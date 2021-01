Annika Saarikko, Suomen Keskusta, Keskusta, tiede- ja kulttuuriministeri, Keskustan puheenjohtaja

Puolueensa talvikokouksessa puhunut keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko otti kantaa osakesäästötiliin ja metsäomistajuuteen.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko piti torstaina 21.1. puhe Keskustan eduskuntaryhmän talvikokouksessa.

Saarikon mielestä Suomessa ei tarpeeksi arvosteta metsänomistajuutta.

”Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa. Miehiä ja naisia. Miten heitä ja heidän omistajuuttaan arvostetaan julkisessa keskustelussa? Sanon suoraan: liian vähän”, Saarikko totesi.

Saarikko kysyy, onko ilmapiiri Suomessa sellainen, että metsän omistamisesta tehdään taakka?

”Mihin sellainen johtaisi? Todennäköinen tie olisi suomalaisen metsänomistajuuden ajautuminen ulkomaisiin käsiin. Voisivatko suomalaiset metsät ja maamme luonto sen jälkeen paremmin? Eivät varmasti.”

Saarikko painottaa, että Keskusta uskoo suomalaiseen metsäomistajuuteen.

”Uskomme siihen, että kestävällä metsänhoidolla voimme pitää huolta luonnosta, kantaa osuutemme ilmastotalkoista ja tuoda työtä ja vaurautta koko Suomelle”, keskustan puheenjohtaja linjaa.

Saarikko haluaa, että Suomen metsät pysyvät suomalaisissa käsissä.

”Metsät eivät ole ongelma. Ne ovat ratkaisu moniin aikamme isoihin kysymyksiin. Puulla voidaan korvata muovia, puurakentamisella voidaan korvata betonia. Hakkeella voidaan korvata kivihiiltä.”

Saarikko otti kantaa myös osakesäästötiliin.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta.

Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.

Saarikko kertoi keskustan tukevan pienomistajuutta, josta arjen tasolla yksi käytännön esimerkki tämän tukemisessa on sijoitussäästötili.

”Se on saanut kymmenet tuhannet tavalliset suomalaiset sijoittamaan, kuin sukan varteen, varallisuuttaan pitkän tähtäimen hyvinvointiin ja yritysten kasvuun”, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan osakesäästötili on lähtenyt hyvin liikkeelle, mutta hän haluaa laajentaa tilin käyttömahdollisuuksia.

”Nyt sitä pitää kehittää. Laajennetaan mahdollisia sijoituskohteita ja nostetaan sijoitettavan summan kattoa. Tämä on keskustan tavoite”, Saarikko linjaa.

Keskustan puheenjohtaja ei puheessaan tarkentanut, millaista käytännön muutosta hän osakesäästötiliin haluaisi.

Tällä hetkellä osakesäästötilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Moni sijoittaja on kokenut sen turhaksi rajoitteeksi. Lisäksi osakesäästötiliä on kritisoitu siitä, että sen kautta on mahdollista sijoittaa vain kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin. Muihin omaisuuslajeihin, kuten indeksirahastoihin tai ETF:iin ei sen kautta ole mahdollista sijoittaa.

Osakesäästötili on kaikesta huolimatta osoittautunut menestykseksi. Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on tammikuun 2021 alkuun mennessä avattu lähes 152 000 osakesäästötiliä, joille suomalaiset yksityissijoittajat ovat voineet hankkia osakkeita.

Osakesäästötilin rajoitteet ovat Suomessa suuremmat kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa.

Arvopaperisäästämistä edistävän Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo Taloussanomille, että Ruotsissa osakesäästötilin kautta on mahdollista sijoittaa hyvinkin laajasti erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten vaikkapa rahastoihin tai johdannaisiin. Norjassa on pörssiosakkeiden lisäksi mukana ovat myös pörssinoteeratut indeksirahastot eli ETF:t.

Lounasmeren mukaan Suomen osakesäästötilimallissa on muitakin puutteita.

Yksi ongelma on se, että nyt osakekauppojen myyntitappiot voi vähentää verotuksessa vasta sinä vuonna, kun sijoittaja lopettaa osakesäästötilin eikä silloin, kun varoja nostetaan tililtä. Toinen ongelma on hankintameno-olettama, jota ei ole osakesäästötilillä. Sitä on mahdollista hyödyntää vain tavallisella arvo-osuustilillä.