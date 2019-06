Suurin osa suomalaisista viettää juhannuksen kesämökillä: ”Sopiva hinta mökille olisi suomalaisten mielestä 40 000–150 000 euroa”

Suomessa on noin puoli miljoonaa kesämökkiä, joiden grillit kuumenee juhannuksen vietossa.

Suurin osa suomalaisista rauhoittuu viettämään perinteistä juhannusta kesämökeilleen. S-Pankin hiljattain teettämän Suuren Mökkikyselyn mukaan suomalaisille tärkeintä juhannuksen vietossa ovat sauna, grillaus ja perhe. Mökkeilyssä viehättää erityisesti oma rauha ja hiljaisuus, kertoo tiedote.

– Vanha käsitys kesämökistä työleirinä on murtumassa. On ihan sallittua mennä mökille myös rentoutumaan ja nauttimaan joutenolosta, kertoo S-Pankin lainojen kehityspäällikkö Päivi Huttunen.

Nordean teettämän kyselyn mukaan Suomessa on noin puoli miljoona kesämökkiä, jotka ovat kesän aikana kovassa käytössä. Joka neljäs kesämökin omistaja suunnittelee viettävänsä koko lomansa mökillä.

Lomabudjetti kuntoon koko kesäloman ajaksi

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten suunniteltu lomabudjetti viime vuoden pohjalta on keskimäärin 1 300 euroa kotitaloutta kohti, joka on noin 65 euroa lomapäivää kohden.

Lomabudjetti rahoitetaan palkkatuloilla, säästöillä tai lomarahoilla. Alle kymmenes suunnitteli Nordean kyselyn mukaan rahoittavan lomansa luotolla.

– Suunnitelmat loman rahoitusmuodoista saattavat olla vielä hieman optimistisia. Voi olla, että loman loppuvaiheessa lomasäästöt onkin jo käytetty ja silloin loppuloma rahoitetaan luotolla. Kesälomabudjetin toteutumista kannattaisikin tarkistaa myös loman aikana, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen muistuttaa.

Kesämökillä pitää olla sauna ja jääkaappi

Suomalaiset arvostavat kesämökeillään erityisesti omaa rauhaa. Mökkikyselyyn vastanneista jopa puolet eivät pidä mökkinaapureista, eikä liiemmin sukulaisten tai tuttavien vierailuista. Erityisen negatiivisesti mökkinaapureihin suhtautuvat 35-40 -vuotiaat miehet, joista 59 prosenttia ei pidä naapureista.

– Me suomalaiset rakastamme omaa rauhaa. Lomapaikkaa ei haluta liian kaukaa pitkien mökkimatkojen vuoksi, mutta oma reviiri on kuitenkin oltava, Huttunen kertoo.

Kesämökillä tulee olla vähintään sauna ja jääkaappi, ja sähköjä tärkeänä pitää lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista. Nettiyhteyttä kaipaavat erityisesti nuoret.

– Joillekin mökkiaskareet ja askeettisuus ovat parasta pakoa arjesta, mutta yhä useammin suomalaisten vapaa-ajan asunnot ovat hyvin varusteltuja kakkoskoteja, täsmentää Huttunen.

Oma mökki kullan kallis

Kesämökkien omistajien keski-ikä Suomessa on noin 62 vuotta, Tilastokeskuksen mukaan. Alle 40-vuotiaita omistajia on vain 6 prosenttia kaikista mökinomistajista. Suurin mökkikunta Suomessa on Kuopio, toiseksi suurin Mikkeli ja kolmanneksi suurin Parainen.

– Nuorista, 18-25 -vuotiaista, yli puolet haaveilee kesämökin omistamisesta Suomessa. Kesämökki ja kesämökillä ajan viettäminen näyttävät siis säilyttävänsä paikkansa suomalaisten sydämessä sukupolvelta toiselle, Kärkkäinen kertoo.

Sopiva hinta kesämökille on 40–150 000 euron tienoilla ja se omistetaan mieluiten oman puolison kanssa. Yhteisomistuksen ja lomaosakkeiden suosio on pikku hiljaa kasvamassa, mutta suurin osa haluaa edelleen omistaa kesämökin yksin tai perheen kanssa.

– Perinteinen mökki järven rannalla on edelleen monelle suurin haave. Itselle sopivin vapaa-ajan asunto voi kuitenkin löytyä yllättävästäkin paikasta, vaikkapa kaupungin keskustasta tai ulkomailta, Huttunen tuo esiin.