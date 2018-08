Joukko pienomistajia vaatii Afarakin hallituksen erottamista

Kaivoskonsernin omistajien välillä on syviä erimielisyyksiä.

Afarak Group vastaanotti eilen osakkeenomistajaryhmältä, jolla on 11,09 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Pienomistajien ryhmään kuuluvat muun muassa liikemies Kyösti Kakkonen ja Afarakin perustaja Markku Kankaala.

Vaatimuksen taustalla olevilla pienomistajilla, joilla on vaatimuksen tekohetkellä yhteensä yli kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista, vaativat osakeyhtiölain mukaisesti, että Afarakin hallitus kutsuu viipymättä koolle Afarakin ylimääräisen yhtiökokouksen.

Pienomistajat vaativat Afarakin hallituksen erottamista yhtiökokouksessa. Lisäksi yhtiön tulee valita uusi hallitus, joka on riippumaton pääomistajasta, kroatialaisesta Danko Koncarista ja hänen määräysvallastaan. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi esitetään myöhemmin, kun se on käytettävissä ja ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Finanssivalvonta velvoitti keväällä Končarin lunastamaan Afarakin osakkeet. Päätös ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen.

Afarak Groupin hallitus käsittelee vastaanotetun pyynnön osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Kokouskutsu on julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Afarak Group on saanut ilmoitukset, että osakkeenomistajat Atkey Ltd ja LNS Ltd (aikaisemmalta nimeltään Kermas Resources Ltd), joilla on yhteensä yli 56 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet vastustavansa edellä mainittuja esityksiä. LNS eli entinen Kermas on Danko Končarin omistama sijoitusyhtiö.

Helsingin Sanomat kertoi viime syyskuussa, että KRP tutkii epäiltyä törkeää sisäpiirintiedon väärinkäyttöä pörssiyhtiö Afarak Groupin osakkeilla.

Yle puolestaan kertoi, että KRP on tutkinut Danko Končariin liittyvää rikosepäilyä myös aiemmin. Joulukuussa 2016 Helsingin syyttäjänvirasto teki syyttämättäjättämispäätöksen tapauksessa, jossa Končaria epäiltiin arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedotusrikoksesta.

Afarak Groupin on entiseltä nimeltään Ruukki Group, ja osake noteerataan Helsingin ja Lontoon pörsseissä. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Mineraaliliiketoiminnot sijaitsevat Maltalla, Turkissa, Etelä-Afrikassa ja Saksassa.

Yhtiön osake on listattu Helsingin ja Lontoon pörsseissä.