Bittiraha.fi: Suurin osa keskuspankeista tutkii oman kryptovaluutan käyttöönottoa

Peräti 70 prosenttia maailman keskuspankeista ovat tutkimassa mahdollisuuksia luoda oma digitaalinen valuuttansa. Kahdessa maassa kehitystyö on jo pitkällä.

Aiheesta kertoo Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) tuore tutkimus. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha.fi-sivusto. Kuitenkin vain muutamalla keskuspankilla on konkreettisia suunnitelmia tällaiselle uudelle kryptovaluutalle.

Järjestelypankki selvitti kaiken kaikkiaan 63 keskuspankkia, joista 41 oli kehittyvissä talouksissa ja 22 kehittyneissä talouksissa. Yhdessä järjestelypankin tutkimat keskuspankit edustavat noin 80 prosenttia maailman talouksien ihmisistä sekä 90 prosenttia maailman taloudellisesta tuotannosta.

Näistä tutkituista keskuspankeista noin 70 prosenttia kertoi olevansa tutkimassa keskuspankkivetoista kryptovaluuttaa. Noin puolet keskuspankeista oli ryhtynyt jo konkreettisiin kokeisiin. Raportin mukaan kasvua keskuspankkien kryptovaluuttojen kokeissa oli 15 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Nämä kokeet eivät kuitenkaan suoraan tarkoita, että pankki olisi aikeissa tehdä oman kryptovaluuttansa. Vain viisi keskuspankkia on pidemmällä kryptovaluuttojen kehityksessä ja käyttöönotossa.

Raportti nostaa poikkeuksina esille kaksi maata, joilla keskuspankkivetoisen kryptovaluutan kehitys on jo pitkällä: Uruguayn ja Ruotsin. Uruguayssa keskuspankki on jo pitkällä oman e-Peso -ohjelmansa kehittämisessä. Uruguain valtio on harkinnut uusia testejä tai jopa valuutan julkaisemista. Ruotsissa puolestaan e-Krona on päässyt seuraavaan vaiheeseensa, jonka tarkoituksena olisi kehittää kruunun arvoon sidottu ja jäljitettävissä oleva kryptovaluutta.

