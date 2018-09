Piensijoittajien elokuu: Hurraa-huutoja sijoitussäästötilistä

Suomalaiset piensijoittajat vähensivät osakeriskiään elokuussa maltillisesti. Halu keventää omistuksia kohdistui erityisesti Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin.

Sen sijaan ulkomaisia osakkeita lisättiin kannabisosakkeiden kolmikon noustessa kansainvälisen osakekaupan vaihdetuimpien listan kärkeen.

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea ja Pohjola) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto laski elokuussa 12,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto putosi 2,7 prosenttia vuodentakaisesta elokuusta. Online-välittäjien kauppamäärät kutistuivat edelliskuusta euroissa mitattuna 6,3 prosenttia. Koko pörssin osalta kauppamäärät hiipuivat euroissa 14,8 prosenttia.

Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät laskivat 12,9 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja toteutettiin 18,6 prosenttia viime vuoden elokuuta vähemmän. Koko pörssin kappalemääräinen kauppamäärä kutistui viime kuusta 16,3 prosenttia. Yksityissijoittajilla kappalemääräisen kaupankäyntitahdin osalta koettiin hiipumista heinäkuusta 1,2 prosenttia.

Sijoitussäästötili on erinomainen uutinen

Maan hallituksen tuore päätös esittää sijoitussäästötiliä on erinomainen uutinen suomalaisille piensijoittajille. Useat lähihistorian poliittiset päätökset ovat kuormittaneet varsinkin kotimaisen piensijoittajan verotaakkaa pääomatuloverotukseen tehdyin muutoksin. Myös pörssiosinkojen veronalaista osuutta on nostettu ja osinkotuloihin on luotu progressio. Lisäksi progressiotakin on jo ehditty kiristää lyhyen ajan sisällä.

Sijoitussäästötilin henki on se, että vihdoin päättäjät ovat ymmärtämässä kotimaisen ruohonjuuritason omistajuuden suuren merkityksen. Uskon sijoitussäästötilin kiinnostavan laaja-alaisesti sekä nykyisiä osakesäästäjiä että kokonaan uutta sijoittajasukupolvea, vaikkakin soraääniä on kuultu 50 000 euron rajasta.

Nordnet on eturintamassa tukemassa sijoitussäästötiliä.

Syksyn selkeä ostosuosikki on vielä haussa

Päättyneen elokuun aikana suomalaiset piensijoittajat toimivat ostorintamalla varovaisin askelin. Kuukautta voi kuvailla melko tylsäksi. Yksikään Helsingin pörssin yhtiö ei herättänyt mittavaa innostusta, minkä vuoksi ostetuimpien listan kärkikymmenikköön nousi iso joukko kooltaan pienempiä yhtiöitä.

Julkisen ostotarjouksen kohteeksi päätynyt Technopolis oli ylivoimaisesti nettomyydyin osake piensijoittajien kotiuttaessa siitä tuottojaan. Tämän perusteella vain harva näyttää odottavan varteenotettavaa kilpailevaa ostotarjousta. Huomionarvoisesti myös käytännössä koko alkuvuoden ajan netto-ostetuimpien osakkeiden listan kärkisijoiilla viihtynyt Orion päätyi molempien osakesarjojensa yhteisvoimin suomalaisten piensijoittajien nettomyyntilistan kärjen tuntumaan elokuussa. Epäilemättä myyntihalukkuus juontaa juurensa Orionin vahvaan kurssikehitykseen loppukesän aikana. Tältäkin osin moni on päässyt nauttimaan suotuisasta tuottokehityksestä.

Kannabisosakkeet nousivat ostolistan kärkeen

Kaikkiaan Nordnetin suomalaisasiakkaat kevensivät elokuussa osakepainoa Helsingin pörssissä reilulla kymmenellä miljoonalla eurolla nettomääräisesti. Sen sijaan ulkomaisia osakkeita lisättiin merkittävässä määrin. Kolmen vaihdetuimman ulkomaisen osakkeen kärjen muodostivat pohjoisamerikkalaiset kannabisosakkeet Aurora Cannabis, Canopy Growth ja Aphria, joissa suomalaisomistus kasvoi yhä. Elokuun aikana Nordnetin suomalaisasiakkaiden kaikesta ulkomaalaisosakkeiden kaupankäynnistä kannabisosakkeet muodostivat tilien lukumäärällä mitattuna jo noin 20 prosenttia.

Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – elokuu 2018*

Ostetuimmat osakkeet Myydyimmät osakkeet Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR) Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR) Outokumpu 12 712 641 Technopolis -25 632 477 Ramirent 12 682 816 Orion B -14 925 584 Metsä Board B 6 125 059 Valmet -10 870 026 Huhtamäki 5 396 804 Caverion -5 927 315 SSAB B 4 562 206 Kone -4 410 295 Finnair 2 406 229 Nokian Renkaat -4 395 556 Cramo 2 031 320 Outotec -2 998 543 Stora Enso R 1 959 576 Wärtsilä -2 379 503 Tikkurila 1 641 582 Orion A -1 816 659 Verkkokauppa.com 1 409 975 Sanoma -1 550 659

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3.2014 lähtien

