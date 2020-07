Oksaharju: Näistä syistä myyn osakkeet

Osakestrategi ja suosittu sijoituskirjailija Jukka Oksaharju kertoo, missä tilanteissa hän on valmis myymään omistamiaan osakkeita.

Oksaharju ostaa osakkeita mieluummin kuin myy.

”Lähtökohtaisesti suhtaudun harjoittamaani osakekauppaan enimmäkseen ostomoodilla. Uskoakseni pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa pääsääntöisesti pyrkiä sijoittamaan laatuyhtiöihin kohtuuhintaan ja ohjata yhtiöiltä saamansa osingot vuosittain uudelleen takaisin pörssiin. Tähän prosessiin myyntitoimeksianto istuu varsin huonosti”, osakestrategi perustelee tyyliään Nordnetblogissa.

Oksaharjun sijoitusstrategiassa osakemyynnit tulevat kyseeseen siis vain harvoin:” joko sijoitussuunnitelman tarkkaan harkitussa murroskohdassa tai muutamissa erityistilanteissa”

Oksaharjulla on kuitenkin kolme kriteeriä jotka saavat hänet painamaan osakkeen myyntinappulaa.

Ensimmäinen osakemyynnit laukaiseva tekijä on yhtiön pysyvä kilpailuedun menetys.

Oksaharjun mukaan sijoitustuottojen merkittävä ajuri on yhtiön uusissa investoinneissaan saavuttama tuottoaste. ”Tuottoaste ei voi olla pysyvästi korkea, jos yhtiöllä ei ole jotain rakenteellista etua suhteessa kilpailijoihinsa. Sellaista etumatkaa, jota maksavat asiakkaat arvostavat tai joka sallii yhtiön tuottaa palvelunsa/tuotteensa muita edullisemmin tai joustavammin.”

Toinen syy osakemyynneille voi löytyä toimialan kehityksestä. Toimialalla on saattanut tapahtua pysyvä rakennemuutos.

Rakennemuutoksen vuoksi yhtiökohtainen kehityskaari jumiutuu todennäköisesti pitkälläkin tähtäimellä laskevaksi jopa yläriviä eli liikevaihtoa myöten. Tällöin entisaikojen vakaa osinkopaperi muuttuu sijoittajien silmissä epävarmaksi ja taseriskiltään alati paisuvaksi riskikohteeksi, Oksaharju toteaa. Seurauksena on P/E-kertoimen trendinomainen lasku.

Kolmas tekijä on osakkeen korkea hinnoittelu. Tämä eroaa kahdesta edellisestä siinä, että se on tilapäinen syy myydä osakkeet.

Osakkeen korkea hinnoittelu on myyntikriteereistä selvästi myös haastavin käytännössä toteutettavaksi, Oksaharju arvioi. Itse yhtiö on voi hyvä, sen liiketoiminnan näkymät ovat suotuisat ja usein myös ympäröivä markkinatilanne on vähintäänkin varovaisen optimistinen yleistunnelmaltaan.

”Ongelmana on sijoituksen tulevaisuuden kannalta, että kaikki tämä hyvä ja hieman enemmän on jo diskontattu eli sisään hinnoiteltu osakkeen päivän kurssitasoon”, Oksaharju tuumii.

Sijoita kuin guru Jukka Oksaharjun sijoituskirja

Nordnet.fi

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa alun perin joulukuussa 2016.