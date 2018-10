Analyytikko: Outokumpu hinnoiteltu jo liian matalaksi

Teräsyhtiön osakekurssi on vajonnut vuoden aikana jo yli 54 prosenttia.

Outokummun kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti oli tuloskehityksen osalta positiivinen yllätys. Yhtiön oikaistu liikevoitto ylsi heinä-syyskuussa 75 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusennuste oli ollut 58 miljoonaa. Osakekohtainen tuloskin nousi 0,07 euroon vertailukauden negatiivisesta 0,06 eurosta.

Outokummun mukaan raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot olivat 3 miljoonaa euroa verrattuna 41 miljoonan euron tappioon vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Tulosta tukivat myös Ferrochromen ja Long Productsin parantuneet kannattavuudet.

Europen vahvempi tuotevalikoima sekä kustannustehokkuuden paraneminen kaikilla liiketoiminta-alueilla tukivat kannattavuutta, kun taas perushintojen lasku Euroopassa, tuotannon tarveaineiden kohonneet kustannukset sekä maantierahtikustannusten kasvu Yhdysvalloissa heikensivät tulosta.

”Pystyimme vahvistamaan asemaamme markkinajohtajana kolmannen neljänneksen haasteellisessa toimintaympäristössä. Tuloksemme oli vakaa oikaistun käyttökatteen ollessa 128 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain terästulleista, kasvaneesta teräksen tuonnista Eurooppaan ja ennätysalhaisista hinnoista huolimatta Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla paremman tuotevalikoiman ansiosta”, totesi tulosraportissa Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan.

Baanin mukaan Long Products -liiketoiminta-alueen vahva tuloskehitys jatkui tehokkuutta ja tuotantoa parantavien toimenpiteiden siivittämänä. Amerikassa perushintojen nousu on toteutunut odotetulla tavalla, mutta kohonneet tuotannon tarveaineiden ja rahdin kustannukset sekä jakelijoiden varastojen purkaminen rasittivat liiketoiminta-alueen kannattavuutta.

Ruostumattoman teräksen markkinoiden yleisen epävarmuuden odotetaan jatkuvan edelleen, Baan arvioi. Euroopan unionin ehdollisten suojaustoimien arvioidaan muuttuvan pysyviksi muutaman kuukauden sisällä, mutta niiden todellinen vaikutus Eurooppaan suuntautuvan tuonnin tasapainottamiseksi alkanee näkyä vasta ensi vuoden aikana.

”Vahvan asiakaskeskeisyyden sekä parantuneen toimintavarmuuden ja tehokkuuden ansiosta tuloskehityksemme on oikealla radalla pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämänhetkisestä markkinoiden epävarmuudesta huolimatta ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät, ja markkinajohtajana aiomme hyödyntää merkittävän osan tästä kasvusta”, Baan totesi.

Yhtiön ohjeistus viimeiselle vuosineljännekselle oli kuitenkin sekä konsensuksen että Inderesin odotuksiin nähden pienoinen pettymys, toteaa Inderesin analyytikko Petri Gostowski.

Outokumpu arvioi neljännen neljänneksen noudattavan tyypillistä kaavaa, jossa markkinat hidastuvat kausiluonteisesti ja Europe-liiketoiminta-alueella suoritetaan vuosittaisia kunnossapitotoimia. Ruostumattoman teräksen toimitusten Europe-liiketoiminta-alueella odotetaan pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla, kun taas Americas-liiketoiminta-alueella toimitusten odotetaan laskevan.

Ferrokromin sopimushinta laski 0,14 Yhdysvaltain dollaria naulalta, mikä vaikuttaa negatiivisesti Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tulokseen. Ruostumattoman teräksen toimintojen osalta raaka-aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden odotetaan olevan huomattavat.

Outokumpu odottaa neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä, eli 82 miljoonassa eurossa.

Osakekurssin raju lasku näkyy teräsyhtiön osakkeen arvostuskertoimissa.

”Ennustelaskujen jälkeenkin Outokummun arvostus on mielestämme painunut jo liian matalaksi, kun kuluvan vuoden P/E-kerroin on 13x ja vastaava EV/EBITDA-kerroin on 5,4x. Vastaavat kertoimet ensi vuodelle ovat 8x ja 4,8x. Tasepohjainen P/B-kerroin taas on matala 0,56x”, Gostowski toteaa.

Analyytikon mukaan tällä tasolla yhtiötä on hinnoiteltu viimeksi vuosina 2013 ja 2015, jolloin yhtiö oli huomattavasti heikommassa tuloskunnossa ja merkittävästi velkaisempi ja siten riskisempi. Nykyisellä kurssitasolla myös osinkotuotot nousevat korkeiksi.

”Ennustamamme osinkotuotto on tältä vuodelta lähes 7 %, joka sekin tukee tuotto-odotusta. Suhteellisesti Outokumpu arvostetaan linjaan verrokkiryhmän kanssa, jonka arvostuskertoimet ovat laskeneet merkittävästi viime aikoina. Parhaiden verrokkien Aperamin ja Acerinoxin arvostuskertoimet puoltavat nekin kuitenkin osakkeen maltillista nousuvaraa.”

Inderesin suositus Outokummun osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 4,3 euroa.