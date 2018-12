Soininvaara: Pääomaköyhä Suomi mädättää rahaa pankkitileillä

Ruotsissa omistajuutta ja yritysvarallisuutta pidetään vahvuustekijänä, vaikka omaisuus on epätasaisesti jakautunut, muistuttaa ex-kansanedustaja ja tietokirjailija Osmo Soininvaara.

Suomesta puuttuu kotimaista omistusta, koska meillä ei ole riittävästi menestyneitä yrittäjiä, Soininvaara kirjoittaa blogissaan. Hänen mukaansa pääomatuloja yrityksemme synnyttävät siinä missä muuallakin, mutta tulot menevät ulkomaisille omistajille.

”Tämä pitää tuloerot Suomessa pieninä, mutta ei se silti mikään riemun aihe ole”, Soininvaara toteaa blogissaan.

Ruotsissa on vihreiden ex-kansanedustajan mukaan hyvin myönteinen suhtautuminen kotimaisiin omistajiin ja kasvavaan yritysvarallisuuteen. Perintövero on naapurimaassa poistettu suurista yritysomaisuuksista kokonaan ja kiristetty sitä tavallisten kansalaistenperintöjen osalta. Käytännössä tämä on Soininvaaran mukaan toteutettu niin, että perintöveroa ei ole, mutta jos perityn omaisuuden myy, myyntitulo on kokonaan verotettavaa myyntivoittoa.

Lahja- ja perintöverosta luovuttiin Ruotsissa jo vuonna 2004. Suomessa perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin veroasteikkojen kaikissa portaissa vuoden 2017 alussa. Lahjaverotuksessa ylin veroprosentti laski ensimmäisessä veroluokassa 20 prosentista 17 prosenttiin ja perintöverotuksessa 19 prosenttiin.

Lahjaverotuksen ja perintöverotuksen toisessa veroluokassa ylin veroprosentti laski 36 prosentista 33 prosenttiin.

Suomessa perintövero kohdistuu kaikkiin perintöihin. Ruotsin malli on taannut Soininvaaran mukaan pääomien kertymisen.

”Näin yritysvarallisuus kasvaa sukupolvesta toiseen. Jos suvun musta lammas päättää panna osuutensa lihoiksi, hän joutuu maksamaan veroja ja paljon.”

Ruotsin mallissa omaisuus on kyllä huomattavan epätasaisesti jakautunut, mutta se ei tunnu ruotsalaisia häiritsevän, Soininvaara muistuttaa.

”Kotimaista yritysvarallisuutta pidetään talouden vahvuustekijänä, jota kukaan ei halua heikentää. Toisaalta ruotsalainen pääoma on varsin isänmaallista. Sen on viisasta ollakin, koska sen etuoikeudet on poliittisesti päätetty ja yhdellä nuijankopautuksella ne voidaan myös lakkauttaa.”

Ex-kansanedustajan mielestä jotenkin kotimaista omistusta pitäisi meilläkin vahvistaa. Ruotsalainen ratkaisu näyttää hänen mukaansa toimivan – se on ainakin köyhän kannalta parempi kuin suomalainen pääomaköyhyyden tie. Toisaalta Soininvaara myöntää, etteivät suuret omaisuuserot toisaalta tunnu hyvältä.

Soininvaara ottaa kantaa myös suomalaisten suuriin käteisvaroihin.

”Jotenkin pitäisi motivoida tavallisia kansalaisia investoimaan kotimaisiin yrityksiin sen sijaan, että mädättävät rahaa korottomilla pankkitileillä. En oikein tunne, miten erilaiset osakerahastot toimivat, mutta ne näyttävät ulosmittaavan merkittävän osan tuotosta suurtenhallinnollisten kulujen kautta pankeille.”