Boreo on rakentaa kasvua kärsivällisesti – odotuksissa reipas tulosparannus toisella vuosineljänneksellä

Boreo tavoittelee kovaa tuloskasvua vuosittain. Odotuksissa on reipas tulosparannus toisella vuosineljänneksellä.

Helsingin pörssin päälistan Boreo eli entinen Yleiselektroniikka omistaa, hankkii ja kehittää B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat elektroniikka, tekninen kauppa ja raskas kalusto. Se työllistää yli 350 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa.

Elektroniikka-liiketoiminta-alue koostuu ammattilaiselektroniikan komponenttien jakelua harjoittavista liiketoiminnoista. Päämiehille ja asiakkaille yhtiöt tarjoavat varastointi- ja logistiikkapalveluita sekä teknisen myynnin palveluita.

Tekninen Kauppa koostuu teknistä kauppaa harjoittavista liiketoiminnoista, jotka edustavat tunnettuja päämiehiä voimantuoton, metallintyöstön ja rakentamisen alalla Suomessa. Liiketoiminta-alueen brändit ovat Machinery ja Muottikolmio.​

Raskas Kalusto koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Liiketoiminnat palvelevat betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Liiketoiminta-alueen brändit ovat PM Nordic, Tornokone and Sany Nordic.​

Kasvua yrityskaupoilla

Yhtiön päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä, jonka se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla. Boreon uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella ja vähintään kahdeksan prosentin operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa.

Boreon uuden ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Yhtiön liikevaihto nousi viime vuonna peräti 63 prosenttia edellisvuodesta noin 98 miljoonaan euroon. Analyysitalo Inderes odottaa liikevaihdon nousevan tänä vuonna 134 miljoonaan euroon.

Tammi-maaliskuussa Boreon liikevaihto nousi 29 miljoonaan euroon edellisvuoden vajaasta 25 miljoonasta eurosta. Samalla operatiivinen liikevoitto vahvistui viime vuoden 1,1 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon.

”Taloudelliseen tulokseen vaikuttivat odotetusti komponenttien ja laitteiden saatavuuden heikkeneminen, pidentyneet toimitusajat, toimitusketjun häiriöt sekä nousseet logistiikan ja komponenttien kustannukset”, kertoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Nergin mukaan elektroniikkateollisuuden allokaatiotilanteesta ja rakentamisen liiketoimintojen kausiluontoisuudesta johtuen käyttöpääomat kasvoivat kvartaalin aikana vaikuttaen rahavirtaan negatiivisesti. Konsernin taloudellinen asema säilyi kuitenkin vakaana.

Boreon kaikkien liiketoiminta-alueiden tilauskirjat vahvistuivat kvartaalin aikana ja ovat korkeammalla tasolla edellisvuoden loppuun verrattuna, Nerg toteaa.

”Johtuen vahvasta tilauskirjasta, tekemistämme kustannuskilpailukykyä parantavista toimenpiteistä ja odotettavissa olevasta markkinoiden asteittaisesta elpymisestä koronaviruspandemian jäljiltä, odotamme liiketoimintamme parantavan taloudellista suoritusta seuraavilla kvartaaleilla”, toimitusjohtaja ennustaa.

Odotuksissa reipas tulospetraus toisella vuosineljänneksellä

Boreo julkistaa toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa torstaina 5.8. Analyysitalo Inderes odottaa Liikevaihdon nousevan toisella vuosineljänneksellä yli 33 miljoonan euron, kun viime vuoden vertailukaudella se oli 25 miljoonaa.

Oikaistun liikevoiton Inderes odottaa nousevan viime vuoden 0,9 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon.

”Odotamme konsernilta reipasta liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Boreon toimintamalli on pitkää aikaväliä vaaliva ja yritysostojen varaan rakentuva”, Inderesin analyytikko Joonas Korkiakoski toteaa.

Korkiakosken mukaan Boreo on viimeisen vuoden aikana tehnyt paljon töitä kasvualustansa rakentamiseksi ja pidemmän aikavälin arvonluontikykynsä vahvistamiseksi.

”Mielestämme nämä toimet ovat jo nyt tuoneet hyviä tuloksia, ja samalla antaneet osviittaa strategian toteuttamiseen liittyvästä potentiaalista. Tätä ja nykyisten liiketoimintojen hyviä kuntoja mukaillen pidämme Boreon tulevien vuosien kasvunäkymää erittäin lupaavana”, analyytikko toteaa.

Inderesin suositus Boreon osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 51 euroa. Inderesin tämän vuoden 2,4 euron oikaistulla osakekohtaisella tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin 27x on korkea ja selvästi alle viime vuosien keskimääräisen tason.

