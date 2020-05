Tunteet ohjaavat sijoittajia – tärkein selitys alituotolle

Monet kokeneet sijoittajat ja sijoitusammattilaiset varoittavat vaaroista, jotka löytyvät sijoittajan korvien välistä.

Sijoituskohteiden ostojen ja myyntien ajoittaminen on tunnetusti yksi suurimmista sijoittajan kohtaamista haasteista. Sijoitustutkimuksesta löytyy läjäpäin todisteita siitä, etteivät sijoittajat hallitse ajoittamista – olipa sitten kyseessä tavallinen sunnuntaisijoittaja tai sijoitusammattilainen.

Monen mielestä ajoittaminen ei ole vain vaikea, vaan se on suorastaan mahdoton haaste. Sen vuoksi yksi suoraviivaisista sijoitusneuvoista kuuluu näin: unohda ajoittaminen.

”Ei ajoittaminen ole mahdotonta, se on enemminkin erittäin vaikeaa. Mielestäni on tuottavampaa keskittyä helpompiin ja yksinkertaisempiin asioihin”, toteaa sijoituskirjailija Mika Hyttinen.

Tutkimustulokset ajoittamisen onnistumisesta ovat karut. ”Tutkimusten mukaan analyytikkojen arviot markkinoiden tulevasta suunnasta ovat olleet oikeassa vain noin 50 prosenttisesti”, Hyttinen toteaa.

Rahastotutkimusyritys Morningstar tutki vuonna 2014, miten sijoittajien keskimääräinen dollari on tuottanut rahastoissa verrattuna siihen tuottoon, jonka rahastot ilmoittavat sivuillaan.

Tutkimuksessa rahastosijoittajien tuotot jaettiin kahteen komponenttiin. Sijoittajien tuotto on niin sanottu pääomapainotettu tuotto. Rahastojen ilmoittama tuotto on niin sanottu alipainotettu tuotto, joka kertoo kuinka paljon rahasto olisi tuottanut, jos rahastoon sijoitettu summa olisi vain pidetty esimerkiksi viiden vuoden ajan.

Morningstarin tutkimus osoitti, että sijoittajien tuotto on ollut lähes 2,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin rahastojen ilmoittama tuotto. Keskimääräisen rahaston sijoittaja on saanut 4,81 prosentin vuosittaisen tuoton. Sen sijaan keskimääräinen rahasto on tuottanut 7,30 prosenttia.

Myös maailman kenties menestynein sijoittaja Warren Buffet varoittaa tästä yleisestä amatöörisijoittajien sudenkuopasta: osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin liikkeiden ennustaminen ei kannata.

“Ihmiset tekevät suuren virheen, jos he kuvittelevat voivansa ennustaa osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin liikkeitä – tai jos he kuuntelevat markkina-ajoituksesta puhuvia ihmisiä”, Buffett painottaa.

Handesbankenin varainhoidon johtaja Mike Peltola on samoilla linjoilla kuin Hyttinen ja Buffett. Hänkään ei suosittele ajoittamista.

”Sijoittamista koskevat tutkimukset osoittavat kiistatta, että pitkäjänteiselle sijoittajalle ylivoimaisesti paras strategia on ollut pitkäjänteisesti markkinoilla pysyminen”, Peltola toteaa.

Peltolan mukaan markkinoiden huippuja ja pohjia metsästäessään sijoittaja todennäköisesti myös menettää markkinoiden parhaita nousupäiviä, sillä osa parhaista nousupäivistä osuu usein juuri markkinoiden käännekohtiin.

Jälleen kerran sijoitustutkimus osoittaa hajauttamisen haitallisuuden vastaansanomattomasti.

”Tästä näkökulmasta on tutkittu mm. maailman tärkeimmäksi osakeindeksiksi nimettyä S&P 500 -indeksiä. Indeksi koostuu 500 suuresta amerikkalaisyhtiöstä. Indeksin kokonaistuotto on ollut aikavälillä 1.1.1980 – 31.3.2020 huikealta kuulostavat 2 340 prosenttia. Jos sijoittaja on missannut tältä ajanjaksolta kymmenen parasta nousupäivää, on kokonaistuotto pudonnut hieman alle 1 000 prosenttiin. 20 parasta nousupäivää missaamalla kokonaistuotto on pudonnut jo noin 500 prosenttiin, joten puhumme todella merkittävistä eroista kokonaistuotossa”, Peltola toteaa blogissaan.

Saman suuntaisia havaintoja on tehty kaikissa tunnetuissa osakeindekseissä. Peltolan mainitsema esimerkki siis osoittaa, että parhaiten tuottaneiden päivien menettäminen syö leijonan osan tuotosta.

Peltola muistuttaa, että ajoittamista on tutkittu myös rahastosijoittajien menestyksen valossa.

”Sijoittajien saavuttamaa riskikorjattua tuottoa on verrattu sijoittajien käyttämien rahastojen tarjoamiin tuottoihin. Useimpien tutkimusten mukaan rahastosijoittajien saamat todelliset tuotot ovat pienemmät kuin rahastojen tarjoamat tuotot. Lisäksi tuottojen menetys on ollut merkittävää.”

Miksi rahastosijoittajat pärjäävät näin huonosti? Peltolan mukaan yksinkertaisesti siitä syystä, että sijoittajat myivät rahasto-osuuksia markkinoiden laskiessa ja vastaavasti ostivat rahasto-osuuksia vasta sitten, kun indeksi oli noussut jo jonkin aikaa.

”Sijoittajien alituoton eli toisin sanoen markkinalle häviämisen tärkein syy ei ole sijoittamisen kulut vaan sijoittajien oma käyttäytyminen. Sijoittajien tunteista johtuvat tekijät voivat tutkimusten mukaan selittää jopa 50 prosenttia sijoittajien alituotoista. Tätä kutsutaan sijoittamisen psykologiaksi.”, Peltola toteaa.

Peltolan mukaan suuret markkinaliikkeet ja kriisit tarjoavat hyvän mahdollisuuden sijoittamisen aloittamiseen, sillä aloittavan sijoittajan riskit ovat pienemmät kuin jo sijoituksia omistavalla.

”Riittävästä ajallisesta ja markkinoiden välisestä hajauttamisesta huolehtiminen sekä pitkä sijoitushorisontti mahdollistavat sijoittajalle riskin ottamisen ja todennäköisesti myös vaurastumisen”, Peltola suosittelee.