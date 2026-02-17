Kaupankäynti Sammon osakkeilla alkoi Tukholman pörssissä – tätä se tarkoittaa

Kaupankäynti Sammon A-osakkeilla alkoi Nasdaq Tukholmassa maanantaina 16. helmikuuta kaupankäyntitunnuksella ”SAMPO SEK”.

Sammon A-osake on ollut tähän asti listattuna Nasdaq Tukholmassa ruotsalaisten talletustodistusten (SDR, Swedish Depositary Receipt) kautta marraskuusta 2022 lähtien, ja SEB on toiminut SDR:ien liikkeeseenlaskijana sekä markkinatakaajana ja likviditeetin tarjoajana.

Vuonna 2025 tapahtunut Euroclear Swedenin linjausmuutos teki Sammolle mahdolliseksi tavoitella A-osakkeen suoraa listausta Nasdaq Tukholmaan aiemman SDR-järjestelyn ylläpitämisen sijaan. Nasdaq Tukholma hyväksyi Sammon hakemuksen SDR:ien poistamiseksi listalta ja sen A-osakkeen listaamiseksi tammikuun lopussa.

Käytännössä SDR-omistajien ei tarvitse tehdä mitään. Muunnos toteutettiin automaattisesti kaikille SDR-haltijoille.

Mitä muunnos tarkoittaa käytännössä?

Sampon A-osakkeet toimitetaan automaattisesti samalle arvo-osuustilille, jolla SDR-todistukset ovat täsmäytyspäivänä. Jokaista SDR-todistusta vastaa yksi Sampon A-osake.

Muunnoksen jälkeen sijoittaja omistaa Sampon A-osakkeita suoraan. Osakkeilla voi käydä kauppaa Nasdaq Tukholmassa samalla tavoin kuin SDR-todistuksilla aiemmin.

Merkittävä ero nykytilanteeseen on se, että A-osakkeiden suorat omistajat saavat täydet taloudelliset oikeudet ja äänioikeudet ilman välittäjää. Nykyisessä SDR-mallissa SEB on toiminut välikätenä näiden oikeuksien käyttämisessä.

Sampo, Euroclear Sweden ja SEB eivät veloita muunnoksesta mitään. On kuitenkin mahdollista, että sijoittajan oma säilytysyhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii palkkion oman hinnastonsa mukaisesti. Sampo suosittelee varmistamaan mahdolliset kulut suoraan omalta palveluntarjoajalta.

SDR-todistusten muuntaminen Sampon A-osakkeiksi ei aiheuta Ruotsin verotuksessa välittömiä veroseuraamuksia SDR-haltijoille.

Myöskään osinkojen lähdeverotus ei muutu nykyisestä. Osakkeiden omistaminen suoraan vastaa verotuksellisesti SDR-todistusten omistamista.

Päätös saattaa laajentaa Sammon omistajapohjaa

Suora listaus luo Sampolle yhtenäisen pohjoismaisen pörssiläsnäolon Nasdaq Helsingin, Nasdaq Kööpenhaminan ja Nasdaq Tukholman välille.

Muutos tarjoaa etuja sekä yhtiölle että osakkeenomistajille.

Yksi konkreettinen parannus on esimerkiksi pienempi hinnanmuutosväli Nasdaq Tukholmassa verrattuna SDR:iin sovellettavaan.

Pienempi hinnanmuutosväli Nasdaq Tukholmassa tarkoittaa, että osto- ja myyntitarjousten välinen ero (spread) voi kaventua. Tämä parantaa likviditeettiä ja voi alentaa kaupankäyntikustannuksia erityisesti aktiivisille sijoittajille.

Suora listaus kolmessa pohjoismaisessa pörssissä voi laajentaa sijoittajapohjaa, kun ruotsalaiset sijoittajat voivat omistaa osakkeita suoraan ilman SDR-välittäjärakennetta. Tämä voi lisätä kaupankäyntivolyymia Tukholmassa, koska suora osakeomistus on institutionaalisille sijoittajille usein yksinkertaisempi ja tutumpi rakenne kuin talletustodistus.

Yleisesti ottaen tällainen rakenteellinen muutos ei itsessään vaikuta osakkeen fundamentteihin, mutta parempi likviditeetti ja laajempi sijoittajapohja voivat pitkällä aikavälillä tukea arvostusta.

Välittäjärakenteen poistuminen voi myös houkutella sellaisia institutionaalisia sijoittajia, jotka ovat vältelleet SDR-muotoista omistusta esimerkiksi hallinnollisista syistä.