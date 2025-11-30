Goldman Sachs: Työmarkkina on heikentynyt lisää Yhdysvalloissa

Vaikka suurin osa Yhdysvaltain virallisista talousdatajulkaisuista on ollut viime aikoihin asti keskeytettynä hallinnon sulun vuoksi, Goldman Sachs Researchin analyysi vaihtoehtoisista työmarkkinamittareista viittaa siihen, että työmarkkinat heikkenevät edelleen.

”Jatkuva irtisanomisten kasvu olisi erityisen huolestuttavaa, koska työntekijöiden palkkausaste on matala ja työttömien on tavanomaista vaikeampaa löytää töitä”, ekonomistit Manuel Abecasis ja Pierfrancesco Mei kirjoittavat tiimin raportissa.

Yksityisen sektorin irtisanomisilmoitukset, joita raportoi Challenger, Gray & Christmas, nousivat lokakuussa korkeimmalle tasolleen ilman taantumaa (myös sen jälkeen, kun raportoiduista varastotyöntekijöiden irtisanomisista poistettiin ekonomistien epäilemät päällekkäisyydet). Varastotyöpaikkoihin liittyvän suuren piikin lisäksi teknologia-, teollisuustuote- ja elintarvikealat muodostivat suurimman osan lokakuun irtisanomisilmoitusten kasvusta.

Lisäksi Goldman Sachs Researchin reaaliaikainen seuranta WARN-ilmoituksista (Worker Adjustment and Retraining Notification), jotka yritysten on jätettävä ennen massairtisanomisia, on myös noussut ja saavuttanut korkeimman tasonsa sitten vuoden 2016 (pandemian alkuvaiheen piikkiä lukuun ottamatta).

Sen sijaan työttömyyskorvaushakemukset – jotka ovat vähemmän vaihtelualttiita ja paremmin edustavia, mutta voivat laahata irtisanomisilmoitusten ja WARN-ilmoitusten perässä – pysyvät edelleen matalina, Abecasis ja Mei kirjoittavat.

Kaikki Yhdysvaltain osavaltiot, joita Goldman Sachs Research seuraa, eivät tarjoa toimialakohtaisia erittelyjä WARN-ilmoituksista. Analyytikot yhdistivät koneoppimistekniikoita laajaan yritysnimiä, toimialoja ja osavaltioita sisältävään aineistoon ennustaakseen toimialaluokituksia WARN-arvioilleen.

Tulokset viittaavat siihen, että teknologiayritykset vastasivat myös merkittävästä osasta Goldman Sachs Researchin kokonais-WARN-ilmoitusten kasvua, ja niitä seurasivat valmistus-, terveydenhuolto- sekä elintarvike- ja juomateollisuus.

Johtaako tekoäly irtisanomisiin?

Goldman Sachs Researchin mukaan ei ole vielä selvää, missä määrin nämä irtisanomiset johtuvat siitä, että yritykset korvaavat työntekijöitä tekoälyä hyödyntävällä automaatiolla.

”Toistaiseksi emme löydä selkeää näyttöä siitä, että suurin osa näiden mittareiden kasvusta johtuisi suoraan tekoälystä, vaikka näemmekin merkittäviä kasvupiikkejä teknologia-alan irtisanomisissa sekä Challenger- että WARN-mittareissa”, Abecasis ja Mei kirjoittavat.

”Kuten salkkustrategiaryhmämme totesi, vain harvat S&P 500 -yritykset ovat nimenomaisesti viitanneet tekoälyyn puhuessaan laajamittaisista irtisanomisista. Useimmat yritykset sen sijaan korostavat tarvetta tehostaa ja uudelleenjärjestellä toimintojaan, toisinaan liittäen nämä muutokset uusiin teknologioihin, jotka mahdollistavat tehokkuuden paranemisen.”

”Vaikka tekoäly otetaan yhä useammin huomioon työvoimaa koskevissa päätöksissä, selkeät todisteet suoraan tekoälyn motivoimista irtisanomisista ovat edelleen rajallisia”, he lisäävät.

Challengerin keräämät irtisanomisilmoitukset voivat tulla julki ennen kuin varsinaiset irtisanomiset tapahtuvat, ja WARN-laki edellyttää yrityksiä ilmoittamaan osavaltioiden viranomaisille suunnitelluista joukkovähennyksistä vähintään 60 päivää etukäteen, ellei kyse ole poikkeustilanteista, Goldman Sachs Research toteaa.

Käytännössä yritykset eivät kuitenkaan välttämättä julkista irtisanomissuunnitelmiaan ennen kuin ne on jo toteutettu, ja vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa niillä ei aina ole aikaa raportoida irtisanomisista osavaltioille, Abecasis ja Mei kirjoittavat.

Goldman Sachs Researchin mukaan sekä Challenger- että WARN-ilmoitukset tyypillisesti ennakoivat alkavia työttömyyskorvaushakemuksia noin kahden kuukauden viiveellä.

Lisäksi ekonomistit ovat ottaneet käyttöön työkalun, joka seuraa irtisanomiskeskusteluja listattujen yritysten tulospuheluissa analysoimalla Russell 3000 -indeksin yritysten transkripteja. Työkalu osoittaa, että irtisanomisia mainitsevien yritysten osuus on kasvanut viime aikoina.

Tekoälystä keskeinen tekijä yritysten henkilöstökeskusteluissa – vaikutus irtisanomisiin voimistuu

Tutkimus osoittaa myös, että tekoäly on nopeasti noussut keskeiseksi aiheeksi henkilöstömäärää koskevissa keskusteluissa teknologia-alalla marraskuusta 2022 lähtien. Noin puolet teknologia-alan irtisanomispainotteisista keskusteluista kahden viime raportointikvartaalin aikana on sisältänyt viittauksia tekoälyyn.

Muiden toimialojen osalta tekoälyn integroituminen työvoimakeskusteluihin on edennyt hitaammin mutta kiihtynyt selvästi vuonna 2025. Finanssi- ja kiinteistöalat – jotka kuuluvat tekoälyn korkeimpiin omaksujiin – viittaavat muita todennäköisemmin tekoälyyn irtisanomiskeskustelujen yhteydessä.

Goldman Sachs Researchin mukaan yritysten työvoimakeskusteluissa tekoälyn ensimmäisten mainintojen ja irtisanomiskeskustelujen esiin nousemisen välillä on tyypillisesti viive. Irtisanomisia koskevat keskustelut muuttuvat todennäköisemmiksi sen jälkeen, kun johto on useita kertoja viitannut tekoälyyn työvoiman yhteydessä tulospuheluissa.

”Tämä kehitys on ollut näkyvissä teknologia-alalla vuodesta 2023 lähtien, kun taas muilla toimialoilla se on alkanut nousta esiin vasta viime aikoina – mikä viittaa siihen, että teknologia-alan ulkopuolella tekoäly on vasta alkamassa vaikuttaa yritysten päätöksiin”, Abecasis ja Mei kirjoittavat.