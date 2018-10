12 vinkkiä kuinka säästää ruokamenoissa

Päivittäistavarakaupat ovat suunniteltu strategisesti, jotta kuluttaisit enemmän rahaa. Tässä 12 vinkkiä, kuinka säästää rahaa ruokamenoissa.

Ruokaostoksiin voi kuluttaa järjettömän määrän rahaa. Käykö sinulle usein niin, että menet kauppaan yhden tavaran takia ja päädyt ostamaan kassillisen ruokaa?

Ruokamenoissa voi säästää pitkän pennin, kun arkeen tuo suunnitelmallisuutta ja kauppaan ei mennä turhan takia. Huffpost listaa 12 vinkkiä, kuinka rahaa voi säästää ruokaostoksissa.

1. Välttele kaupassa turhia käytäviä

Päivittäistavarakaupat ovat suunniteltu strategisesti, jotta kuluttaisit enemmän rahaa. Suosituimmat tuotteet ovat usein asetettu kaupan vastakkaisiin päätyihin, jotta ostajat joutuvat kulkemaan koko kaupan läpi. Näin he saattavat poimia matkallaan tuotteita hetken mielijohteesta. Yritä ohittaa turhat käytävät ja osta vain tarvitsemasi tuotteet.

2. Älä mene kauppaan nälkäisenä

Monet menevät ruokakauppaan töiden jälkeen tai ennen illallista, jolloin he ovat nälkäisiä. Jos menet ruokakauppaan nälkäisenä, ostat enemmän ruokaa kuin tarvitset. Yritä tehdä viikon ruokaostokset etukäteen viikonloppuisin täydellä mahalla.

3. Vältä merkkituotteita

Saatat olla tottunut käyttämään tietyn merkkisiä muroja tai sokeria, mutta yleensä kaupan omat merkit, kuten Pirkka tai Euro Shopper, ovat halvempia. Muista tarkistaa ainesosat varmistaaksesi, että tuotteessa on sama sisältö.

4. Tee ruokaa isoja määriä ja säilö pakkasessa

Paras tapa säästää ruokakuluissa on tehdä itse isoja annoksia ruokaa kotona ja säilöä ylimääräiset annokset pakkasessa ja ottaa niitä mukaan töihin evääksi. Lounasravintoloihin voi upota järjetön määrä rahaa. Vältä einesruoan ostamista, vaikka miten herkullisilta annokset näyttäisivät. Osta ainesosat erikseen ja tee sama ateria kotona edullisemmin.

5. Suunnittele viikon ruoat ja tee puutelista

Suunnittele viikon ateriat etukäteen ja kirjoita ylös puutelista. Listan tekemisellä on kaksi plussaa: muistat mitä sinun tulee ostaa ja se estää myös sinua ostamasta tuotteita, joita et tarvitse.

6. Silmätason hyllyissä on kalleimmat tuotteet

Ruokakaupoilla on tapana sijoittaa kalleimmat tuotteet hyllyjen silmätasolle. Kun valitset tuotteita, etsi halvempia vaihtoehtoja ylemmiltä ja alemmilta hyllyiltä.

7. Vertaile kauppojen hintatasoa ja hyödynnä tarjoukset

Tutustu eri kauppojen hintatasoon ja etsi edullisin kauppa. Pidä silmällä myös tarjouksia, joista ilmoitetaan esimerkiksi sanomalehdissä. Ota selvää myös eri kauppojen bonuskorteista ja pohdi kannattako ostokset keskittää yhteen kauppaan.

8. Suosi satokauden tuotteita

Satotuotteita kannattaa suosia – erityisesti vihanneksia. Sadon ulkopuolella olevat tuotteet kuljetetaan kauppaan pitkän matkan päästä ja maksat tuotteiden kuljetuksesta. Kun satokauden tuotteet ovat halvimmillaan, kuten sienet ja marjat, niitä kannattaa jemmata pakastin täyteen.

9. Jätä lapset kotiin

Vaikka toisinaan et voisi välttää ostoksia lasten kanssa, on parasta yrittää mennä kauppaan ilman heitä. Lapset haluavat usein ostaa elintarvikkeita, joita et tarvitse ja heille ei ole aina helppo sanoa ei.

10. Kasvata omat yrtit

Oletko kova käyttämään yrttejä? Heität kirjaimellisesti rahaa roskiin, ellet pistä pystyyn omaa yrttipuutarhaa. Pienet puntit tuoreita yrttejä maksavat pienen omaisuuden ruokakaupassa. Meillä kotona listaa hyviä vinkkejä, miten aloitat oman yrttitarhan kotona.

11. Tarkista maksatko turhasta

Muista, että maksat ekstraa kun ostat valmiiksi paloiteltuja hedelmiä ja valmissalaatteja. Seuraavan kerran kun olet kaupassa, tarkista paljon säästäisit jos ostat ja paloittelet tuotteen itse.

12. Hyödynnä kaikki tähteet

Hyödynnä kaikki ruoka-ainekset, mitä kaapissa on jäljellä. Etsi ennakkoluulottomasti uusia reseptejä netistä, miten voisit hyödyntää niitä.

