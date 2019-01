10 säästövinkkiä vuodelle 2019

Haluatko säästää tänä vuonna enemmän? Poimi 10 säästövinkkiä tulevalle vuodelle.

Kolmannes amerikkalaisista, jotka tekivät vuoden 2019 taloudellisia uudenvuodenlupauksia, 48 prosenttia aikovat säästää enemmän Fidelity Investmentsin teettämän tutkimuksen mukaan. Tutkimukseen vastanneista 29 % aikovat maksaa velkaa pois ja 15 % kuluttaa vähemmän. Jopa 87 prosenttia ovat positiivisia heidän taloudellisesta tilanteestaan.

Jos haluat säästää tänä vuonna enemmän, poimi ideoita U.S. News -sivuston listaamista säästövinkeistä.

1. Kirjaa ylös tavoitteet

Säästämistä on vaikea aloittaa ja se jää helposti pelkälle ajatustasolle, jos et tiedä, miksi säästät ja mitä tuloksia haluat saavuttaa. Identifioi ja kirjaa ylös lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin säästämistavoitteet. Voit kirjata ylös myös säästöstrategiasi. Nämä motivoi ja ohjaa toimintaa.

2. Kehitä säästöjärjestelmä

”Luo järjestelmä, joka toimii sinulle”, sanoo rahoitussuunnittelija ja varainhoitaja Melissa Sotudeh. Päätä esimerkiksi haluatko avata erilliset säästö- ja investointitilit, jotka ovat sidottu tavoitteisiisi. Järjestelmä voi muodostua vaikkapa mobiilisovelluksen tai budjetointiohjelmiston käyttämisestä menojen hillitsemiseksi ja kulujen seurannan apuna. Luo sellaisia järjestelmiä ja prosesseja, jotka auttavat juuri sinua saavuttamaan tavoitteesi.

3. Automatisoi maksut ja siirrot

Yksi parhaista tavoista luoda kivuttomia säästöjä on automatisoida mahdollisimman monia vaiheita. Aseta automaattiset tilinsiirrot ja maksut eri tilien välille, jotta sinun ei tarvitse siirtää rahaa joka kuukausi.

4. Vältä hetkellistä mielihyvää

Houkutus ostaa jotain kallista on suuri, jos saat lisätienestiä. Vältä hetkellistä mielihyvää ja aseta rahat säästöön tai sijoituksiin.

5. Seuraa kulutustapoja

Uusi vuosi on loistava aika aloittaa puhtaalta pöydältä. Tarkistele luottokorttisi ja pankkitilien tiliotteita edelliseltä 12 kuukaudelta ja tarkastele, mistä menoista voisit luopua ja miten voisit säästää paremmin. Kävitkö liian monta kertaa ulkona syömässä tai ostitko joka päivä take away -kahvin? Päätä mistä menoista luovut ja kirjaa summa säästöihin.

6. Peruuta turhat suoraveloitukset

Kiinnitä erityistä huomiota, kun tarkastelet edellisen vuoden menoja, mistä säännöllisistä kuluista voisit luopua? Ehkä voit lopettaa kuntosalijäsenyyden, jota et ole käyttänyt lainkaan, tai vaihtaa edullisempaan matkapuhelinliittymään? Laske paljon säästät lakkauttamalla turhat suoraveloitukset ja lisää summa säästöihin.

7. Tarkista mille tileille asetat säästöt

Suunnittele, mille tileille siirrät säästöt. Tutki, mitkä säästö- tai sijoitustilit sopivat parhaiten tavoitteisiisi.

8. Älä unohda keskipitkän aikavälin tavoitteita

Säästäjät keskittyvät usein liikaa lyhyen aikavälin hätärahastoihin ja pitkäaikaisiin eläkesäästöihin, unohtaen keskipitkän aikavälin tavoitteet. Älä unohda lisätä esimerkiksi viiden tai 10 vuoden tavoitteita tai tulevan keittiöremontin rahoitusta säästötavoitteisiin.

9. Kasvata säästöjä hitaasti

Säästöjen lisääminen muutaman prosenttiyksikön verran joka vuosi on suhteellisen kivutonta, mutta voi luoda merkittäviä tuloksia pidemmällä aikavälillä.

10. Muuta tavoitteita tarvittaessa

Elämä on täynnä yllätyksiä ja joskus säästötavoitteita pitää muuttaa. Uuden lapsen syntyminen tai odottamaton sairaus saattaa lisää akuuttia rahantarvetta, jolloin säästöt jää vähemmälle. Mieti säästöstrategia uudelleen kohdatessasi uuden elämänmuutoksen.

Lue myös: 12 vinkkiä kuinka säästää ruokamenoissa.