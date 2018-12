9 syytä ostaa Facebookin osaketta

Facebookin osake on jo houkuttelevasti hinnoiteltu.

Osta osakkeita silloin kun verta on kaduilla. Iskun paikka on silloin kun suurin osa ihmisistä on liian pelokkaita tekemään mitään.



Mihin neuvo oikeastaan perustuu. Ehkäpä siihen, että huonot ajat eivät jatku ikuisesti ja jossain vaiheessa tulee käänne. Haaste onkin sitten siinä, että peliliikkeen tekeminen käänteen tapahtumisen varmistettua on auttamatta liian myöhässä, koska siinä vaiheessa osakekurssit ovat jo korjanneet ylöspäin.

Mitä pelokkaampia markkinat ovat, sen helpompaa sieltä on löytää hyviä oston paikkoja. Tässä 9 syytä siihen miksi Facebookin osakkeessa on nähtävissä oston paikka.

1. Facebookin osakekurssi on laskenut viimeisen puolen vuoden aikana 38 prosenttia

Kurssilasku tarkoittaa sitä, että samaa tavaraa saa entistä edullisempaan hintaan. Yksi tapa tarkastella asiaa on lähteä siitä oletuksesta, että markkinat pääsääntöisesti hinnoittelevat osakkeet oikein. Ja sitten miettiä onko Facebookin liiketoimintaympäristössä tosiaan viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut niin suuri negatiivinen muutos, että 38 prosentin kurssilasku olisi perusteltu.

Toinen tapa arvioida arvostustasoja on suhteuttaa osakkeen hintaa tulokseen P/E-luvun kautta. Facebookin eteenpäin katsova P/E on jo alle 17, vaikka yritys kasvaa 33 prosentin vuosivauhtia.

2. Facebookin kasvu ei ole vielä pysähtynyt

Facebookin liikevaihdon kasvu on ollut suhteellisen tasaista jo pitkän aikaa, eikä toteutuneessa liikevaihdossa ole nähtävissä mitään totaalista kasvun tyrehtymistä yrityksen kohtaamista skandaaleista huolimatta.

Kasvupanostuksista johtuen tuloskasvu ei ole ollut yhtä tasaista, mutta kuitenkin selkeää.

3. Facebookilla on 41 miljardia dollaria käteistä

Mitään varsinaista konkurssiriskiä ei siis ole näköpiirissä ja toisaalta käteinen mahdollistaa vaikkapa yritysostot.

4. Facebook tekee voimakkaasta kasvustaan huolimatta paljon rahaa

Facebook tuottaa vapaata kassavirtaa noin 4 miljardia dollaria kvartaalissa.

5. Skandaalien aiheuttamaa käyttäjien massapakoa ei ole nähtävissä

Kun Facebookin kuukausittaisia käyttäjiä on jo 2,3 miljardia, niin on selvää, että käyttäjämäärien kasvuvara on rajattu. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa käyttäjämäärä kasvu on jo pysähtynyt.

Dataskandaalit, negatiiviset uutiset ja yksittäiset tilien sulkemiset voivat antaa tunteen siitä, että Facebookin käyttö on menneen talven lumia. Facebook-tilien lopetuksia koskevista uutisista huolimatta, ei yllä olevasta kuvaajasta kuitenkaan ole mitään merkittävää käyttäjien massapakoa havaittavissa.

6. Facebookin massiivinen verkostovaikutus on siirrettävissä uusiin tuotteisiin

Facebookin selkeä vahvuus on, että se pystyy massiivisen verkostonsa kautta tuomaan uusia tuotteita markkinoille tehokkaasti. Tähän on kilpailijoiden vaikea vastata.

Instagram Stories on tästä oiva esimerkki. Ronskisti ominaisuuksia kopioimalla ja olemassa olevaa käyttäjäverkostoaan hyödyntämällä Facebook on pystynyt nopeasti tekemään Instagram Stories -palvelusta Snapchatia suuremman sosiaalisen median kanavan.

Instagram Stories ei ole mikään yksittäinen esimerkki. Facebook Watch -suoratoistopalvelu julkaistiin elokuussa 2017 ja se on jo kerännyt 400 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Palvelun idea ei ole pelkkä videoiden katselu vaan tuoda videoiden ympärille sisällöntuottajien ja katsojien välistä keskustelua.

Facebook ei tuota videosisältöä suoraan itse, vaan Watchin sisältämä oma tuotanto tehdään yhteistyössä, Facebook saa mainostuloista 45 prosenttia ja sisällön tuottanut kumppani 55 prosenttia. Facebook Watch sisältää sekä lyhyitä, että pitkiä videoita ja se tarjoaa personoituja katselusuosituksia.

7) Facebook on kasvattanut omien osakkeidensa takaisinostoja

Yritys voi jakaa tulostaan omistajille kahta kautta. Se voi maksaa omistajilleen osinkoa tai sitten se voi ostaa omia osakkeitaan markkinoilta ja mitätöidä ne. Kun osakkeiden lukumäärä laskee, vastaa yksi osake entistä suurempaa omistusosuutta yrityksestä.

Yrityksen johdolla ajatellaan olevan markkinoita parempi tietämys tulevista kassavirroista ja siten osakkeen oikeasta hinnasta. Facebookin osakkeiden takaisinostojen kasvattaminen 15 miljardiin dollariin kertoo todennäköisesti siitä, että yrityksen johto uskoo osakkeiden olevan aliarvostettuja.

8) Markkinointi ei ole kaikista syklisin toimiala

Laskukauden koittaessa kaikki liiketoiminta kärsii ja kaikki osakkeet laskevat. Sykliset toimialat kärsivät kuitenkin defensiivisiä toimia-aloja enemmän suhdanteiden kääntymisestä. Koska Facebook on kasvuosake, tulee monelle mieleen, että se on myös syklinen osake.

Markkinoinnin oppikirjoista voidaan kuitenkin oppia, että markkinointikustannuksista säästäminen taantumaolosuhteista ei ole suositeltavaa. Laskusuhdanne saa ihmiset miettimään ostokäyttäytymistään uudestaan ja heistä tulee entistä hintatietoisempia. Markkinointibudjetista leikkaaminen tällaisessa tilanteessa voi johtaa markkinaosuuden menettämiseen ja se markkinaosuus on sitten astetta vaikeampi voittaa takaisin noususuhdanteen aikana. Vaikka taantumassa ei kannata investoida uusiin koneisiin, niin markkinointiin kannattaa edelleen panostaa.

Jos markkinoinnista halutaan säästää, niin yksi tapa on miettiä käyttämänsä kanavat uudestaan. Facebook on hinta laatusuhteeltaan huippuluokkaa. Jos tarkoituksena on säästää rahaa voi sen tehdä myös siirtämällä budjettia televisiosta internettiin.

Nämä ovat tietenkin pelkkää teoriaa. Käytännönläheisen kuvan voi saada katsomalla, miten Suomenkin bruttokansantuotteen kahdeksan prosentin laskuun saanut vuoden 2008 globaali finanssikriisi vaikutti internetin mainosmarkkinoihin. Ei juuri mitenkään.

9) Ostot voi hajauttaa ajallisesti

Sijoittaminen Facebookin osakkeisiin ei ole mikään riskitön toimenpide. Takana on poikkeuksellisen pitkä kasvun aika. Nollakorkojen ja kvantitatiivisen elvytyksen aikana osakkeet ovat olleet poikkeuksellisen houkutteleva sijoituskohde. Kun korot nousevat ja kvantitatiivinen elvytys loppuu, tulee osakemarkkinoilta poistumaan sitä rahaa, jota sinne parempien vaihtoehtojen puutteessa laitettiin.

Globaali velan määrä on huipussaan, Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota, vahvistunut dollari ja Trumpin hallinnon ongelmat voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti osakemarkkinoihin.

Facebook sisältää myös merkittävän kokoisen osittain jo realisoituneenkin poliittisen riskin. Cambridge Analytican skandaali on johtanut oikeudenkäynteihin ja kongressikuulusteluihin. Lisääntyvä sääntely voi koitua Facebookille kalliiksi. Facebookin tavoite on tänä vuonna ollut palkata 10 000 ihmistä lisää kyberturvallisuuden lisäämiseksi. Facebook on myös kertonut marginaaliensa laskevan tulevaisuudessa.

Vaikka Facebook näyttää pitkässä juoksussa hyvältä sijoitukselta voivat edellä mainitut riskitekijät johtaa tilanteeseen, jossa Facebookin osaketta saa tulevaisuudessa entistäkin halvemmalla. Toisaalta näiden riskien voidaan nähdä jo sisältyvän nykyiseen alhaiseen osakekurssiin. Osakekurssien tulevaisuutta ei voi tietää ja yksi tapa kiertää tämä ongelma on ostojen ajallinen hajauttaminen.

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa Facebookin osakkeita.