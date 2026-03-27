Australialainen investointipankki Macquarie arvioi, että jos Hormuzinsalmi pysyy kiinni kesäkuuhun asti, raakaöljyn hinta voi rikkoa kaikki ennätykset.

Nyt tuli synkkä ennuste: Öljyn hinta voi kivuta 200 dollariin

Öljymarkkinoilla ei ole enää totuttu rauhaan. Macquarie Groupin analyytikot varoittivat tällä viikolla, että Yhdysvaltain ja Iranin sodan pitkittyessä kesäkuuhun saakka Brent-laadun raakaöljyn hinta voisi nousta 200 dollariin barrelilta. Niin korkeaa hintaa maailmantalous ei ole koskaan nähnyt.

Pankki antoi noin 40 prosentin todennäköisyyden tälle pitkittyneen konfliktin skenaariolle. Todennäköisemmäksi se arvioi kuitenkin sodan päättymisen maaliskuun loppuun mennessä, jolle se antoi 60 prosentin todennäköisyyden.

Konflikti syttyi helmikuun 28. päivänä. Jo sen puhjettua Kansainvälinen energiajärjestö IEA kutsui tilannetta maailmanhistorian vakavimmaksi uhaksi globaalille energiaturvallisuudelle.

Iran on sulkenut käytännössä kokonaan Hormuzinsalmen, jonka kautta kulki ennen sotaa noin viidennes maailman öljyvirroista. IEA:n mukaan öljyn ja öljytuotteiden läpikulku on romahtanut alle kymmeneen prosenttiin sotaa edeltäneestä tasosta.

Brent-raakaöljyn hinta on noussut maaliskuussa noin 45 prosenttia. Dieselin ja lentopetrolin kaltaiset jalosteet ovat kallistuneet vieläkin jyrkemmin.

Presidentti Donald Trump lykäsi viikolla Iranin energiainfrastruktuuriin kohdistuvien iskujen määräaikaa 6. huhtikuuta asti. Iran puolestaan ilmoitti valtion uutistoimisto Tasnimin kautta hylänneensä Yhdysvaltain 15-kohdan rauhanesityksen ja tarjonneensa omia ehtojaan, joihin kuuluu Teheranin arvovallan tunnustaminen Hormuzinsalmella.

Öljy- ja kaasuanalyytikko Carl Larry Enveruksesta tiivistää markkinatunnelman osuvasti: markkinat alkavat ymmärtää, ettei konfliktilla ole varmaa loppupistettä.

Wall Street korottaa ennusteitaan

Rauhanneuvottelujen jumiutuminen näkyy suoraan pankkien analyysipöydillä. Goldman Sachs nosti Brent-ennustettaan 77 dollarista 85 dollariin barrelilta ja arvioi hinnan olevan maaliskuussa ja huhtikuussa keskimäärin 110 dollaria.

J.P. Morgan ennustaa Brentin nousevan toisella vuosineljänneksellä 100 dollariin ennen laskua 80 dollariin vuoden lopussa. Barclays korotti ennusteensa 65 dollarista 85 dollariin ja varoittaa hinnan voivan kiivetä 100 dollariin, mikäli Hormuzinsalmen tukkeutuminen jatkuu neljästä kuuteen viikkoa.

Morgan Stanley nosti öljyn vuoden 2027 Brent-ennustettaan 80 dollariin vedoten geopoliittisen riskin pysyvään uudelleenhinnoitteluun. Kyse ei siis ole pelkästään lyhyen aikavälin reaktiosta, sillä pankit näkevät tilanteen muuttaneen öljymarkkinoiden perushinnoittelua rakenteellisesti.

Macquairen energiastrategisti Vikas Dwivedi kuvaili Hormuzinsalmen sulkemisen aiheuttavan ”dominoefektin”, joka voi viedä raakaöljyn 150 dollariin tai sen yli. Wood Mackenzien analyytikot ja Rapidan Energyn toimitusjohtaja Scott Modell ovat yhtyneet näkemykseen. Heidän mukaansa 200 dollaria ei ole enää suljettu vaihtoehto.

Yhdysvaltain energiatietovirasto EIA nosti vuoden 2026 Brent-ennustettaan 58 dollarista 79 dollariin ja odottaa hinnan olevan toisella vuosineljänneksellä keskimäärin noin 91 dollaria.

Shokki siirtyy talouteen

Vaikutukset näkyvät jo kuluttajien arjessa. Yhdysvaltain bensiinin kansallinen keskihinta on noussut lähes neljään dollariin gallonalta, mikä merkitsee 34 prosentin nousua sodan alkamisesta.

Diesel on kallistunut 42 prosenttia 5,35 dollariin gallonalta. Luvut ovat autoliitto AAA:n tuoreesta tilastosta.

Macquarie muistuttaa, ettei edes Yhdysvallat ole immuuni pitkäaikaisen öljyshokin vaikutuksille. Pankki vetää rinnastuksen vuosien 1990–1991 Persianlahden sotaan ja varoittaa, että korkeat öljynhinnat voivat yhdessä rahoitusmarkkinoiden jo olemassa olevien heikkouksien kanssa laukaista taantuman.

Trump kertoi kabinettikokouksessaan, että Iran on päästänyt kymmenen öljytankkeria salmen läpi hyvän tahdon eleenä. Valtiovarainministeri Scott Bessent ilmoitti lisäksi meriliikennettä tukevan vakuutusohjelman käynnistyvän pian.

Signaalit ovat ristiriitaisia. Huhtikuun kuudetta päivää odotetaan nyt hengitystä pidätellen.