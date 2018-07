Millaista osinkotuottoa Helsingin pörssin osakkeet tarjoavat keskimäärin?

Pörssiyhtiöiden maksamat osingot ovat nousseet finanssikriisiä edeltävälle tasolle, kertoo Keskuskauppakamari.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden keväällä 2018 päättämät tänä vuonna maksettavat osingot ovat yhteensä 9,5 miljardia euroa, jossa on 22 prosenttia nousua kahden vuoden takaiseen verrattuna.

Keskuskauppakamarin mukaan kymmenen vuoden takainen finanssikriisi aiheutti pitkällisen notkahduksen maksettuihin osinkoihin, ja vasta nyt osinkojen määrä saavuttaa finanssikriisiä edeltävän tason.

Yhtiökohtaiset erot ovat suuret, sillä 25 pörssiyhtiötä eli joka viides ei maksa osinkoa lainkaan.

Yhtiökohtainen maksetun osingon määrä vaihtelee 125 000 ja 1,441 miljardin euron välillä. 5 suurta yhtiötä eli 4 prosenttia yhtiöistä maksaa yli puolet koko osinkosummasta, kun taas pienet pörssiyhtiöt maksavat 1,3 prosenttia kaikista osingoista, vaikka pörssiyhtiöistämme lähes puolet on pieniä.

“Julkisessa keskustelussa pörssiyhtiöt niputetaan yhdeksi ryhmäksi. Todellisuus on jotakin ihan muuta. Kansainvälisen tason suuryrityksiä on kourallinen, mistä kertoo se, että viisi yhtiötä maksavat yli puolet osingoista ja suuret pörssiyhtiöt yli 90 prosenttia”, lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarista sanoo.

Pörssiyhtiöiden osinkotuotto vuonna 2018 on keskimäärin 4,3 prosenttia, jossa on 0,1 prosenttiyksikköä nousua verrattuna vuoteen 2016. Sen sijaan osinkojen rahamäärä on noussut.

Kotimaisten yhtiöiden osinkotuotto on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi amerikkalaisten pörssiyhtiöiden. S&P 500 -indeksin keskimääräinen osinkotuotto oli viime vuonna 1,84 prosenttia. Yhdysvalloissa voitonjaossa käytetään enemmän omien osakkeiden ostoja kuin Suomessa.