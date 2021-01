Koeajo: Mercedes-Benz GLC

Mersu toi markkinoille vuonna 2015 GLC-sarjansa, joka edustaa C-sarjaan perustuvan SUV-korisen mallin toista sukupolvea. Ajossa oli halvemman luokan 200 4matic vuodelta 2019.

GLC:n voisi luonnehtia kuuluvan väliinputoajan luokkaan. Se ei ole yhtä kompakti kuin C-sarjalainen eikä lainkaan yhtä tilava mitä esimerkiksi GL-sarja. Auton sisätilat tuntuivatkin kieltämättä yllättävän ahtaalta sen kokoiseen autoon. Tämä näkyy esimerkiksi tuulilasin pienessä koossa sekä paksussa A-pilarissa joka on erittäin lähellä kuljettajan päätä ja rajoittaa näkyvyyttä. Tilanne ei kuitenkaan ole niin ahdistava mitä esimerkiksi 1-sarjan BMW:ssä.

Myös takakontti tuntuu erittäin kompaktilta. Tilavuutta takaluukussa on vaivaiset 550 litraa mikäli penkkejä ei kaadeta. Tämä on sama mitä esimerkiksi porrasperäisessä E-sarjalaisessa. Matkatavarat mahtuvat siis hyvin kyytiin mutta suuremmalle perhelomalle tai retkeilemään lähtiessä haasteita voi tulla.

Kirjoittaja on aina pitänyt Mersujen ajojärjestelmästä, sillä se on ollut selkeä ja helppo käyttää. Nyt on kuitenkin toisin. Ajotietokonetta säädetään hyvin pitkälti ratissa olevaa pientä salmiakin kokoista hipaisunappia pyyhkimällä. Kokemukseemme tämä oli hyvin vaikeaa ja ajotietokoneen ohjaus tuntui tökkivän tämän vuoksi.

Sitten itse ajoon. Isoksi SUV-malliksi alusta tuntui hyvin jäykältä jopa Comfort-asetuksella. Huomattavasti mukavampaa ajoa löytyy valmistajan E-sarjalta, missä tien epätasaisuudet ja pomput eivät tunnu niin paljoa. Tämä olikin mielestämme auton isoin miinus. SUV-ostajat yleensä haluavat pehmeää ja tasaista kyytiä sekä paljon tilaa.

Uusi GLC on kuitenkin äärimmäisen taloudellinen. Ilmanvastuskerroin on ainoastaan Cd0.31 ja autosta löytyy rivinelonen sähkömoottorin kera. Maantieajossa vakionopeudensäätimellä kulutus oli ajoittain jopa alle 6l/100km ja keskikulutus kaupunkiajoon yhdistettynä oli eco-asetuksella alimmillaan tehtaan ilmoittamaa noin 7l/100km. Ylläpitokustannukset tämän osalta eivät vaikuta siis kalliilta.

Uusien GLC-sarjan autojen hinnat lähtevät alkaen n. 55 000 eurosta ylöspäin jälleenmyyjästä riippuen. Tämä on paljon rahaa siihen nähden, että SUV-autona markkinoitu auto häviää joissain ominaisuuksissa useammalle markkinoilta löytyvälle farmariautolle. Oikeaa SUV-kokemusta haluavat kuljettajat voivat Mersun malleista kääntyä ennemmin varsinaisiin korkeamman hintaluokan SUV-luokkiin kuten GL ja ML.