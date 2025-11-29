Euroopan keskuspankki on hyvissä asemissa, sillä nykyinen rahan hinta (lainakustannukset) ovat oikealla tasolla, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarden mukaan.

Lagarde: EKP:n korot oikealla tasolla – inflaatio hallinnassa

Ne korot, joista päätimme viime kokouksissa, ovat mielestäni oikein asetettuja,” Lagarde sanoi slovakialaiselle JOJ24-televisiokanavalle perjantaina lähetetyissä kommenteissa. ”Toistan jatkuvasti, että olemme hyvässä tilanteessa ottaen huomioon inflaatiokehityksen, jonka olemme saaneet hallintaan.”

Puhuessaan inflaationäkymän riskeistä hän totesi, että riskien kirjo on kaventunut, mutta että hintapaineet voivat jälleen voimistua, jos Yhdysvallat nostaa tullimaksuja tai toimitusketjut häiriintyvät.

EKP:n tyytyväisyys viimeaikaiseen kehitykseen käy ilmi Lagarden kommenteista. Kuluttajahintojen nousu on lähellä kahden prosentin tavoitetta, ja talous on selvinnyt Yhdysvaltojen tullien vaikutuksista odotettua paremmin. Useimmat päättäjät ovat viestineet, etteivät he näe tarvetta muuttaa korkotasoa joulukuun kokouksessa.

Euroalueen inflaatio oli lokakuussa 2,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 2,0 prosenttia. Matalinta inflaatio oli euroalueen maista Kyproksella (0,2 %), Ranskassa (0,8 %) ja Italiassa (1,3 %). Korkeimmat luvut mitattiin Virossa (4,5 %), Latviassa (4,3 %) ja Itävallassa (4,0 %). Suomen inflaatio oli lokakuussa euroalueen yhdistetyn kuluttajahintaindeksin mukaan 1,4 prosenttia.

Uudet neljännesvuosiennusteet voivat silti herättää keskustelua, jos ne osoittavat inflaation jäävän alle tavoitteen. Lokakuun kokouksen pöytäkirjoissa osa päättäjistä ilmaisi huolensa tällaisesta mahdollisuudesta, vaikka rahapoliittisten toimien katsottiin olevan “riittävän vahvoja shokkien hallintaan”.

Palveluiden inflaatio on yhä korkea

EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos sanoi tällä viikolla näkevänsä vain rajallisen riskin sille, että hintojen nousu osoittautuisi liian heikoksi. Hän kutsui nykyistä kahden prosentin korkotasoa oikeaksi.

Euroopan keskuspankin pääekonomisti Philip Lane puolestaan korosti, että palkkojen kasvun hidastuminen auttaa hillitsemään muita kuin energiakustannuksia, jotka ovat nousseet edelleen toivottua nopeammin. Euroalueen inflaatio ilman energian hintoja oli lokakuussa 2,4 prosenttia vuodessa, ja palveluiden inflaatio peräti 3,4 prosenttia.

Talousnäkymiin siirryttäessä Lagarde totesi, että euroalueen kasvu on ollut ennakoitua vahvempaa, vaikka maailma käy läpi murrosvaihetta.

“Tilanne on ylittänyt odotuksemme,” hän sanoi. “Vuoden 2025 alussa odotimme 0,9 prosentin kasvua, joka nousee 1,2 prosenttiin syyskuuhun mennessä, enkä olisi yllättynyt, jos kasvuvauhti olisi vuoden lopussa vieläkin korkeampi.”

Saksan viimeaikaisista haasteista ja Ranskan budjettia koskevista poliittisista jännitteistä huolimatta Lagarde ilmaisi toiveikkuutensa.

“Olen yksiselitteisesti optimistinen – se on vain luonteeni,” hän sanoi. “Maailmassa, joka käy läpi muutosta, on toimittava nopeasti, oltava valpas mutta myös säilytettävä optimismi. Näen siis aina lasin puoliksi täynnä, en puoliksi tyhjänä.”

Müller ei kiirehtisi koronlaskuja

Euroopan keskuspankin ei pitäisi kiirehtiä laskemaan korkoja enempää, vaikka inflaatio painuisi hieman tavoitteen alapuolelle, kertoo virolainen EKP:n neuvoston jäsen Madis Müller.

“Vaikka lyhyellä aikavälillä voi käydä niin, että olemme alle kahden prosentin, mielestäni olemme silti kokonaisuutena riittävän lähellä tavoitetta,” Müller sanoi keskiviikkona Tallinnassa antamassaan haastattelussa.

EKP:n odotetaan pitävän korot ennallaan vuoden viimeisessä rahapolitiikkakokouksessaan joulukuussa, sillä päättäjät ovat yleisesti tyytyväisiä inflaation kehitykseen ja hieman aiempaa optimistisempia talousnäkymistä.

Uudet neljännesvuosiennusteet voivat kuitenkin viitata siihen, että kuluttajahintojen nousu hidastuu tulevina vuosina entisestään – osittain Euroopan unionin uuden hiilihinnoittelujärjestelmän käyttöönoton todennäköisen viivästymisen vuoksi.

Müller, joka toimii Viron keskuspankin pääjohtajana, sanoi, että inflaation nousuriskit ovat yhä olemassa, kun Euroopan hallitukset suunnittelevat lisäävänsä investointeja – erityisesti Saksan massiivisen puolustus- ja infrastruktuuripaketti­panostuksen vetäminä.

“Meidän ei pitäisi antaa tämän heilauttaa meitä liikaa, vaikka olisimmekin lyhyellä aikavälillä hieman alle kahden prosentin,” Müller sanoi. Euroopan talous on hänen mukaansa hyvin todennäköisesti elpymisuralla, ja nykyiset korot tukevat kasvua kohtuullisesti.