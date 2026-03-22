Minne osakemarkkinat ovat menossa?

Presidentti Donald Trump ja hänen sotaministerinsä Pete Hegseth ilmoittivat sodan aloittamisesta Irania vastaan, ja kertoivat sen kestävän hyvin lyhyen ajan. Tarkkaa aikaa sodalle ei annettu, mutta markkinat ymmärsivät sodan pituuden olevan päiviä tai enintään muutamia viikkoja.

Nyt markkinoiden uusimmat arviot uskovat sodan kestävän pahimmillaan muutamia kuukausia.

Sotien aloittaminen vanhan uskomuksen mukaan onnistuu nopeasti, mutta niiden lopettaminen on usein kestänyt paljon oletettua kauemmin. Pääomamarkkinat ovat nyt hermostuneet erityisesti Hormuzin salmen sulusta, jonka vuoksi noin viidennestä maailman raakaöljystä ei pystytä kuljettamaan Persianlahdelta markkinoille.

Raakaöljyn Brent-hinta on noussut vuoden alusta 55 prosenttia ja eurooppalaisen maakaasun hinta noin 40 prosenttia.

USA:ssa kuluttajat ovat ärtyneet bensiinin hinnan noususta. Esimerkiksi USA:n viikkohinta on noussut lähes viiteen dollariin gallonalta, jolloin litrahinta on noin 1,5 dollaria. Yhdysvaltojen bensiinin hinta on nyt kalleimmalla tasolla vuoden 2000 alusta, jos vuoden 2022 energiakriisiä ei huomioida.

Kuluneella viikolla Yhdysvaltojen korkomarkkina lähti hinnoittelemaan mahdollista korkeampaa inflaatiota, mikä aiheutuu polttoaineiden ja muiden hyödykkeiden hintojen noususta.

Vanhemmilla amerikkalaisilla autoilijoilla on vielä muistissa, mitä tapahtui markkinoilla vuosina 1970-luvulla kahden energiakriisin aikana. Persian shaahin vaihtuminen pappisvaltaan Iranissa johti pitkään stagflaatioon USA:n taloudessa.

Perjantaina USA:n korot nousivat voimakkaasti, sillä kahden vuoden korko nousi 3,88 prosenttiin, 10 vuoden valtion lainan korko nousi 4,39 prosenttiin. Kolmenkymmenen vuoden asuntolainan korko oli perjantaina 6,22 prosenttia, kun vuoden 2022 kesällä sen pohja löytyi 2,65 prosentin tasolta.

Markkina on alkanut hinnoitella stagflaation mahdollisuutta, jos Lähi-idän sota jatkuu vielä kuukausia.

S&P 500-indeksi on laskenut vuoden alusta tarkasteltuna viisi prosenttia ja tammikuun 27.1. huipusta on laskua kertynyt 6,8 prosenttia. Teknopörssi Nasdaq on laskenut vuoden alusta 6,9 prosenttia ja tammikuun huipusta 9,6 prosenttia. Nämä luvut ovat vielä normaalin pörssirekyylin suuruisia.

Markkinat eivät ole ainakaan vielä valmistautuneet korkojen lisänousuun ja pörssiyhtiöiden tulosennusteiden mahdolliseen laskuun. Tilanne on siis vielä auki, minne osakekurssit ovat menossa.