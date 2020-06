Institutionaaliset suursijoittajat sijoittavat bitcoiniin

Kolmannes institutionaalisista sijoittajista sijoittanut kryptoihin.

Yli kolmannes maailman institutionaalisista sijoittajista on sijoittanut kryptovaluuttoihin, kertoo Cointelegraph-sivusto. Suomessa uutisesta kertoo kryptovaluuttoihin erikoistunut toimittaja Jiri Keronen Bittiraha-sivustolla.

Varainhoitoyritys Fidelity Investmentsin kyselytutkimuksen mukaan peräti noin 36 prosenttia maailman institutionaalisiksi sijoittajiksi luettavista tahoista ovat sijoittaneet kryptovaluuttoihin.

Eri puolilla maailmaa sijoittajien kiinnostus kryptoihin vaihtelee rajusti., Fidelityn kysely osoittaa. Yhdysvaltojen institutionaalisista sijoittajista vain 27 prosentilla on kryptosijoituksia, kun taas eurooppalaisten kohdalla luku on lähes puolet. Kuitenkin myös USA:ssa sijoittaminen on kasvussa, sillä viime vuonna vain 22 prosenttia institutionaalisista sijoittajista oli kryptoja.

Ylivertaisesti suosituin kryptosijoitus on odotetusti bitcoin. Yli 25 prosenttia Fidelityn haastattelemista sijoittajista kertoi omistavansa bitcoineja. Toiseksi suosituin kryptovaluutta oli Ethereum-lohkoketjun ether, jota kertoivat omistavansa kuitenkin vain 10 prosenttia sijoittajista.

Fidelityn kyselyn mukaan sijoittajat myös uskovat kryptovaluuttoihin sijoittamisen tulevan kasvamaan. Peräti 91 prosenttia yrityksistä uskoivat, että viiden vuoden kuluessa ainakin puoli prosenttia niiden sijoituksista ovat kryptohyödykkeitä.