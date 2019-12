Remedyn Control-peli kahmii palkintoja – osake kivunnut vuodessa jo yli 60 prosenttia

Sijoittajat ovat ladanneet peliyhtiön uutuuspeliin suuret odotukset.

Suomalaisen pörssilistatun peliyhtiö Remedyn Control-peli palkittiin Game Awards 2019 -gaalassa parhaan visuaalisen suunnittelun palkinnolla. Control oli ehdolla kahdeksassa kategoriassa The Game Awards -tapahtumassa, mukaan lukien vuoden paras peli.

Control on entuudestaan voittanut IGN Game of the Year ja Golden Joystick Critics’ Choice -palkinnot.

“Halusimme tehdä pelin joka haastaisi pelaajat niin pelillisesti kuin ajatusten tasolla, joten on ollut palkitsevaa nähdä, kuinka hyvän vastaanoton Control on saanut pelaajilta sekä kriitikoilta. Jo pelkästään kahdeksan The Game Awards –ehdokkuuden saaminen on valtava kunnia etenkin, kun ottaa huomioon kovan kilpailun. Olemme koko kehitysryhmän ja Remedyn puolesta äärettömän kiitollisia The Game Awards -voitosta Best Art Direction -kategoriassa”, toteaa Mikael Kasurinen, Remedyn Game Director.

Max Payne ja Alan Wake -menestyspeleistä kansainvälisesti tunnetun Remedyn luoma Control on kolmannen persoonan toimintaseikkailu. Peliä tähdittävät parhaasta roolisuorituksesta ehdokkuuden saanut pääosan esittäjä Courtney Hope sekä usein palkittu kotimainen suosikkinäyttelijä Martti Suosalo.

Joulukuussa arvostettu pelimedia IGN palkitsi Controlin vuoden parhaaksi peliksi. Lisäksi IGN palkitsi pelin oman genrensä, toiminta/seikkailupelien, parhaaksi. Control palkittiin vuoden parhaasta tarinasta ja visuaalisesta suunnittelusta.

Remedyn osakekurssi on noussut kahdessa kuukaudessa yli 20 prosenttia. Vuodessa osake on kivunnut jo 63 prosenttia.

Yhtiötä seuraa kaksi analyytikkoa, jotka odottavat yhtiön osakekohtaisen tuloksen nousevan viime vuoden 0,10 eurosta 0,73 euroon tänä vuonna. Kasvusta huolimatta Remedyn kuluvan vuoden tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on kohtuullisen maltillinen, 15,2x.

Remedyn tappio tammi-kesäkuussa oli odotettu. Liiketulos painui 388 000 euroa tappiolle, kun vuotta aiemmin yhtiö teki 617 000 euroa voittoa. Liikevaihto kasvoi kuitenkin yli 11 prosenttia, mikä oli Inderesin odotuksia enemmän.

“Tulostamme rasittivat investoinnit Control-pelin kehitystiimin kasvattamiseen täyden tuotantovaiheen vaatimusten mukaiseksi, henkilöstömäärän kasvattaminen kolmatta peliprojektia ajatellen sekä Remedyn siirtyminen suurempiin toimitiloihin ja niiden remontointikustannukset”, Remedy Entertainmentin toimitusjohtaja Tero Virtala kertoo tulostiedotteessa.

Remedy ei aktivoi tuotekehityskulujaan, jolloin kaikki kehityspanostukset rasittavat suoraan tulosta.

Peliyhtiö ei antanut arviota vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Yhtiön mukaan vaihtelut puolivuotistulosten ja tilikausienkin välillä voivat olla merkittäviä riippuen julkaisijoiden kanssa tehtävistä sopimuksista.

Remedyllä on tällä hetkellä tuotantovaiheessa kolme peliä. Keskeisessä roolissa tulevien myyntitulojen kannalta on juuri Control-peli.