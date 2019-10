Helsingin pörssin syklisten osakkeiden arvostuskertoimet ovat vajonneet. Konepajasektorin uudet tilaukset ovat nyt erityistarkkailussa, kertoo Inderesin analyytikko.

Ensi viikolla alkaa kolmannen vuosineljänneksen tuloskausi täydellä höyryllä. Markkinoiden pelkokerroin on nyt korkealla heikon toisen vuosineljänneksen tuloskauden ja makrodatan selkeän heikentymisen painaessa tunnelmia, arvioi Inderesin seniorianalyytikko Juha Kinnunen.

”Monissa yhtiöissä sijoittajien odotukset ovatkin arvostuskertoimien perusteella jo analyytikko-odotuksia alhaisempia, ja pelkästään odotuksiin yltäminen voi tukea osakekurssia”, Kinnunen arvioi artikkelissaan.

Kinnusen mukaan tuloskasvu on kuitenkin edelleen osakkeille kriittinen tuottoajuri. Inderesin mukaan on tärkeää, että tuloskasvu on kolmannella kvartaalilla positiivista tai vähintään nollatasolla.

”Muuten tuloskasvuajuri voi muuttua isossa kuvassa negatiiviseksi, jolloin jo suhteellisen maltillisetkin arvostustasot joutuvat paineeseen. Todennäköisesti tälläkin tuloskaudella nähdään voimakkaita kurssiliikkeitä sekä merkittävä jako ylittäjien ja alittajien suhteen epävarmuuden ollessa korkealla.”

Markkinatilanne erityishuomion kohteena

Tuloskaudella tullaan Kinnusen mukaan keskittymään jopa normaalia enemmän yhtiöiden kommentteihin markkinatilanteesta ja sen kehityksestä.

”Sijoittajia kiinnostaa, miten heikkenevä talouskasvu on mahdollisesti heijastunut kysyntään, ja miten yhtiöiden omat kasvuajurit ovat kestäneet globaalin talouskasvun heikentymisen.”

Konepajasektorilla uudet tilaukset ovat nyt erityistarkkailussa, Kinnunen toteaa. Yleisen trendin oletetaan olevan laskeva, vaikkakin sektorin yhtiöillä on yleisesti edelleen vahvat tilauskannat ja siinä mielessä kaikki edellytykset vahvoihin tuloksiin.

Konepajayhtiöiden ja muiden syklisten yhtiöiden P/E-kertoimia (ensi vuoden tulosennusteilla)

Outokumpu Stora Enso Cramo Kone Konecranes Outotec Valmet Wärtsilä YIT 7,5 11,7 8,5 25,7 10,4 11,3 11,6 14,0 9,5

Kuitenkin osakemarkkinat hinnoittelevat osakkeita tulevan tuloskehityksen perusteella. Konepajasektorin osakkeet ovat kuitenkin jo laskeneet voimakkaasti.

”Uudet tilaukset kertovat tulevaisuuden volyymeista ja sitä kautta tuloksesta. Toisaalta sektori on laskenut jo voimakkaasti, eivätkä huolien painamat odotukset ole yleisesti korkealla. Tämä tekee tilanteesta erittäin mielenkiintoisen”, Kinnunen toteaa.

Helsingin pörssin yleinen arvostustaso on Kinnusen mukaan tällä hetkellä neutraali suhteessa historiallisiin tasoihin.

”Huomioiden vallitseva nollakorkoympäristö ja vaihtoehtojen puute, osakkeille voisi mielestämme perustella nykyistä korkeammankin arvostuksen. Mielestämme osakkeiden mahdollinen nousuvara nojaa kuitenkin siihen, että tuloskasvu pysyy positiivisena eikä makrotaloustilanne enää oleellisesti heikkene.”

Tulostaantuma huolena

Jos tulostaantuma toteutuisi Helsingin pörssissä, niin myös arvostustasot laskisivat edelleen.

”Negatiivisessa tuloskasvuympäristössä osakkeille kriittinen tulosajuri muuttuu negatiiviseksi ja hyväksyttävät arvostustasot painuvat samalla tukitasoja etsien. Dynamiikan kääntyessä päälaelleen sijoittajat voivat siis kärsiä ikävästä vipuvaikutuksesta. Q3-tuloskausi on myös tämän takia erittäin tärkeä”, Kinnunen tuumaa.

Kinnunen muistuttaa kuitenkin, että tuloskasvuun liittyvät huolet ovat nostaneet päätään jo pidemmän aikaa ja erityisesti syklisiä osakkeita on jo lyöty merkittävästi.

”Tällä hetkellä monien arvostustasot ovat jo niin matalia, etteivät sijoittajat selvästi usko analyytikoiden konsensusennusteiden maalaamiin tuloskasvunäkymiin lähivuosille. Voimmekin nähdä Q3:lla tilanteita, jolloin pelkästään odotuksiin yltäminen riittää positiiviseen kurssireaktioon sijoittajien epäuskon takia.”

Joka tapauksessa Helsingin pörssin on kriittistä pystyä heinä-syyskuussa ainakin nollakasvuun tuloksissa. Muuten tulostaantuma voi olla jo lähellä, Kinnunen varoittaa.