Enso R Wärtsilä TietoEVRY Nokian Renkaat Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto, mukaan lukien listautumisannit.

Taulukko 2. Nordnet Suomen 5 ostetuinta ja myydyintä ulkomaista osaketta – syyskuu 2025

Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Iris Energy SAAB B Cipher Mining Tesla BitMine Immersion Tech. NVIDIA Micron Technology Hanza AB Intellelo Technologies Mobileye Global A Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto, mukaan lukien listautumisannit

Kirjoittaja omistaa IRENin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitusneuvoja.